5G标准来了！中国预计投资1.5万亿用户数5.8亿

6月14日上午，每日经济新闻记者从中国移动研究院获悉，第一阶段全功能完整版5G标准正式出台，带来“全功能”的5G网络能力。这一标准是5G发展的重要里程碑，下一步将投入商用阶段。

5G通信成为各国和地区争抢发展的技术高地，都试图在标准领域拥有更多的话语权。国际咨询机构安永预计，到2025年，中国的5G用户数将达到5.76亿，占全球总数逾40%；中国5G资本支出将达到1.5万亿元（约合2230亿美元）。

5G满足个性化通信服务

北京时间2018年6月14日，诺基亚资深技术专家巴拉斯·伯尼代表3GPP宣布了这一消息，3GPP为全球通信标准化组织。

一直以来，5G标准的制定都是分阶段进行的，历经34个月，来自全球各大运营商、设备网、手机商等的协商后，5G标准第一完成版本终于出台。接下来5G标准将继续完善，R16版本5G标准计划于2019年12月完成，届时将满足ITU（国际电信联盟）全部要求的完整的5G标准。

▲图片来源：摄图网 （图文无关）

3GPP主席Erik Guttman表示：“数以百计的工程师们在过去的三年里夜以继日的辛勤付出，5G系统标准终于进入正式完成阶段。5G将带来移动通信行业的大拓展，并将成为我们经济、社会以及个人活动中越来越重要的元素。与4G及其他几代移动通信不同的是，5G可以根据各种业务的不同诉求，提供非常明确的个性化通信服务。”

中信建投通信行业首席分析师武超则此前在接受每日经济新闻记者采访时表示，5G通信在低时延、峰值速率、连接终端密度上面大幅度提升。在应用场景上面，4G更多专注于人与人之间的连接；而在5G时代，物与物的大范围连接迎来爆发。

预计2025年中国5G用户将达5.76亿

1G落后、2G追随、3G突破、4G同步，中国现在有望引领5G发展，无论是在标准的争夺上，还是相关产品的推出速度上。每日经济新闻记者此前从华为、vivo、联想方面获悉，各家都期望于2019年下半年推出首款5G手机，商用5G已经在快步走来。

记者注意到，为加快5G系统商用部署，工信部无线电管理局（国家无线电办公室）日前下发了通知，要求对3400-4200MHz和4500-5000MHz频段卫星地球站等无线电台（站）进行清理核查。

▲图片来源：摄图网 （图文无关）

此外，本月7日在北京召开的5G应用征集大赛决赛上，工信部信息通信发展司司长闻库表示，下一步将推进面向融合应用的终端、网络、平台产业化进程，促进创新链、产业链、资金链的贯通发展，为5G商用奠定基础。

记者注意到，目前三大运营商都在多个城市进行了5G试验网的建设，进行多项测试。根据工信部的规划，今年年底供应链企业5G相关产品达到商用能力，2019年实现预商用，2020年将实现规模化商用。

安永6月13日在北京发布的《中国扬帆启航 引领全球5G》报告中表示，5G网络推广策略不像4G那样激进，这意味着中国5G服务将采取在长期范围内逐步推进的路线。安永预计，2019-2025年，中国5G资本支出将达到1.5万亿人民币（约合2230亿美元）。据预测，到2025年，中国的5G用户数将达到5.76亿，占全球总数逾40%。

其在报告中同时表示，中国4G普及率的强劲增长产生了对更快速的移动宽带和高流量应用的大量需求，但5G将不会完全取代4G，而且将在未来多年与高级LTE网络共存，以提供相对无缝的用户体验。

每经记者 刘春山

每经编辑 赵桥 郑直