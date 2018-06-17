我国5G产业将全面启动 为2020年规模商用提供支撑

我国5G产业将全面启动为2020年规模商用提供支撑

人民日报

本报北京6月16日电 （记者谷业凯）记者日前从中国信息通信研究院、中国移动、大唐电信集团联合召开的国家工程实验室会议上了解到：随着完整版5G标准正式出台，我国5G产业将全面启动，测试、研发和试验也将全方位展开，进而为2020年5G的规模商用提供支撑。

据了解，依托中国信息通信研究院、中国移动和大唐电信集团成立的三个国家工程实验室是我国移动通信技术创新发展的核心载体和重要支撑单位，在推动我国移动通信技术不断突破方面发挥了重要作用。5G独立组网第一个标准版本发布，标志着5G技术标准的确立和产业化进程的加速。未来，三个国家工程实验室将依托积累的自主核心技术，促进5G演进技术标准及测试规范制定、设备研发及自主创新产业链建设，推广网络部署运营、物联网和车联网等行业应用，为推动我国无线移动通信技术与产业的进步、建设网络强国、带动国民经济的转型升级做出重要贡献。

与会专家听取了实验室的工作汇报，充分肯定了2017年三家实验室在5G技术、标准和产业化等方面取得的丰硕成果及对“5G引领”的国家战略做出的突出贡献，并对实验室今后的研究规划进行了深入讨论和审议。