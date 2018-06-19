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小米推迟发行CDR：证监会取消发审或因担忧估值压力

小米推迟发行CDR：证监会取消发审或因担忧估值压力
2018年06月19日 10:53 中国基金报
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　　中国基金报记者 江右

　　首单CDR，推迟！

　　小米先在港股上市CDR推迟

　　小米官方微博今早8点34分宣布，先在港股上市之后，再择机发行CDR（A股上市），申请推迟拟定于今天的发审会。

　　官方原文如下：“公司经过反复慎重研究，决定分步实施在香港和境内的上市计划，即先在香港上市之后，再择机通过发行CDR的方式在境内上市。为此，公司将向中国证券监督管理委员会发起申请，推迟召开发审委会议审核公司的CDR发行申请。”

　　证监会今早也在官网发布公告表示，尊重小米集团的选择，决定取消今日对该公司的发审会。

　　此前，证监会官网6月15日公告，第十七届发行审核委员会定于2018年6月19日召开2018年第88次发行审核委员会工作会议，审核小米集团公开发行存托凭证申请。

　　或因估值压力担忧与市场不确定性

　　来自腾讯一线的报道称，接近监管部门的人士分析，由于担心小米CDR的估值压力，因此监管层想等港股的估值迈入合理区间再做定夺。

　　财联社记者从接近小米IPO的中介人士处获悉，小米集团考虑到境内资本市场环境的不确定性，同时CDR作为一项创新的举措，为了更有质量的CDR发行，决定CDR暂缓审核，后续将择机重新启动。据了解，由于小米发行H股已通过港交所聆讯，H股发行将很快启动。

　　小米集团原拟CDR融资或超300亿元

　　作为市场预期的首单CDR，小米此番CDR的推迟，也将使得首单CDR的发行推迟。小米集团的CDR发行会推迟多久，是否仍将是首单CDR目前尚不确定。

　　从此前小米披露的CDR招股说明书看，小米CDR发行的融资或超过300亿元人民币。

　　当时小米CDR招股书要点如下：

　　1、小米CDR占发行后总股本比例不低于7%；

　　2、CDR对应的基础股份占“H+CDR”总规模的比例不低于50%；

　　3、如果按小米超800亿美元估值计算，CDR融资额度可能将超56亿美元，即人民币358亿元；

　　4、小米CDR发行价格不高于H股定价。

　　如今随着发审会的推迟，招股文件中信息是否也将面临变化，也仍未可知。

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