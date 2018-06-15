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中兴通讯A股跌停 H股再跌11.56%较停牌前已暴跌近50%

中兴通讯A股跌停 H股再跌11.56%较停牌前已暴跌近50%
2018年06月15日 16:27 新浪财经
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　　新浪港股讯 6月15日消息，中兴通讯A股毫无悬念跌停，H股今日午后再度大跌，截止收盘，H股跌11.49%，报13.1元，较4月16日停牌前收盘价25.6港元跌近50%。另外，中兴通讯遭多家大行下调评级和目标价。

　　野村发表研究报告，称虽然中兴通讯（00763）与美国达成和解，但由于4月中旬起其业务几近停顿，预计对收入增长免不了造成影响，相信业务复苏需时较长，尤其手机市占率于期间或被抢占。

　　该行下调中兴2018至2020年收入预测介于8%至9%，预计今年全年将取得每股亏损1.06元人民币，同时降2019至2020年盈测介于18%至22%，以反映出口禁令影响及相关罚款，目标价自27元降至16元。该行称，中兴于迎接5G年代仍有发展机会，但短期存在不确定性，评级维持“中性”。

　　建银国际降中兴通讯（00763）目标价，由23.8元降至14.96元。评级维持“中性”。建银国际称，中兴通讯将会支付总计14亿美元罚款，以及重组管理层，估计以公司2017年底拥300亿元人民币现金，足以支付罚款，但估计海外业务回复需时，现时海外业务占中兴通讯的电讯网络收入的30%比重，预计需时回复海外客户对中兴的信心。该行还预期中兴将会重组业务，将有限资源放在核心电讯设备市场。短期营运面对挑战，同时重组整个管理层，也加剧2018年前景的不明朗。

　　该行预测，2018年中兴劲蚀约74亿元人民币，原预测纯利为48亿元人民币，同时将2019年纯利预测调低21%至46.41亿元人民币，目标价相应调低，现对应2019年市盈率12倍。但认为中兴仍会中国5G投资者主要受惠者，现建议投资候中国对5G投资好讯号才买入。

　　高盛发表报告称，中兴通讯（00763）近日与BIS（美国商务部工业与安全局）达成和解，遭罚款共14亿美元及须改组董事会，换取美国取消七年出口禁令。高盛发表研究报告，预计中兴在60日至90日内恢复营运，又称内地5G需求经过2016至2018年三年倒退后，预计明年开始复苏，相信中兴可从中受惠。

　　不过，报告预测中兴前路荆棘满途，在因美国零部件出口禁令致其“休克”两个月后，海外业务环境将趋艰难，特别是欧洲，中兴早前刚开始从当地龙头电讯商取得增长动力。

　　高盛称，与早前预计中兴海外市占扩张的预估相反，现时预计中兴逐渐失去中国以外的市场，并预测中兴在定价及支付方面，将面对客户及供应商更苛刻的条款。该行近期渠道调查所得，欧洲部分电讯商或因交货延期向中兴提出申索，中兴也可能被禁止参与某些投标。渠道调查又称，部分供应商要求在零部件付运前，中兴预先付款。

　　此外，中兴须委任特别合规协调人，为期十年，高盛预计此举影响市场情绪，市场或忧虑未来出现内部合规问题或外部客户/供应商争议等风险。

　　因应收入下行预估及中兴同意支付共14亿美元罚款，高盛下调中兴2018至2020年各年收入预测6%、9%及12%，每股盈测分别降148%、15%及14%，今年每股盈利由塬先估算1.25元人币，下修至亏损60分人民币；为反映公司面临困境，H股估值基础由预测市盈率20倍降至10倍，H股目标价相应大削56%，由34元降至15元，中兴H股投资评级也由“买入”降至“中性”。

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