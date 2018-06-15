新浪科技> 电信 > 正文

苹果封杀挖矿App 安卓上还有App以挖矿为名另有所图

苹果封杀挖矿App 安卓上还有App以挖矿为名另有所图
2018年06月15日 00:19 新京报网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　“极少有虚拟货币能够用手机进行实际挖矿，现在所谓的能用手机挖矿App，其实都是一个噱头。”

　　原标题：苹果封杀挖矿APP，安卓上却还有APP打着挖矿旗号另有所图

       本文为寻找中国创客原创

　　记者 / 刘景丰

　　编辑 / 赵力

　　用苹果手机挖矿加密数字货币的用户，将要面临新的难题了。

　　近日，苹果公司更新了其开发者行为准则，明确禁止使用iOS设备“挖掘”比特币等加密数字货币。

　　新规定将限制耗费电池电量、产生过多热量或对设备资源造成不必要压力的应用，而这些限制均出现在挖掘数字加密货币的过程中。苹果官网的博客文章称：“应用及包含在内部显示任何第三方广告的应用，可能将无法运行非相关的后台进程，比如数字加密货币的挖掘。”

　　其实，早在今年3月区块链手机就被热炒，针对手机挖矿的App也曾大量出现。寻找中国创客发现，这其中部分App打着挖矿的旗号，实际上则是在收集用户信息和C端流量，其有可能造成用户信息泄露等问题。

　　【苹果新规】

　　App设计需要注意节能，本地挖矿应用程序被禁

　　根据科技博客 Insider的报道，苹果早在2014年就已设定与挖掘数字加密货币相关的行为准则。在此之前，苹果应用商店曾下架了比特币交易平台Coinbase和其他数字加密货币应用，并称它们存在“无法解决的问题”。

　　而今年3月，苹果也曾以过度调用资源为由下架挖矿Mac应用Calendar 2。Calendar 2此前被曝存在挖矿脚本，在未经用户许可的情况下挖取门罗币（Monero）。

　　此次苹果在其开发者行为准则第2.4.2条写道：“App设计需要注意节能。App不应当迅速耗尽电池电量、产生过多热量或给设备资源带来不必要的压力。App及包含在内部显示任何第三方广告的App，可能将无法运行非相关的后台进程，如数字加密货币的挖掘。”

　　苹果在其应用商店准则中推出了一整节关于密码货币的规定，对未来macOS、iOS、tvOS和watchOS等系统的应用程序提出五项明确的规则。其中对虚拟货币挖矿规定，“除非处理过程脱离设备（例如基于云端的挖矿），否则应用程序不能进行加密货币挖矿活动”。

　　扬帆手机盾副总马会来称，手机挖矿App对手机最大的损害就是电池和CPU，“挖矿软件本身需要巨量运算，所以导致CPU长期满负荷运行。这一方面导致用电量大幅增加，电池寿命缩短；CPU持续发热，导致其本身寿命折损，而且可能导致其和电路板的焊接脱焊。”

　　此外，如果CPU长期满负荷运行某个软件，会导致其他软件运行卡顿。

　　【手机理论能挖矿】

　　实际只能提供低算力代币挖矿

　　能源区块链实验室首席战略官曹寅称，目前市面上带有“挖矿”概念的手机和App，背后的共识机制并不相同。

　　挖矿App采取做任务的方式，包括自动的算法任务还有手动的浏览、点击任务，这一类挖矿采取了类似于某种POW的共识机制；另一种挖矿是用户购买某个区块链手机，相当于拥有了一个节点，每个节点（手机）有一个投票权限，这其实是一种基于POS机制的类挖矿；还有的则是需要用户通过向上传一些信息获得奖励，类似于POC机制。

　　也就是说，手机挖矿分为两种情况，一种是需要动用手机算力，通过手机CPU计算来“挖矿”，这种情况下手机可以被看做是一个小型“矿机”；另一种情况则是通过人力点击、浏览的方式“做任务”来“挖矿”，这种情况并没有损耗手机算力，只需要消耗人力。

　　据介绍，目前我们常见的智能手机均有运算能力，理论上是可以进行挖矿计算的。而实际上，就算真的用手机挖矿，这种方式也没法与矿机挖矿的算力相比。“单台ASIC矿机的算力可能是上亿台手机算力的总和。”曹寅说。更能别提动辄上万台、几十万台矿机组成的矿场了。因此大部分情况下手机的“挖矿”实际上是人力“做任务”的方式完成。

　　在朱砝看来，苹果出台了该政策，主要是起到“预防”作用，“如果不禁止以后可能真的就会出现这样的应用。”

　　此外，因为挖矿需要庞大的计算能力和电力，因为单单凭借一部iPhone或iPad很难成功“挖掘”出比特币。苹果通过阻止挖矿App的上架，也防止了用户通过“池化”多部苹果设备实现挖矿。

　　【手机“挖矿”App】

　　意图实为获取流量和数据

　　而“做任务”式的“挖矿”，其目的并不是为了“挖币”，而是为了获取流量和数据。

　　寻找中国创客记者在一款名为“挖矿宝”的安卓挖矿App里发现，软件声称可以在手机上挖矿，并通过邀请好友获得奖励，“邀请人数无上限”。在邀请规则中，采取层级制，“奖励和收益分成支持多级，每级奖励递减”。

　　寻找中国创客发现，“挖矿宝”获得的奖励并没有明确的用途，仅仅作为一些活动代币或者提升等级。

　　这种层级邀请的任务只是打了“挖矿”的概念，实际上只是一种激励机制，以此吸引更多用户入局。用户获得的虚拟货币只能在应用生态之内流通使用，其实和棋牌游戏中的积分、欢乐豆并无二致。

　　寻找中国创客发现，有一款名为“公信宝”的挖矿软件，被质疑靠“获取用户数据”来提升“算力”。在该软件的界面中，其要求用户通过人脸识别、支付宝验证、京东验证、学信网验证、运营商验证等方式来其“提升算力”。

　　公信宝在官网称，其致力于构建基于区块链的数据经济生态。平台有公信宝布洛克城，可帮助用户在全平台采集自己的数据，并通过分布式储存技术对数据加密保管。用户可以选择自己数据的开放、授权和交易并从中分享价值。而“布洛克城”是“公信链”推出的区块链虚拟城市，未来可以在布洛克城进行社交、购物、交易等各类活动。 同时，布洛克城还提供赚取收益的机会，通过“挖宝”的方式，可不断获得GXS等各种奖励，GXS在虚拟城市充当购物和交易的代币。

　　寻找中国创客发现，目前GXS已经在OEX、币安等多个数字货币交易所上线。

　　个人数据集中到平台后会不会出现信息泄露的情况？

　　5月，一则“公信宝卖用户数据”的朋友圈截图被很多人转发和快速流传。

　　某币圈人士在个人微信朋友圈称，公信宝将手机的用户数据到处卖，“我的俩朋友所在的金融公司正在跟他们谈合作”。事后其又发朋友圈表示，此前“公信宝卖布洛克城数据”的表达是误会。公信宝则回应称，只有在用户自己授权的情况下才会开放隐私数据的访问和使用。

　　币印矿池联合创始人朱砝称，“极少有虚拟货币能够用手机进行实际挖矿，现在所谓的能用手机挖矿App，其实都是一个噱头。比如说公信宝在手机上可以挖矿，实际上是基于个人向平台出售个人信息，平台以此积累大量用户数据；有的则纯碎是一些游戏，比如网易星球，跟原来的开心农场的模式相似。”

　

苹果安卓挖矿
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有