中兴解决方案在美国参议院遇阻 特朗普欲协调立场

目前的2019年国防授权法修正案已经分别通过了参、众两院投票，需要最终合并成为一份法案交由总统签署，合并的版本有可能在7月底前最终完成。在合并的过程中，某些条款可能会被删除或二者选其一。

原标题：中兴解决方案在美国参议院遇阻 特朗普欲在共和党内协调立场

《财经》记者 蔡婷贻/文 郝洲/编辑

美国当地时间6月18日晚间，美国参议院投票通过年度国防授权法案（NDAA）的修正案，内含恢复对中兴制裁并禁止美国政府部门采购或租用中兴和华为设备的附加条款，给试图与中兴达成和解协议的美国行政部门再添阻力。

投票结果出炉后，白宫新闻处副秘书吉德利（Hogan Gidley）表示，“行政部门会与国会通力合作，确保提交给参众两院大会的国防授权法案最终版本尊重美国的分权制度”。

此前，面对国会的重重阻力，特朗普政府试图解除对中兴的制裁。6月7日，美国商务部公布了与中兴通讯达成的最新和解协议，中兴需要再缴纳10亿美元罚款和4亿美元的保证金，并且中兴需要在30日之内更换全部董事会成员和高级管理层。11日，《财经》独家报道称，中兴内部已经成立了三人牵头的执行小组，准备执行新和解协议。

与参院民主党领袖舒默（Charles Schumer）和共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）共同推动这一附加条款的参议员考顿（TomCotton）接受媒体采访时表示，只有“死刑”才是对中兴的“正确处罚”。

而试图在投票前删除该条款的共和党参议员佩尔杜（David Perdue）则表示，参议院通过的这份法案“滥用了美国的三权分立制度并削弱勒特朗普政府执行这些处罚的权威”。

国会和白宫在中兴问题上早有分歧。5月17日和23日众议院拨款委员会和参议院银行委员会分别以夹带方式通过了限制行政当局与中兴达成和解的条款。5月24日，众议院通过了2019年国防授权法的修正案，禁止联邦政府使用中兴的产品和技术，并禁止国防部与任何跟中兴有业务往来的销售商签订新的采购合同。

美国参众两院下设委员会，针对专门议题进行草案立法和辩论。众议院常设22个委员会，参议院16个委员会。议案也可由行政部门提出，先经过委员会议员投票通过后送交大会。参众两院就相同议题分别通过的法案需要协调为统一的文本才能送交总统签署。整合后的版本还需经过参众两院大会分别投票。

目前的2019年国防授权法修正案已经分别通过了参、众两院投票，需要最终合并成为一份法案交由总统签署，合并的版本有可能在7月底前最终完成。在合并的过程中，某些条款可能被删除或二者选其一。也就是说，特朗普率领的美国行政部门仍然有机会就中兴案与国会进行商讨。

美国当地时间6月20日，特朗普将举行共和党议员的全体大会，希望说服部分共和党议员在国防授权法修正案涉及中兴的条款上改变措辞。

美国政府和国会关系专家亚当斯（David Adams）对《财经》记者称，由于中兴之前未遵守处罚承诺，国会议员们对这次中兴是否真能配合将会感到怀疑。特朗普政府需要尝试说服国会，“但是（说服）门槛很高”。

对于美国总统来说，若想批准国会通过的法案就必须同时批准部分议员加入的夹带条款，例如此次与中兴案相关的限制条款；若想否决这些夹带条款就必须否决整个法案。

克林顿时期总统曾享有只否决法案中某项条款的单项否决权，但由于过度频繁使用，被联邦最高法院在1998年判为违宪。特朗普曾在今年3月24日呼吁国会授予其单项否决权，但未能如愿以偿。

总统对全案的否决也有被推翻的可能，但需要两院都有三分之二以上多数，这意味着需要在众议院争取291票和参议院67票的支持。由于这样的高票数门槛，美国立法史上被总统否决后再得以通过的法案不到被否决数量的十分之一。

最近的一次推翻总统否决是在2016年。参众两院通过《反对恐怖主义支持者正义条例》，让911事件受害者家属得已通过法律手段控告涉嫌支持恐怖活动的沙特政府。奥巴马政府考虑到该法案会伤害美国的外交关系，否决了该法案。

随后参议院以97-1、众议院以348-77的投票结果成功推翻了奥巴马对法案的否决。奥巴马任内一共行使了12次否决权，这是唯一一次被推翻。值得指出的是民主党参议员舒默正是该法案的起草者。

在法案正式成为法律之前，无法对行政部门形成约束力，行政部门仍然拥有采取行动的自主权。但是，由于行政和立法部门的相互制衡作用，双方经常会就个别法条提前进行沟通和协商，避免导致事关政府预算的法案或其他重大法案走到最终决裂地步。