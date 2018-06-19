小米还能是首家CDR企业吗？箭在弦上才发现问题很多

摘要：据《财经》了解，小米和证监会双方是经过沟通，最后才做出这个选择。“这个项目，大家都要‘顾全大局’。”一位熟悉监管的资深律师说。

《财经》记者 张珺/文 宋玮/编辑

小米的上市之路经历转折。今日上午，小米通过官方微博宣布，决定分步实施在香港和境内的上市计划。这改变了其较早时候的规划——CDR和香港两地同时上市，且CDR早于香港IPO一天。

小米官方称，公司经过反复慎重研究，决定分步实施在香港和境内的上市计划，即先在香港上市之后，再择机通过发行CDR的方式在境内上市。为此，公司将向中国证券监督管理委员会发起申请，推迟召开发审委会议审核公司的CDR发行申请。

随后证监会发文表示，会尊重小米集团的选择，决定取消第十七届发审委2018年第88次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。（会议时间原本定于今日）

这意味着，小米将暂缓其CDR上市之路。此前，小米作为首家CDR企业上市已经“呼之欲出”。小米在6月14日披露的招股书显示，本次CDR发行所对应的基础股票占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%，且本次发行CDR所对应的基础股份占本次CDR和港股发行总规模（含老股发行规模）的比例不低于50%。在发行时间上，CDR也早于香港IPO一天时间。无论是发行时间还是发行比例，都说明小米将以境内作为主上市地。

证监会方面也对小米展现出高度支持。从小米6月7日报送到6月19日上会，创造了证监会最短上会记录，花时仅12天。比此前最快的工业富联的36天上会记录还要快。

一位接近小米集团人士告诉《财经》记者，证监会想推动CDR，需要挑一个好的案例做首家CDR企业，选择了小米，整个决策时间非常短。“我相信第一个评估标准一定是一个高质量公司，小米多方面都满足他们的诉求。”他也表示，要同时两地上市非常不容易，很多事情要从零开始摸索。

此举大概率会对小米香港上市产生正面效应。一位美国基金投资人对《财经》记者说，相比香港、美国，境内投资者对小米更感兴趣。对于美国投资者来说，可选标的多，因此眼光更挑剔。大家会怀疑小米的产品本身，且市场是发展中国家，毛利比较低，所以更多会选择观望。香港其次，而境内投资者的热情最高。

富途证券行政总裁邬必伟在接受《财经》记者采访时表示，CDR先于香港上市一天，小米CDR有可能连续上涨，短期对小米在港股会有拉动作用。比如在国内CDR不一定抽的到，香港概率大很多，从供求关系来看，香港的“求”就会增加。“本质上在香港招新股看市场气氛，资金供求关系，那一刻跟基本面到底有多大关联说不清楚。”他说。

但就在这场IPO受到多方看好的情况下，小米突然改变态度。多位接受《财经》采访的人士认为，这次转折源于中国证监会和小米双方都没有准备好。

“我感觉是双方尚未完全协调好，箭在弦上才发现，实际问题很多。”著名互联网分析师洪波对《财经》记者说，“毕竟小米是CDR第一股，未来的相关政策，都需要通过小米来探路，所以实际上时间安排太紧了。”

“个人猜测可能是证监会提出了小米接受不了的要求。”一位券商人士说。四天前，6月15日证监会曾披露对小米发行CDR的书面反馈意见，全文共24000余字，涉及问题84条。问题涵盖规范性问题、信息披露问题、其他问题三个层面。其中包括要小米进一步说明现阶段定位为互联网公司而非硬件公司是否准确。

一位券商高层对《财经》表示，证监会采用A股发行的审核方式针对独角兽，拷问商业模式，相对来说国外发行只拷问商业事实和财务数据；同时，没经历过A股反馈意见的独角兽，也会对此不适应。

这对证监会后续推动CDR或许会有一定影响。“后面准备上市的CDR，需要准备好迎接A股发行机制的挑战，也需要准备更多时间，而不是像这样仓促。”上述人士说。

不过，亦有接受《财经》记者采访的人士认为，这是证监会和小米双方协商的结果。据《财经》了解，证监会和小米双方是经过沟通的。“这个项目，大家都要‘顾全大局’。”一位熟悉监管的资深律师说。

“其实证监会心里也没底。”他说，从他们提的问题中就可以看出来。小米到底是一家互联网公司，还是一家硬件公司，有比较大的争议。现在按高估值来发，将来国际市场不认，也会给内地投资者造成损失，这样违背了让新经济公司回内地的初衷。而如果先让港股发，CDR好定价，否则两边价格很悬殊的话会很难看。

上述律师认为，这次整个过程时间极为紧迫（包括CDR基金），毕竟涉及到境内外市场的衔接问题，有大量技术问题，稍微缓一缓我觉得不是坏事。如果强推，隐患才多。

但对于小米最终还能否是首家CDR企业，目前还没有定论。这要视小米香港上市的具体情况而定。不过目前来看，其他企业并无太多动作，小米依旧能作为首家发行CDR的企业也说不定。

这次调整也为小米的上市之路埋下几分不确定性。毕竟，相对境内投资者，港股投资者更为理性，可能会让此前的狂热状态稍许降温。不过回归本源，也是好事。