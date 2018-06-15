一家靠广告赚钱的手机公司 小米独特的生财之道

近期，小米集团披露了港股和CDR招股书，这意味着小米上市进入倒计时阶段。

无论是制霸中低端手机市场的红米系列，还是只要149元的小米手环，认真做硬件的小米以“低毛利率+高品质”吸引了大批粉丝，而当粉丝都在为小米产品痴狂的时候，小米却说自己是一家互联网公司？根据小米的招股说明书显示，小米自我定位的是一家以手机、智能硬件、IOT平台为核心的互联网公司。

上市进入倒计时阶段。

无论是制霸中低端手机市场的红米系列，还是只要149元的小米手环，认真做硬件的小米以“低毛利率+高品质”吸引了大批粉丝，而当粉丝都在为小米产品痴狂的时候，小米却说自己是一家互联网公司？根据小米的招股说明书显示，小米自我定位的是一家以手机、智能硬件、IOT平台为核心的互联网公司。

小米究竟靠什么赚钱？

招股书显示，小米在过去三年间（2015年、2016年、2017年及2018年一季度）的营收构成上看，智能手机分别占据了其营收的80.4%、71.3%、70.3%、67.53%。如果再加上IoT及生活消费产品业务（以硬件为主）分别占据其总营收的13.0%，18.1%，20.5%、22.37%。以2017年为例，小米来自于硬件（包括智能手机和IoT与生活消费产品业务）的营收比例高达90.8%，即使2018年一季度，小米硬件的营收比例也高达90%。而符合小米是创新驱动的互联网公司的互联网服务业务的营收只占据了其全部营收的4.9%、9.6%、8.6%、9.39%。从营收构成上来看，小米的主营业务还是硬件，那小米的互联网属性是来自哪里？

小米董事长雷军曾承诺过，每年整体硬件业务(包括手机及IOT和生活消费产品)的综合税后净利率不超过5%，如超过，将把超过5%的部分用合理的方式返还给小米用户。对于消费者而言，更低的价格买到高质量的商品无疑是很开心的，但作为小米的股东、投资者、员工甚至包括雷军自己来说，没有合适的利润都不是一件开心的事，而互联网增值服务和收入就是平衡两方需求的关键。

数据显示，苹果三星的总毛利率高达35%以上，而小米智能手机近三年的毛利率均不超过15%，IOT与生活消费产品的毛利率与同业公司相比也明显偏低，但互联网服务的毛利率却十分高，2018年第一季度达到了65.58%，甚至超过了百度、腾讯和阿里巴巴。小米招股书分析原因认为，小米是通过智能手机等终端硬件设备销售自然获取了大量用户流量资源，与需要花费大量视频内容采购成本的腾讯等互联网公司相比，成本较小，使得互联网服务业务特别是广告推广业务毛利率较高。2018年第一季度，小米互联网服务实现毛利21.19亿元，占据其总毛利的40.18%，而智能手机和IOT与生活消费产品分别占37.41%和21.56%。所以从获利能力来看，小米更像一个互联网公司。

随着小米上市日的临近，因为小米属性的不确定性更加引发了人们对小米估值的激烈讨论，从市盈率来看，互联网公司的估值明显要比硬件企业高很多，拿走全球智能手机86%总利润的苹果市盈率还不到20倍，而美国互联网巨头亚马逊市盈率达到了210倍。国内互联网巨头的估值也不低，腾讯估值39倍，百度估值26倍，阿里估值51倍。

有接近小米IPO项目的中介人士称：“目前基石投资者的入围竞争激烈，目前大家普遍给出的估值在750亿至850亿美元之间，其中有一批机构给出了超过800亿美元的估值，不过小米目前尚未敲定任何基石投资者。”