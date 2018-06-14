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工信部：继续做好5G基站与同频卫星地球站兼容的工作

工信部：继续做好5G基站与同频卫星地球站兼容的工作
2018年06月14日 20:20 政府网站
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　　原标题：无线电管理局组织召开5G基站与卫星地球站兼容共存分析讨论会

　　2018年6月14日，工业和信息化部无线电管理局组织召开5G基站与扩展C频段（3400－3700MHz）卫星地球站兼容共存分析讨论会。会议由部无线电管理局局长谢远生主持。

　　会议听取了国家无线电监测中心关于3400－3700MHz频段5G基站与卫星地球站兼容共存分析结果以及外场测试情况的汇报。与会代表围绕兼容分析参数设置、大型卫星测控站保护、卫星地球站用户干扰消除措施、无线电台（站）清理核查工作等问题进行了深入讨论。会议对下一步工作进行了部署：一是进一步完善兼容分析报告；二是继续做好5G基站与同频、邻频卫星地球站兼容共存的外场测试验证工作；三是要求各卫星公司按照《关于开展3400－4200MHz和4500－5000MHz频段卫星地球站等无线电台（站）清理核查工作的通知》要求，积极协助卫星地球站用户做好信息上报工作。

　　国家广播电视总局，国家无线电监测中心、中国信息通信研究院，中国电信、中国移动、中国联通、中国卫通、中国电信卫星公司、中信数字传媒网络有限公司、亚洲卫星公司、亚太卫星宽带通信有限公司、华为公司，部信息通信发展司等单位参加会议。

5G基站卫星兼容
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