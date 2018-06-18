华为公司发公开信回应澳大利亚指责：没有事实基础

新浪财经讯 6月18日消息，据外媒报道，中国电信设备制造商华为日前对澳大利亚声称其构成安全风险的说法展开反击。华为向澳大利亚政府发出公开信，称这种观点“过于片面”。

华为澳大利亚主席约翰-洛德（John Lord）和两名董事在致澳大利亚政府的公开信中称，“最近围绕着中国问题的公开评论，提到了华为和华为在澳大利亚扮演的角色，引发了一些关于安全顾虑的详查”，“在这些评论当中，许多都过于片面，没有以事实为基础。”华为在周一把这封发送给澳大利亚政府的公开信提供给了部分媒体。

华为在这封上周五发布的公开信中坚称，该公司是一家独立公司。“在我们开展业务的170个国家中，我们会遵守每一个国家的法律和准则。否则，我们的生意一夜之间就会结束，”这封公开信称。

最近几周，随着澳大利亚准备宣布大规模部署5G移动通信网络，有关华为的猜测开始增多。澳大利亚有媒体报道称，该国情报机构建议不要把华为纳入5G设备供应商名单。与美国一样，澳大利亚国内同样有人担忧采用华为的电信设备可能危及到其国内安全。

华为澳大利亚高管在信中还强调了该公司在英国、加拿大和新西兰的5G投资，称上述国家的政府已接受评估华为技术的提议，以确保该公司遵守网络安全协议。他们还表示，华为已提议在澳大利亚修建一座评估和测试中心，“确保对华为的设备进行独立认证。”

澳大利亚政府在2012年以国家安全为由禁止华为为该国投资额达490亿澳元的国家宽带网络（National Broadband Network）供应设备。今年6月，澳大利亚政府批准为所罗门群岛铺设4000公里网络光缆的项目。据悉，所罗门群岛此前已将该项目交给华为，该项目将自悉尼铺设海底光缆至所罗门群岛，为该国家提供高速网络支持。

《澳大利亚金融评论》上周报道说，澳大利亚政府很快会宣布华为将被禁止参与5G网络竞标。澳大利亚司法部长随后拒绝确认或否认该报道，但表示正在全力评估5G网络竞标参与者，称任何涉及关键基础设施的合同都会考虑国家安全问题。