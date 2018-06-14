5G独立组网标准正式冻结，但短期难以取代4G

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北京时间2018年6月14日，3GPP全会批准了第五代移动通信技术标准（5G NR）独立组网功能冻结。加之去年12月完成的非独立组网NR标准，5G已经完成第一阶段全功能标准化工作，进入了产业全面冲刺新阶段。

5G标准发布是5G发展的重要里程碑。5G为运营商和产业合作伙伴带来了新的商业模式。3GPP TSG CT 主席Georg Mayer表示:“两年前，5G在大家看来还只是一个愿景，甚至只是一场炒作，但伴随着Rel-15标准的完成，3GPP在短时间内让5G成为了可能。5G的这一套标准不仅为用户提供了更高的数据速率和带宽，同时也通过开放、灵活的设计满足了不同行业的通信需求——5G将是多样化产业的整合平台。”

安永在近日发布的《中国扬帆启航 引领全球5G》报告预计，中国正在5G的发展竞赛中处于世界领先地位，很可能成为全球最先部署5G的几个主要市场之一。安永预计，2019-2025年间，中国5G资本支出将达到1.5万亿人民币。

不过，受短期基础设施、设备和应用供应的局限，5G在国内的部署和采用将会循序渐进，不会在短期内完全改变或者颠覆电信领域及其他行业。同时，短期内通过5G投资实现效益的可能性相对较低，运营商不应当停止4G投资。

中美为5G领导者

对于5G独立组网(SA)标准的正式出炉，3GPP TSG SA主席Erik Guttman表示：“5G冻结这一里程碑的完成对于5G SA系统具有重要的意义。5G系统将为全新的商业模式提供不间断的’专属’服务。与4G及其他几代移动通信不同的是，5G可以根据各种业务的不同诉求，提供非常明确的个性化通信服务。目前，3GPP已经开始研究如何利用5G支持工业自动化等垂直行业的诉求。”

不过，安永大中华区咨询服务合伙人陈胜德对记者表示，目前该版本还只侧重于移动宽带和高可靠低时延的应用，还有更多的场景还没未被定义。“2019年底的时候R16标准出来，才真正会把5G的完整应用场景和标准定义出来。”

在5G的赛道上，中美日韩都处于第一梯队。陈胜德告诉记者，从5G标准制定方面看，中国和美国相对领先，“因为中国有3G、4G的基础，以前我们花了很多代价，引入了很多资金，在非常早的时期就参与5G标准，而美国则有很多积累。”

从应用方面看，日本和韩国也属第一梯队。在韩国平昌的冬奥会上，5G 在全球范围内首次亮相，观众提供了同步观赛、互动时间切片、360度VR直播等沉浸式5G体验服务，也加速了产业链各环在5G商用上的进程，揭开了5G商用之幕。日本也希望借助于2020年的奥运会更好地使用5G。

中国5G资本支出将达到1.5万亿人民币

由于具备超高数据速率、更高的容量以及更短的时延，5G为多项即将改变人们生活的应用带来了新机遇，包括3D视频和拟真媒体、自动驾驶汽车以及智慧城市等。5G还将大大支持人工智能（AI）、机器人和物联网（IoT）等其他技术，在中国市场带来不容小觑的巨大潜能。

安永大中华区数字化中心主管兼咨询服务合伙人吴显光对第一财经等记者表示，在5G时代，互联网汽车、远程医疗和工业自动化将有突破性发展，“因为5G的低时延会让这些产业获利非常大。”

为了在2020年之前实现5G商用，国内电信设备制造商正大力投资于5G研发和专利开发相关项目。三大中国电信运营商都已宣布从2019年开始投资5G网络部署，并建立5G创新中心，在各大城市实施外部实地测试。

由于受近期设施设备和应用供应的局限，国内市场的需求将分阶段正价，5G服务将采取长期范围内逐步推进的路线，采用速度将比4G缓慢，但会随着规模经济的形成而起飞。安永预计，2019-2025年间，中国5G资本支出将达到1.5万亿人民币。

政府的大力支持与行业资本投资使中国形成了自足的5G产业环境，将建立一个庞大的生态系统，涵盖设备制造商、芯片供应商、电信运营商和应用与平台提供商，降低产业链的投资风险。

用户方面，安永预计到2025年，中国5G用户数应该将达到5.76亿，占中国人口40%，也占全球5G用户数41%。

短期内难以通过5G投资实现效益

虽然行业在积极加速部署，但5G不会完全取代4G,而且将在未来多年与高级LTE网络共存，以提供相对无缝的用户体验。

在全球范围内，4G LTE仍处于生命周期的中期，其采用水平尚未达到高峰。安永大中华区科技、媒体与电信行业主管合伙人罗奕智对第一财经等记者表示，短期内通过5G投资实现效益的可能性相对较低，运营商不应当停止4G投资，应继续实施混合网络策略，包括5G、LTE和Wi-Fi，这是实现无线广域网和局域网合作最具成本效率的方案。他称，“运营商和相关企业在3G、4G时代已入了大量资金，尚未真正拿到很好的回报，因此在5G投入方面会比较谨慎，也希望慢慢把这个应用带起来。”

如何在现有网络上获得更多的收益也是当前电信运营商普遍关心的问题。就在年初的巴塞罗那MWC展上，华为一内部员工对记者表示，5G是毋庸置疑的趋势，华为也在积极布局，但从展会上接待客户的真实情况来看，目前只有10%的全球运营商对于5G表现出了强烈的投资意愿，而更多的运营商还是保持冷静的态度。

此外，安永报告提醒到，运营商或行业不应当期待5G短期内能彻底改变并颠覆电信行业。他们需要汲取以往3G和4G发展时的经验教训，例如设备未能提供用户体验、缺乏应用和创新、资费定价过高、覆盖范围小且性能水平差等，避免过度投资，制定更针对性的5G新策略。

运营商的挑战：利用优势 而非变成OTT

标准已定，5G也为电信运营商提供了竞争优势，应对来自OTT运营商日益加剧的挑战。但是，5G技术的推广仍面临诸多挑战 —— 网络建设成本、频谱不足、庞大光纤需求、设备供应以及技术复杂性等。

罗奕智表示：“除潜在的技术、频谱和监管事项外，运营商还必须考虑更多运营方面的问题与5G业务带来的机遇。5G是一项融合技术，它将改变整个行业。实现5G业务的效益需要新的业务模式创新，以及在以机器为中心的环境下建立跨行业合作伙伴关系。电信运营商应当利用自身优势，进行深层次的服务创新，不要盲目效仿OTT业务模式。”

打造新的业务模式是电信运营商面临的重大挑战之一。5G的商用模式仍然不确定。传统通信和垂直行业应从独立创新模式变成跨行业协同模式，共同开拓5G市场。

3G和4G时代，电信运营商也一直在努力参与产品创新，但在与科技初创企业和OTT厂商的竞争中获得的成功十分有限。安永报告指出，电信企业基因不同，不应试图在价值链上寻找全新的定位，而是需要扩大自己的创新领域，探索新的经营方式。罗奕智指出，在3G、4G时代，电信运营商和其他企业纠结于谁抢了谁的蛋糕，但是5G时代将不是零和博弈，而是需要各行业在自己基因允许的地方去充分发展自己所擅长的业务，促进整个行业的发展。