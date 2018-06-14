国产手机仍占九成市场份额 市场逼近“天花板”

5月份，国内手机市场出货量小幅反弹，结束了连续14个月单月出货量同比下降态势。但专家表示，经过10多年高速发展，中国手机市场已经接近饱和；加上创新乏力、产品缺乏新亮点，导致用户换机意愿比较低，手机市场的下降周期至少将持续到年底。预计随着2019年5G开始商用，中国手机市场届时将进入新一轮景气周期――

中国信息通信研究院日前发布的数据显示，5月份国内手机市场出货量为3783.6万部，同比增长1.2%，结束了连续14个月单月出货量同比下降态势。这是否意味着国内手机行业已经筑底回升？赛迪顾问通信产业研究中心分析师刘若飞接受经济日报记者采访时表示，这并不代表手机行业已经回暖，而是在前期下滑过快情况下的小幅反弹，手机市场的下降周期至少将持续到年底。

我国预计会从2019年开始启动5G商用进程。“届时，网络技术的代差有望拉动新一轮换机潮。可以预期2019年中国手机市场将进入新一轮景气周期。”刘若飞说。

市场逼近“天花板”

尽管5月份数据出现小幅反弹，但整体来看，1月份至5月份，国内手机市场出货量为1.59亿部，同比下降19%。从近年数据可以看出，2017年是中国智能手机市场的一个拐点，智能手机销量开始萎缩。国内市场2017年手机出货量达4.59亿部，同比下降4%，这一下降趋势目前已持续近一年半时间。

“经过10多年高速发展，中国手机市场已经接近饱和，增量空间几乎很小。在存量市场方面，用户换机意愿比较低。”刘若飞说。

对于用户换机意愿低的原因，刘若飞分析说，一是消费群体红利消失。以3G、4G换机为标志性节点，运营商驱动及互联网品牌的红利逐渐消失，三四线及以下市场被OPPO、vivo等国产品牌深度激发，中国市场存量换机空间不断被挤压。二是用户换机时间拉长。目前智能手机性能、质量等越来越出色，但同质化严重。三是价格因素抑制消费。高端智能手机价格逐年上升，抑制了部分消费者的购机意愿。

此外，新款手机上市量减少也不利于刺激用户换机。数据显示，5月份国内共上市新机型62款，同比下降50.8%；1月份至5月份，上市新机型323款，同比下降31.3%。新机型减少的主要原因是由于销售量下滑以及整体利润水平越来越低，导致手机厂商创新动力下降。

“智能手机目前已进入全面成熟期，很难再出现让人眼前一亮的创新了。”刘若飞说，无论是高端手机，还是中低端手机，已经很多年没有让人忍不住想要购买的“黑科技”出现了。

因此，5G被寄予厚望。随着5G即将正式商用，手机厂商在5G手机创新方面将会迎来新的一波高潮。

国产手机占据主流

受到整体市场下滑的影响，三四线城市和农村的市场容量也逐步饱和。1月份至5月份，国产品牌手机出货量为1.42亿部，同比下降20.4%。

尽管如此，在国内市场，国产品牌手机仍是绝对的市场主体，占据九成市场份额。数据显示，5月份国产品牌手机出货量为3404.8万部，占同期国内手机出货量的90%；1月份至5月份，国产品牌手机出货量占同期国内手机出货量的88.7%。“以华为为代表的国产手机与洋品牌之间的距离越来越小。尤其近两年三星和苹果创新乏力，给国产手机带来了巨大的市场空间。”刘若飞说。

“与三星和苹果手机相比，国产手机具备一定优势。”刘若飞说，一是较高的性价比，同样价格的手机，国产品牌手机的内存、像素、显卡等基本性能配置更高；二是基于本土国情的设计优化，如更加多变的外形和鲜艳的配色，操作更符合中国人的习惯；三是营销投入较大，并且营销方式和手法都较为丰富、灵活。

同时，我国手机产业链配套能力也不断提升。芯片设计企业的发展推动了手机主要元器件国产化率显著提升，2017年国内市场上使用国产芯片的手机出货量占比近20%，超过85%的手机LCD屏都来自国产品牌面板企业。国内企业已建立多条OLED产线，京东方、和辉光电都已经有OLED产品出货。随着日后国产OLED面板量产，将会降低国内手机产业在高端显示屏领域对国外品牌的依赖。

创新才能不断逆袭

国产手机从曾经不足5%市场份额到成为绝对的市场主体，一个重要原因是企业注重创新。1月份至5月份，国产手机上市新机型297款，占同期国内手机上市新机型总数的92%。

日前，国产手机新品上市不断。6月5日，联想一口气发布了3款手机。其中，Z5手机超高的性价比据称将终结全面屏手机的暴利。联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军表示，联想手机曾创造了国内市场中国品牌第一、全球前三的成绩，联想手机业务加入智能物联业务后，将借力PC客户群、销售服务网络东山再起。

6月12日晚，vivo高端手机NEX上市，除了引以为豪的全面屏、屏幕指纹识别、升降式摄像头、全屏幕发声等技术，人工智能是一大亮点。手机内置的人工智能助手“Jovi”全面升级了功能，百科、购物、翻译、扫题、识屏等智慧功能应有尽有。20个高频场景、600项核心功能，只要动动嘴就能完成指令。据介绍，vivo与网易、高德、百度、讯飞、蚂蚁金服等伙伴建立了联合实验室，在人工智能算法和数据方面深度合作，打造了语音识别、机器视觉、语义理解、知识图谱等技术生态体系。

“国产手机特色技术不断涌现。”刘若飞说，在硬件应用速度提升方面，全面屏、快速充电、旋转摄像头、五倍无损变焦、四轴光学防抖、隐形指纹识别、虚拟现实等技术纷纷应用于国产品牌手机。在人工智能应用方面，国产品牌手机也开展了大量探索。比如，华为搭载人工智能算法的麒麟970芯片是全球首款人工智能芯片，vivo手机则加入了人工智能智慧美颜等技术。

专家表示，今年手机出货量总体将进一步下滑，预计国内手机出货量在4.5亿部左右，以华为、小米、OPPO、vivo、魅族为首的“五强”品牌有望占据国产手机90%以上市场份额。

(责编：朱传戈、董菁)