首个5G标准正式发布 商用竞跑下急需“杀手锏”业务

本报记者 陈宝亮 北京报道

导读

首个5G独立组网（SA）标准发布，意味着3GPP首个完整的5G标准Release 15正式落地，5G产业链进入商用阶段。

历时3年，首个完整的5G国际标准正式发布。

2018年6月14日，在美国圣地亚哥举办的、600多名ICT行业代表参与的3GPP全会批准了首个5G独立组网（SA）标准，这也意味着3GPP首个完整的5G标准Release 15正式落地，5G产业链进入商用阶段。

此前，为了支持在2019年实现5G预商用的国家、运营商，3GPP在2017年12月提前完成了5G非独立组网（NSA）标准，以支持运营商在现有4G核心网的基础上开展5G移动宽带业务。该标准的落地比最初规划时间提前了半年，得益于此，5G网络设备、终端的产品开发节奏都提前了6个月，可以在2019年底之前上市、商用。

此次发布的SA标准完成了5G核心网架构，实现了5G独立组网。SA标准可以实现5G的高可靠、超低时延、高效率等特性，这是将5G渗透到医疗、工业互联网、车联网等行业的核心属性。

3GPP TSG SA主席Erik Guttman表示：“目前，3GPP已经开始研究如何利用5G支持工业自动化等垂直行业的诉求。基于今天这一重大事件，5G与垂直行业的融合将在今后几个月甚至数年的时间内的多个领域同时开展。”

5G商用竞速

全球运营商已经开始了商用竞速。

随着SA标准的落地，中国电信已经表示计划扩大现有的城市外场测试，以引领5G性能验证和网络功能优化工作。

2017年底，发改委在《关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》要求建设5G规模组网建设及应用示范工程，明确提出在不少于5个城市开展5G网络建设，且每个城市基站数量不少于50个。

随后，国内三大运营商均在十多个城市中陆续开启5G试点。根据5月底广东省发布的《广东省信息基础设施建设三年行动计划（2018-2020）年）》，广东全省预计到2020年共建设5G基站7300个，其中广东移动规划建设5G基站1240个。而广东电信则计划在2018、2019、2020年分别建设5G基站30、20、6008个，共计6058个5G基站，广东电信占广东全省规划5G基站数量的83%，出人意料地大幅领先。

与此同时，三家运营商密集发布5G试点进展。中国移动宣布在上海已经新建两座5G基站，且预计年内将建设超过百座5G基站，这一目标超过广东全省今年的规划，上海极有可能成为今年国内最大的5G试点城市。中国联通也在多地宣布开通5G基站，其中贵州联通测试速率达到了1.8Gbps。

此外，上海、浙江、安徽、江苏三省一市的长三角地区将投资2000亿元打造以5G为引领的长三角新一代信息基础设施体系，预计2018年建成国内规模最大的5G外场技术试验网，2019年率先在国内开展试商用。

当然，并非只有中国在推动5G。今年4月，英国启动全球首例5G频谱拍卖，英国4家运营商共计支付13.7亿英镑获得了共计150M的3.4GHz频段和40M的2.3GHz频段。此外，韩国宣布于今年6月15日启动5G频谱拍卖，拍卖底价为31亿美元，而美国则计划于今年11月之后启动28GHz、24GHz频谱的拍卖。

而在国内，工信部已于2017年11月发布《关于第五代移动通信系统使用3300-3600MHz和4800-5000MHz频段相关事宜的通知》，明确了我国5G初期中频段使用规划。日前，工信部又发布《3000-5000MHz频段第五代移动通信基站与其他无线电台干扰协调管理规定（征求意见稿）》，从政策层面为5G商用最重要的频谱资源扫清障碍。

除了国家政策、运营商试点之外，最关键的终端产业也在加班加点。多位终端厂商人士告诉记者：“空间设计难度很大，要把2G/3G/4G/5G的模式全都塞到一个小主板里，对结构设计、硬件性能都有非常大的挑战；而且，频段会从几百兆到几十G的毫米波，很容易干扰，天线性能挑战非常大。”

与此同时，“运营商NSA、SA网络还不成熟，手机要兼容这两种模式；第一梯队的芯片平台厂商方案也不成熟，都处于样品验证、调试阶段，对手机的开发进度、测试有比较大的影响。”目前，根据高通、Intel、华为及展讯公布的时间表，首批5G终端将在2019年下半年陆续问世，恰好跟得上运营商的5G预商用节奏。

有知情人士向记者透露，“苹果已经在研发5G，今年发布的手机很可能会支持高频段。”这也就意味着，率先在高频段部署5G的美国、韩国可能会最早用上5G终端。

急需“杀手锏”业务

不过，随着5G临近，“谨慎看待”5G的声音也越来越多。

首先是华为表示“消费者不会发现5G与4G技术之间存在实质性差异”，而运营商也将很难从中赚钱。而推动华为持续研发5G的因素则是“如果你没有5G，客户连你的4G都不会买”。

而事实上，今天5G的产业氛围与ITU刚刚定义5G场景时大不相同。2015年之前，物联网、车联网、工业互联网是5G笃定的应用场景，5G的千亿联接、超低时延都是针对这些场景提出的技术规划。

但目前，除了移动宽带这个非常明确的市场之外，eMTC（海量物联网）、URLLC（超低时延）两大技术方向已与当初设想不同。“大家发现，在4G上提出的NB-IoT技术已经满足目前物联网的需求，5G暂时看不到需要增强的地方；URLLC却看不到清晰的应用场景，虽然有部分厂商愿意推动，但没有明确的市场，整体缺乏动力。”

在可以明确的市场需求中，移动流量仍然是5G的主要市场，但这对整个电信行业而言并不乐观。

“电信行业发展存在周期性，而周期性的关键转折点是要找到‘新的杀手锏业务’，”6月13日，中国电信科技委主任韦乐平提到，“5G如果找不到杀手锏业务，行业发展将不可持续。”

在固定语音进入下滑阶段时，移动语音成为电信行业的杀手锏业务；移动语音下滑之后，新的杀手锏业务是流量。而根据韦乐平预测，“2020年左右，流量收入将进入平稳期且即将面临下滑。如果5G找到杀手锏业务，那么电信行业将再次增长，否则，很可能巨幅下滑，行业发展将不可持续。”

目前，国内虽然处于提速降费阶段，但消费者对流量需求尚未饱和，运营商仍处于流量收入的增长阶段。但在人均流量大幅领先中国的欧盟地区，流量需求放缓、市场竞争加剧，且受经济下滑影响，部分国际运营商已经开始收入下滑。受此影响，欧洲地区运营商资本支出从2015年的280亿欧元降至2017年的240亿欧元，且根据GSMA预测，2018-2020年，欧洲运营商的资本支出将进一步下降，维持在220亿欧元左右。

不过，中、美、韩的5G进展仍在加速。以美国为例，2018年4月，美国第三、第四大运营商T-Mobile、Sprint正式合并，且计划在未来三年支出400亿美元建设5G业务。AT&T与时代华纳近860亿美元的收购案也获得法院批准。此外，得益于美国政府将科技公司税率从35%降至21%，美国运营商2017年利润集体上涨超过100%，根据Verizon预测，2018年，减税政策将为公司增加35亿-40亿美元现金流。资本整合、政策减负将大幅加速美国的5G进程。

多位积极推动5G试点的设备商人士告诉记者：“毕竟，4G出现之前大家都想不到现在共享经济、微信等等应用会这么火，流量会用这么狠。5G的商业模式，等5G建好之后就会被创造出来，现在想是想不到的。”