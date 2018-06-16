传苹果将在今明两年继续推LCD版iPhone：价格是主因

新浪科技讯 北京时间6月16日上午消息，据《华尔街日报》援引知情人士消息称，苹果正在为下一代iPhone制定生产计划，并准备继续采用价格更加低廉的液晶屏幕（LCD）。这表明消费者对智能手机的价格较为敏感。

知情人士称，苹果预计采用LCD的版本将在今年秋天的新品中占据多数销量，比例高于分析师的预期。该公司明年也计划继续使用这种屏幕。

这一生产计划表明，从LCD向OLED屏的转化速度可能会慢于很多人的预期。苹果一年前第一次在iPhone中使用OLED屏。但分析师认为，iPhone X的需求并没有达到最初的预期，主要就是因为高达999美元的起价。

苹果拒绝对此置评。但该公司在上周的分析师电话会议上表示，iPhone X在今年前3个月成为其销量最高的智能手机型号。不过，多数iPhone仍然采用LCD。其中售价最高的iPhone 8和8 Plus起价分别为699和799美元。

2016-2020年，智能手机LCD与OLED出货量及未来预测

iPhone X售价之所以相对较高，部分原因在于OLED屏。三星显示器是苹果的主要OLED屏幕供应商，但其产量尚未超过LCD。LG Display也有可能为今年夏天发布的iPhone供应一些OLED屏，但该公司产量同样难以提升。

市场研究公司IHS Markit估计，iPhone采用的OLED屏成本约为100美元，而LCD成本仅为40美元。

IHS分析师预计，今年秋天发布的新iPhone包含两款OLED机型和一款液晶机型，而且都将与iPhone X外观相似，以便为之前的液晶用户带来全新的体验。

了解苹果生产计划的业内专家表示，该公司最初希望为两种屏幕型号的iPhone制定相似的生产计划，但由于他们预计消费者更偏向价格低廉的产品，所以现在准备生产更多液晶机型。

由于不需要背光，所以OLED屏的对比度通常高于液晶，可以提供更好的视觉体验。

出售更多低价液晶机型会限制苹果明年提升iPhone平均产品售价的能力——这也是投资者密切关注的一项指标。虽然苹果出售的iPhone数量变化不大，但本财年平均售价上涨13%，帮助其增加了营收。分析师目前预计明年的平均售价将与今年持平。

苹果上月预计，在截至3月的财季内，其iPhone营收将增加14%，达到380亿美元。

来自供应链的知情人士也预计，苹果至少会在2019年的产品计划中包含一款液晶机型，而不会全部销售OLED机型，因为他们希望为消费者提供更加廉价的选择。因此，该公司可能等到2020年或更晚才能全部采用OLED屏，以等待充足的供应。

除了三星和LG外，日本JDI也在开发OLED技术，但尚未实现量产。

苹果的一位工程师则表示，该公司尚未发现OLED屏较之于LCD的明显优势。

市场研究公司也都因为预计苹果可能调整发布计划而下调了OLED的出货量预期。但分析人士仍然预计OLED的使用量将会继续增长，只是速度慢于以往，主要原因是这种屏幕可以给智能手机厂商赋予更多的设计自由。(书聿)