小米更新招股书：CDR占发行后总股本比例于7%

新浪科技讯 6月14日晚间消息，据证监会网站披露，小米今日更新了CDR招股书。小米此次作为拟转换为CDR的基础股票，占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%，但CDR融资金额并没有披露。

小米CDR招股书最新披露，本次拟发行B类普通股股票，作为拟转换为CDR的基础股票，占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%。

CDR发行采用询价方式确定价格，CDR发行按与港股孰低的原则定价。业内人士指出，这意味着小米CDR发行价格肯定不会高于港股定价。

CDR招股书还披露，本次发行CDR所对应的基础股份占本次CDR和港股发行总规模（含老股发行规模）的比例不低于50%。这也关系到一个问题：小米上市的主战场是选CDR还是港股？此前关于CDR融资额度的消息也不断传出，据接近小米IPO的中介人士介绍，小米受到了境内和香港资本市场的热捧，基石投资者之间的竞争尤其激烈，该人士透露，雷军希望让两地的投资者都能赚钱。

不过此次招股书更新并没有披露CDR融资金额。不少于7%到底是融资多少钱？还是要看小米的市值是多少。

日前，“互联网女皇”玛丽-米克尔在2018年的互联网趋势报告中，列出了全球20大互联网公司，她给小米的估值为750亿美元，排名全球第14名；

此外，近期多家分析师也发布报告，作为小米IPO的承销商之一，高盛分析师认为小米的市值在700亿美金至860亿美元之间。摩根士丹利在报告中表示，小米当前的公允价值最高可达到848亿美元；

摩根大通银行分析师在报告中表示，小米公允价值是710亿美元至920亿美元。中信里昂证券分析师在报告中指出，小米的市值在800亿美元到900亿美元之间；

瑞信分析师在报告中指出，小米的市值在710亿美元到940亿美元之间；

如果按各大机构分析师给出的平均800亿美元市值来算，小米此次CDR融资额度可能将超56亿美元。