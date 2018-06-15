5G迈出关键一步生活将有大变化：打游戏再也不会卡了

原标题：5G迈出关键一步，未来打游戏再也不会卡了！你的生活将有颠覆性变化...

6月14号，全球备受关注的5G标准迎来了关键的时间节点，国际移动通信标准化组织发布了5G第一阶段的确定标准，这也意味着，这项将彻底改变未来社会的重大技术，在全面商用上迈出了关键一步。

5G第一阶段国际标准发布

国际移动通信标准化组织3GPP在美国公布了，5G第一阶段的标准。现在它的官网上已经出现了这个标准的全部内容，这也意味着5G商用的大门彻底打开。

这次公布的标准，内容包括独立组网的5G标准，支持增强移动宽带和低时延高可靠物联网，以及网络接口协议。

中国移动研究院副院长 黄宇红：这个标准制定完以后，产业就可以基于这个标准来开发，可以商用的5G产品。

根据3GPP确定的5G标准化进程，预计在2019年12月，完成满足国际电信联盟（ITU）全部要求的完整的5G标准。到2020年，5G将实现全面商用。

到那时，5G手机网络的速率是4G的100倍以上，用手机看视频、玩游戏再也不会出现“卡”的情况；

由于5G网络的时延也从4G的20毫秒左右降到了1毫秒，反应速度快了，无人驾驶汽车将更加安全；

不仅如此，家里的各种家用电器也许从此就能接入5G网络，真正实现智能化。

国际首次统一通讯标准

这次5G第一阶段标准出台，还有一个特殊的意义，就是国际上第一次有了一个统一的通信标准，而回顾这个分久必合的过程，也恰好是中国通信行业崛起的过程。



模拟信号时代（1G），人们用的还是“大哥大”，那时全球没有统一的标准。

到了上世纪九十年代前后，2G网络出现，通信进入数字时代。此时，三大标准出现，以美国为代表推出CDMA，欧洲推出了GSM，日本则打出PHS，这三大标准都开始瞄准了潜力巨大的中国市场，这时候，中国没有任何话语权。

到了二十一世纪，3G时代来临，此时美国提出了CDMA2000，欧洲推出WCDMA，日本的PHS退出历史舞台，不过一个新的标准崭露头角，那就是中国的TDSCDMA。

到了4G时代，标准只剩下两个，中国主导的TDDLTE和欧洲主导的FDDLTE。中国在通讯行业的话语权越来越强。

正因为中国始终坚持的TDD标准，能够更有效地实现对频谱资源的有效利用，全球的无线技术，包括5G的发展，都朝着一个统一的标准发展。

在5G标准方面，中国有了更多的话语权，确实让人扬眉吐气。不过专家提示，所谓世界前列，并不意味着永久超越，也不是各国都会采用中国主导的技术，一项标准的确立，更不能简单看作是某个国家或是某个企业的胜利。

5G标准确定 中国企业面临新竞争

如今5G标准大局已经基本确定，中国该怎么办？中国企业又该怎么办？



此前有测算表明，2020年5G商用之后，当年就会带动约4840亿元的直接产出。随后5年、10年分别增长到3.3万亿和6.3万亿。面对如此庞大的市场，抢占身位无疑是各大企业最为迫切的任务。

大唐电信科技产业副总裁 陈山枝：边参与标准的研发，边研发设备。所以到今年年底的时候，基本上可以开发出来，满足5G规模商用的这个基站的设备。

中国移动研究院副院长 黄宇红：今年下半年，我们会开始建设大规模的，在百站左右的一个实验网络，会把多种场景来进行验证。



不只是中国企业，越来越多的跨国公司也开始在中国加大5G研发的力度。

爱立信东北亚区研发中心总经理 彭俊江：大大提速，而且会加大投入，尤其是对中国市场。中国实际上从4G开始就因此在引领世界，5G上从技术标准，包括从市场上，我们预期中国会有更大的增长。

期待5G到来！