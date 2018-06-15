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不限量套餐隐藏限制性条款被指属典型“误导性遗漏”

不限量套餐隐藏限制性条款被指属典型“误导性遗漏”
2018年06月15日 07:32 新浪科技综合
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　　原标题：运营商“不限量套餐”隐藏限制性条款 属典型“误导性遗漏”

　　来源：深圳市消费者委员会

　　自2017年以来，三大运营商多款“不限流量套餐”纷纷强势上线，主打“不限量”的噱头。然而，“流量不限量”并非真正意义上的“不限量”，而是“限速又限量”。运营商大张旗鼓地将“不限量”作为卖点，而严重弱化“限速限量”的重要交易信息，属“误导性遗漏”。《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十条规定“经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息，应当真实、全面，不得作虚假或者引人误解的宣传。”香港《商品说明条例》也规定：经营者在提供商品或服务时，遗漏重要资料；隐藏重要资料；以不明确、难以理解、含糊或不适时的方式提供重要资料等都属于“误导性遗漏”行为。该行为在香港地区属于犯罪行为，虽然在我国目前对此行为没有科以刑罚，但这种不良的营销手法，严重侵犯了消费者的知情权。知情权是消费者行使自主选择权的基础和前提,知情权和选择权没有落到实处，公平交易权更无从谈起。

　　近期，深圳市消委会收到了多起关于三大运营商“不限量套餐”限速的投诉。市民王先生向深圳消委会投诉称，他办理了中国移动无限流量套餐（188元/月），后王先生发现当流量超过了20GB，网速就非常慢，于是他想更改为之前的流量套餐（30GB/月）,被告知不能变更。市民李女士向深圳消委会投诉，她购买了中国联通的不限量套餐（99元/月），出现限速问题。市民张先生购买了中国电信不限量套餐（90元/月），他发现从5月初开始电信限制流量，导致无法使用。

　　深圳市消委会调查发现，三大运营商的“不限量套餐”都有限制性条款，且在官网首页大图宣传中对超出流量后限速等限制只字不提，或者在资费详情部分使用极小字标注，极易被人忽略。如中国移动“138元不限量4G飞享套餐”的网页上，资费详情部分用醒目的绿底红色三号大字体标注“省内流量不限量任意用”，而在该网页下方的黑色五号字体的套餐说明第5、6条显示，当月省内流量达20GB后，将降低省内网速，当月国内总流量达100GB后国内网速将降至128Kbps以下。中国联通199元的冰激凌套餐，用户当月国内流量达到40GB后，上网速率将降至最高7.2Mbps，总流量超过100GB后，上网速率有可能降至不高于256Kbps。中国电信99元不限量套餐，当月流量达到20GB后，上网速率降至1Mbps；199元不限量套餐，当月流量达到40GB后，上网速率降至1Mbps。

　　不限流量套餐原本是件惠及消费者的好事，但如果运营商出现了“误导性遗漏”，反而损害了消费者权益。为此，深圳市消委会要求运营商履行真实、全面披露交易信息的义务，尊重消费者的知情权、选择权和公平交易权，杜绝类似于“误导性遗漏”的不良营商手法。对于“流量不限量”的限制性条款要标示醒目，并对资费方案限制性条件以及有效期等需消费者注意的事项，要主动明确提示提醒，不得蓄意让消费者感到混淆，确保消费者明明白白消费。深圳市消委会将持续对此事进行监督。

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