警惕现金贷穿马甲！“手机回租贷”年利率高达1200%

“手机回租贷”年利率高达1200%

变相提利率、恶意收逾期费，警惕“穿马甲”的现金贷

李冲 徐兢

无房无车，缺钱了怎么办？手机可以作抵押借出钱来，而且手机不用快递给网贷平台！这不是开玩笑，有人已成功借款，但没想到就此掉进了现金贷的坑里。这一回现金贷是换了“马甲”——以手机回租的形式，收取年化高达1200%的利息。扬子晚报记者了解到，监管部门近日先后发布防范变相“现金贷”的业务风险提示。 扬子晚报记者 李冲 徐兢

案例>>

高利贷：年化高达1200%

据法治周末报道，一个年轻人急用钱，从“无忧回租”APP上借款1300元，借款周期为6天，实际到手却不到1000元，扣了300多元的“砍头息”。

另一位年轻人因未按时还款，承担了高额“续租费”，他借款600元，周期6天，平台扣了119.7元，由于到期还不上钱，平台又让他交了119.7的续租费。“一个月后这笔钱才彻底还清，而600元借款的续租费累计近480元，年化综合费率超1200%！”也有年轻人表示，除了利率高外，平台还暴力催收，在还款日当天手机被各种联系“轰炸”，手机界面上显示各种威胁信息。

苏宁金融研究院高级研究员石大龙在接受扬子晚报记者采访时表示，上述回租业务本质与现金贷并无明显区别，而砍头息、高利贷等现象比现金贷业务更严重。

体验>>

“手机贷”变相提高利息

“手机回租贷”是用户把手机“抵押”给平台，借短期小额资金。平台评估手机的价格，并与用户约定借款期限和还款金额。平台实际收取的利息就是回购价格高于回收价格部分及 “评估费”、“服务费”。当然手机不用真的快递给平台，目的是避人耳目绕开监管。

变相提高利息是“手机回租贷”的猫腻之一。被互金整治办点名的“乐回租”APP，7天借款期限，如手机估价1000元，则需要支付260元“评估费”，实际到账仅740元，而这260元可类比为现金贷的“砍头息”。目前“乐回租”已下架。

个人隐私泄露的风险也是“手机贷”被投诉的重灾区。扬子晚报记者下载“回租宝”APP，开发者为河南五二信息科技有限公司，广告语是“回租二手手机，让你天天有钱花”。记者点击“马上评估”、“申请回收”，同意读取通讯录方可进行下一步“实名认证”，须上传身份证和银行卡，这意味着个人隐私要全盘交出。

电子商务研究中心法律权益部助理分析师贾路路告诉扬子晚报记者，如平台有互联网小贷牌照，在法律允许的范围内收集用户信息是合法的。如无牌照，哪怕不收集信息，也会将自己陷入风险境地。

监管>>

揭秘“变相现金贷”四大套路

5月30日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发文，要求清理整顿变相现金贷业务。文中指出，以手机回租形式放贷的平台过百，注册客户数百万，基本锁定大学生，年化利率300%以上，个别超过1000%。变相现金贷有四大“套路”：一是手机回租形式放贷，如“乐回租”；二是贷款过程中搭售商品，变相抬高利率，或是强行要求办会员卡，如“MO9信用钱包”；三是故意导致借款人逾期，即用户按时还款却还不上，数日后平台通知他逾期，收取高额逾期费；四是通过虚假购物再转卖放贷，如“51闪电购”。

6月12日，中国互联网金融协会发布警示，呼吁各会员单位不得以任何形式变相开展贷款业务，杜绝任何变相提高利率、恶意收取逾期费用的违规行为。盈灿咨询高级研究员张叶霞表示，借款人应远离该类平台，这些模式都属于“套路贷”。但 扬子晚报记者通过“回租”“手机贷”等关键词，搜索发现仍有49家平台“顶风作案”。