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北京联通宣布NB-IoT正式商用 年底开通近1万个基站

北京联通宣布NB-IoT正式商用 年底开通近1万个基站
2018年06月15日 19:21 新京报
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　　新京报快讯(记者 马婧)6月15日，北京联通宣布新一代物联网NB-IoT正式商用。NB-IoT即窄带物联网技术，具有广覆盖、低功耗、大连接和低成本等特点。NB-IoT可以应用在60%以上的物联网中低速率场景中，包括远程抄表、市政管理、智慧停车、环境监测等多种场景。从去年开始，三大运营商将NB-IoT作为物联网产业重点拓展方向，开启NB-IoT网络建设。

　　目前，北京联通的NB-IoT网络建设方面，结合频谱特性、技术成熟度、芯片模组等各方面因素，北京优选900M进行物联网部署，同时按需开通1800M NB网络，实现双频覆盖，打造终端种类覆盖最全的NB-IoT网络。

　　在目标规划中，第一阶段截至2018年5月17日国际电信日前，北京联通已经完成了约5000个 900Mhz NB网络建设开通;第二阶段，到2018年底实现近1万个NB-IoT窄带物联网基站开通。

　　现阶段看，北京联通已实现市区全区域，及郊区县城全区域覆盖，结合实际需求在重点区域、工业园区、科技园等增加覆盖密度。此外，北京联通将于近期启动物联网合作伙伴招募计划。

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