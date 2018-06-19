5G组网标准已确定 完整标准需等到2019年12月

标题“”这次5G真的来

了来源：IT时报记者 郝俊慧

5G终于进入加速期了。

6月13日上午，国际电信组织3GPP确认并冻结了5G独立组网标准。这意味着，首个独立可用的5G方案初步确定，不管是设备厂商还是电信运营商，都可以根据标准加快网络设备的设计和完善。不过这只是第一阶段，根据3GPP确定的5G标准化进程，预计在2019年12月，将完成满足国际电信联盟（ITU）全部要求的完整5G标准。

消息一出，整个通信圈都欢欣鼓舞。2017年12月，非独立组网的NSA 5G标准被冻结，但这只是一种过渡方案，仍然是依托4G基站和网络，只是空口用了5G，算不上真正的5G标准，大家都在等独立组网标准。如今，靴子终于落地。

不过，落地的还只是第一只靴子。现在的R15 5G标准只能算是第一阶段，重点满足增强移动宽带（eMBB）和低时延高可靠（URLLC）应用需求，而真正完整版的R16 标准计划将在2019年12月完成，除了前两个需求外，还可以满足大连接低功耗场景mMTC等各种场景的需求。届时，整个5G组网方案才会全部确定，各种终端设备才可能陆续大规模商用化。

看到这里，你或许会说，能说人话吗？确实，对于非通信人士来说，以上术语都太专业。如果换成大家都能听得懂的话，可以这样来理解。去年12月的非独立组网标准确立，可以让一些电信运营商在已有的4G网络上进行改造，在不做大规模设备替换的前提下，将移动网速提升到5G网络，也即1000M的速率。而13日刚刚通过的标准，则可用于设计制造专业5G设备以及网络建设，单独建立一张全新的5G网络，超高视频、VR直播等对移动带宽有高要求的业务可以得到满足，而无人驾驶、工业自动化等需要高可靠连接的业务也有了网络保证。

明年年底前完成的最终R16标准，则添加了对大规模物联网场景的支持。当前NB-Iot是主流且已商用的物联网网络，但缺点在于时延较长，类似智能水表、电表数据传输量小，对网络等待时间要求也不高的场景，使用NB-IoT相当合适。但对于智能血压计等对时延要求较高的应用，mMTC更加适合。

至于大家都很关心的5G手机什么时候能有，根据芯片厂商给出的时间表，是2019年底，但如果你对VR、AR没什么太大需求，其实倒不必太过着急，不限流量的4G网络在最近一两年内，还是够用的。