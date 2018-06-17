5G商业化开始最后“冲刺” 将实现完全移动互联

新华社洛杉矶6月15日电 综述：5G商业化开始最后“冲刺”

新华社记者郭爽

国际标准组织“第三代合作伙伴计划”（3GPP）日前在美国加利福尼亚州圣迭戈举行全体会议，最终批准了第五代移动通信技术新空口（5G NR）的独立组网标准。这标志着首个真正完整的国际5G标准正式出炉，5G已完成第一阶段全功能标准化工作，进入商业化的最后“冲刺”阶段。

“5G NR”这个术语看起来很高深，实际上就是手机等终端设备和基站之间新的通信协议。2017年12月，5G NR非独立组网标准，也就是和现有4G网络兼容的标准已经确定。半年后独立组网标准通过，是对非独立组网标准的补充与完善，可降低对现有4G网络的依赖性，更好地支持5G大带宽、低时延和大连接等各类业务，并可根据场景提供定制化服务，满足各类崭新业务需求。

业界普遍认为，5G将消除物理世界与数字世界之间的界限，跨越行业，结合无线通信、计算和云，实现完全移动互联，为运营商和合作伙伴提供新的商业模式，因此统一技术标准极为必要。

英特尔技术与系统架构及客户端事业部副总裁、标准与下一代技术部门总经理阿莎·凯迪在给新华社记者的声明中说：“统一标准将使业界能够设计原型、构建并测试5G芯片和基础设施，并依据最终标准规范推动未来演进。”

3GPP无线电接入网相关负责人鲍拉日·拜尔泰尼说，5G独立组网标准的制定是无线电行业实现“全5G”愿景过程中的一个重要里程碑，5G独立组网系统不仅显著提高了移动宽带的速度和容量，还为希望通过5G革新其生态系统的非电信产业打开大门。

“以4G LTE技术为支撑，非独立组网标准为业界提供了开发5G技术的保障，使得包含4G广泛基础设施投资的部署模式能够平滑过渡到5G。而随着独立组网标准规范的完成，5G部署现在也可以在无需4G基础设施，包括几乎没有任何现有蜂窝基础设施的情况下进行，”凯迪说。

不仅如此，5G NR独立组网标准还采用了全新设计思路的端到端架构，在引入全新网元与接口的同时，还将支持网络虚拟化、软件定义网络等新技术，使5G成为企业客户和垂直行业在提升智能信息和通信技术中的推动者和加速器。

美国电话电报公司称，独立组网标准的出台将为其今年年底在美国多个城市推行商用5G铺平道路。三星公司也在一份声明中表示，这一标准将支持端对端5G网络架构发展，并为电信业及其合作伙伴开启全新商业模式。

不过，受基础设施、设备及应用开发的局限，5G部署还需循序渐进。全球大型移动通信服务商之一法国ORANGE公司表示，新标准为未来5G的推出提供了更大的灵活性和自由度，但取决于每个国家的具体情况和相应策略，部分运营商现阶段仍将专注于基于现有的4G供应商发展非独立组网技术。