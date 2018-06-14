刚刚，“真”5G标准出炉

文/李赓

我们的口号是：更高、更快、更强。

今天早上11时许，3GPP批准了第五代移动通信标准5G NR独立组网（SA）的冻结，这也意味着5G通信技术第一阶段的全功能标准化工作已经完成，首个完整意义的国际5G标准正式确立。接下来将进入产业将这个标准实地化的阶段。

换言之，5G时代又离我们近了一大步（近了，但还没来）。

关于5G，代号之下你必须了解的东西

得益于早前刚告一段落的“中兴事件”与“联想5G投票事件”，人们对于5G的了解增加了不止一点半点，但与之前的2G、3G、4G相比，5G还是非常不一样。最关键的点在于，人们对于5G的要求非常全面，除了延续之前几代的提速要求之外，在通联性、容量、延迟等其他技术细节上也有进一步的要求。

最终的结果是，5G不在仅仅为现有的移动电子设备所打造，而是人类进一步挖掘无线电技术潜力所得到的结果。

5G带来的关键变革主要有3点：更快的速度、同时容纳更多用户的能力、更低的网络时间延迟。它既能够给每个设备提供更快地网络速度、同时又能满足极高密度设备联网的负荷、同时还能降低数据的网络延迟。

这些“更上一层楼”的特性将极大地扩大无线通信技术的应用范围：从你家中的IoT设备、到自动驾驶、市区动态无线Mesh网络等，这些新生的无线通信产物将继续提升我们的生活。如果你对这些还是没什么概念，其实一句话就能概括——5G时代，不仅无线通信技术将被融合统一，就连部分有线网络传输都将被无线通信所取代。

值得一提的是，去年12月5G的“非独立组网（NSA）”部分标准其实已经通过，由此也延伸出了5G网络未来部署的两条路径：“独立组网（SA）”与“非独立组网（NSA）”。

与名字中的“一字之差”对应，SA和NSA两种5G网络部署的关键在于是否在新网络中部分保留现有的3G、4G技术。SA的优点在于大部分采用新技术，但启动成本更高；NSA的优点启动成本低、容易过渡，但需要同时兼容新旧技术，也有可能影响到实际的网络表现。

就目前来说，国外的运营商比较偏向非独立组网（NSA）方案，中国国内的运营商则主要偏向独立组网（SA）方案。

5G大战将至

不同于之前的3G、4G时代，5G通信标准的制定直接奔着国际化而去（此前只有Verison发布了一个自己版本的5G标准），看上去大家似乎都在3GPP这个国际化组织中“和和气气”地为标准出一份力，但这实际上会让后续的行业竞争更加激烈。

因为在3G、4G时代，总有一些人会选择尝试建立自己的标准，然后最终变成“主动弃权”的。而在行业已经建立统一基础标准的前提下，没有人会直接落伍，但竞争也将变得“短兵相接”，变成考验企业“战斗力”的格局。

这对于已经全面参与到5G基础标准建立的中国通信公司们来说，其实算半件好事，因为中国人不怕竞争，只怕大家“不带我们玩”。

所以老问题又来了：5G距离我们到底还有多远？至少在2018年内，普通消费者是绝无可能接触到了。即便把时间改到2019年，也将是一个大“挑战”。

整体而言，5G这场行业期盼、准备已久的大变局，已经完成了几乎所有预热的环节，即将进入“正式表演的环节”。作为普通消费者的我们，只需要一边看演出，一边等待5G落地就行。