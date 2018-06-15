苹果封杀挖矿App 安卓上还有App以挖矿为名另有所图

“极少有虚拟货币能够用手机进行实际挖矿，现在所谓的能用手机挖矿App，其实都是一个噱头。”

原标题：苹果封杀挖矿APP，安卓上却还有APP打着挖矿旗号另有所图

本文为寻找中国创客原创

记者 / 刘景丰

编辑 / 赵力

用苹果手机挖矿加密数字货币的用户，将要面临新的难题了。

近日，苹果公司更新了其开发者行为准则，明确禁止使用iOS设备“挖掘”比特币等加密数字货币。

新规定将限制耗费电池电量、产生过多热量或对设备资源造成不必要压力的应用，而这些限制均出现在挖掘数字加密货币的过程中。苹果官网的博客文章称：“应用及包含在内部显示任何第三方广告的应用，可能将无法运行非相关的后台进程，比如数字加密货币的挖掘。”

其实，早在今年3月区块链手机就被热炒，针对手机挖矿的App也曾大量出现。寻找中国创客发现，这其中部分App打着挖矿的旗号，实际上则是在收集用户信息和C端流量，其有可能造成用户信息泄露等问题。

【苹果新规】

App设计需要注意节能，本地挖矿应用程序被禁

根据科技博客 Insider的报道，苹果早在2014年就已设定与挖掘数字加密货币相关的行为准则。在此之前，苹果应用商店曾下架了比特币交易平台Coinbase和其他数字加密货币应用，并称它们存在“无法解决的问题”。

而今年3月，苹果也曾以过度调用资源为由下架挖矿Mac应用Calendar 2。Calendar 2此前被曝存在挖矿脚本，在未经用户许可的情况下挖取门罗币（Monero）。

此次苹果在其开发者行为准则第2.4.2条写道：“App设计需要注意节能。App不应当迅速耗尽电池电量、产生过多热量或给设备资源带来不必要的压力。App及包含在内部显示任何第三方广告的App，可能将无法运行非相关的后台进程，如数字加密货币的挖掘。”

苹果在其应用商店准则中推出了一整节关于密码货币的规定，对未来macOS、iOS、tvOS和watchOS等系统的应用程序提出五项明确的规则。其中对虚拟货币挖矿规定，“除非处理过程脱离设备（例如基于云端的挖矿），否则应用程序不能进行加密货币挖矿活动”。

扬帆手机盾副总马会来称，手机挖矿App对手机最大的损害就是电池和CPU，“挖矿软件本身需要巨量运算，所以导致CPU长期满负荷运行。这一方面导致用电量大幅增加，电池寿命缩短；CPU持续发热，导致其本身寿命折损，而且可能导致其和电路板的焊接脱焊。”

此外，如果CPU长期满负荷运行某个软件，会导致其他软件运行卡顿。

【手机理论能挖矿】

实际只能提供低算力代币挖矿

能源区块链实验室首席战略官曹寅称，目前市面上带有“挖矿”概念的手机和App，背后的共识机制并不相同。

挖矿App采取做任务的方式，包括自动的算法任务还有手动的浏览、点击任务，这一类挖矿采取了类似于某种POW的共识机制；另一种挖矿是用户购买某个区块链手机，相当于拥有了一个节点，每个节点（手机）有一个投票权限，这其实是一种基于POS机制的类挖矿；还有的则是需要用户通过向上传一些信息获得奖励，类似于POC机制。

也就是说，手机挖矿分为两种情况，一种是需要动用手机算力，通过手机CPU计算来“挖矿”，这种情况下手机可以被看做是一个小型“矿机”；另一种情况则是通过人力点击、浏览的方式“做任务”来“挖矿”，这种情况并没有损耗手机算力，只需要消耗人力。

据介绍，目前我们常见的智能手机均有运算能力，理论上是可以进行挖矿计算的。而实际上，就算真的用手机挖矿，这种方式也没法与矿机挖矿的算力相比。“单台ASIC矿机的算力可能是上亿台手机算力的总和。”曹寅说。更能别提动辄上万台、几十万台矿机组成的矿场了。因此大部分情况下手机的“挖矿”实际上是人力“做任务”的方式完成。

在朱砝看来，苹果出台了该政策，主要是起到“预防”作用，“如果不禁止以后可能真的就会出现这样的应用。”

此外，因为挖矿需要庞大的计算能力和电力，因为单单凭借一部iPhone或iPad很难成功“挖掘”出比特币。苹果通过阻止挖矿App的上架，也防止了用户通过“池化”多部苹果设备实现挖矿。

【手机“挖矿”App】

意图实为获取流量和数据

而“做任务”式的“挖矿”，其目的并不是为了“挖币”，而是为了获取流量和数据。

寻找中国创客记者在一款名为“挖矿宝”的安卓挖矿App里发现，软件声称可以在手机上挖矿，并通过邀请好友获得奖励，“邀请人数无上限”。在邀请规则中，采取层级制，“奖励和收益分成支持多级，每级奖励递减”。

寻找中国创客发现，“挖矿宝”获得的奖励并没有明确的用途，仅仅作为一些活动代币或者提升等级。

这种层级邀请的任务只是打了“挖矿”的概念，实际上只是一种激励机制，以此吸引更多用户入局。用户获得的虚拟货币只能在应用生态之内流通使用，其实和棋牌游戏中的积分、欢乐豆并无二致。

寻找中国创客发现，有一款名为“公信宝”的挖矿软件，被质疑靠“获取用户数据”来提升“算力”。在该软件的界面中，其要求用户通过人脸识别、支付宝验证、京东验证、学信网验证、运营商验证等方式来其“提升算力”。

公信宝在官网称，其致力于构建基于区块链的数据经济生态。平台有公信宝布洛克城，可帮助用户在全平台采集自己的数据，并通过分布式储存技术对数据加密保管。用户可以选择自己数据的开放、授权和交易并从中分享价值。而“布洛克城”是“公信链”推出的区块链虚拟城市，未来可以在布洛克城进行社交、购物、交易等各类活动。 同时，布洛克城还提供赚取收益的机会，通过“挖宝”的方式，可不断获得GXS等各种奖励，GXS在虚拟城市充当购物和交易的代币。

寻找中国创客发现，目前GXS已经在OEX、币安等多个数字货币交易所上线。

个人数据集中到平台后会不会出现信息泄露的情况？

5月，一则“公信宝卖用户数据”的朋友圈截图被很多人转发和快速流传。

某币圈人士在个人微信朋友圈称，公信宝将手机的用户数据到处卖，“我的俩朋友所在的金融公司正在跟他们谈合作”。事后其又发朋友圈表示，此前“公信宝卖布洛克城数据”的表达是误会。公信宝则回应称，只有在用户自己授权的情况下才会开放隐私数据的访问和使用。

币印矿池联合创始人朱砝称，“极少有虚拟货币能够用手机进行实际挖矿，现在所谓的能用手机挖矿App，其实都是一个噱头。比如说公信宝在手机上可以挖矿，实际上是基于个人向平台出售个人信息，平台以此积累大量用户数据；有的则纯碎是一些游戏，比如网易星球，跟原来的开心农场的模式相似。”