新浪科技> 电信 > 正文

5G组网标准已确定 完整标准需等到2019年12月

5G组网标准已确定 完整标准需等到2019年12月
2018年06月19日 15:06 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　标题“”这次5G真的来

　　了来源：IT时报记者 郝俊慧

　　5G终于进入加速期了。

　　6月13日上午，国际电信组织3GPP确认并冻结了5G独立组网标准。这意味着，首个独立可用的5G方案初步确定，不管是设备厂商还是电信运营商，都可以根据标准加快网络设备的设计和完善。不过这只是第一阶段，根据3GPP确定的5G标准化进程，预计在2019年12月，将完成满足国际电信联盟（ITU）全部要求的完整5G标准。

　　消息一出，整个通信圈都欢欣鼓舞。2017年12月，非独立组网的NSA 5G标准被冻结，但这只是一种过渡方案，仍然是依托4G基站和网络，只是空口用了5G，算不上真正的5G标准，大家都在等独立组网标准。如今，靴子终于落地。

　　不过，落地的还只是第一只靴子。现在的R15 5G标准只能算是第一阶段，重点满足增强移动宽带（eMBB）和低时延高可靠（URLLC）应用需求，而真正完整版的R16 标准计划将在2019年12月完成，除了前两个需求外，还可以满足大连接低功耗场景mMTC等各种场景的需求。届时，整个5G组网方案才会全部确定，各种终端设备才可能陆续大规模商用化。

　　看到这里，你或许会说，能说人话吗？确实，对于非通信人士来说，以上术语都太专业。如果换成大家都能听得懂的话，可以这样来理解。去年12月的非独立组网标准确立，可以让一些电信运营商在已有的4G网络上进行改造，在不做大规模设备替换的前提下，将移动网速提升到5G网络，也即1000M的速率。而13日刚刚通过的标准，则可用于设计制造专业5G设备以及网络建设，单独建立一张全新的5G网络，超高视频、VR直播等对移动带宽有高要求的业务可以得到满足，而无人驾驶、工业自动化等需要高可靠连接的业务也有了网络保证。

　　明年年底前完成的最终R16标准，则添加了对大规模物联网场景的支持。当前NB-Iot是主流且已商用的物联网网络，但缺点在于时延较长，类似智能水表、电表数据传输量小，对网络等待时间要求也不高的场景，使用NB-IoT相当合适。但对于智能血压计等对时延要求较高的应用，mMTC更加适合。

　　至于大家都很关心的5G手机什么时候能有，根据芯片厂商给出的时间表，是2019年底，但如果你对VR、AR没什么太大需求，其实倒不必太过着急，不限流量的4G网络在最近一两年内，还是够用的。

5G标准组网
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有