新浪科技> 电信> 小米或最快于7月初在两地上市专题 > 正文

小米更新招股书：CDR占发行后总股本比例于7%

小米更新招股书：CDR占发行后总股本比例于7%
2018年06月14日 18:07 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 6月14日晚间消息，据证监会网站披露，小米今日更新了CDR招股书。小米此次作为拟转换为CDR的基础股票，占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%，但CDR融资金额并没有披露。

　　小米CDR招股书最新披露，本次拟发行B类普通股股票，作为拟转换为CDR的基础股票，占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%。

　　CDR发行采用询价方式确定价格，CDR发行按与港股孰低的原则定价。业内人士指出，这意味着小米CDR发行价格肯定不会高于港股定价。

　　CDR招股书还披露，本次发行CDR所对应的基础股份占本次CDR和港股发行总规模（含老股发行规模）的比例不低于50%。这也关系到一个问题：小米上市的主战场是选CDR还是港股？此前关于CDR融资额度的消息也不断传出，据接近小米IPO的中介人士介绍，小米受到了境内和香港资本市场的热捧，基石投资者之间的竞争尤其激烈，该人士透露，雷军希望让两地的投资者都能赚钱。

　　不过此次招股书更新并没有披露CDR融资金额。不少于7%到底是融资多少钱？还是要看小米的市值是多少。

　　日前，“互联网女皇”玛丽-米克尔在2018年的互联网趋势报告中，列出了全球20大互联网公司，她给小米的估值为750亿美元，排名全球第14名；

　　此外，近期多家分析师也发布报告，作为小米IPO的承销商之一，高盛分析师认为小米的市值在700亿美金至860亿美元之间。摩根士丹利在报告中表示，小米当前的公允价值最高可达到848亿美元；

　　摩根大通银行分析师在报告中表示，小米公允价值是710亿美元至920亿美元。中信里昂证券分析师在报告中指出，小米的市值在800亿美元到900亿美元之间；

　　瑞信分析师在报告中指出，小米的市值在710亿美元到940亿美元之间；

　　如果按各大机构分析师给出的平均800亿美元市值来算，小米此次CDR融资额度可能将超56亿美元。

小米招股书CDR
我要反馈
相关专题： 小米或最快于7月初在两地上市
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有