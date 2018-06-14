三星中国市场败落 为守欧美与苹果死磕专利侵权案

6月12日，据国外媒体报道，三星拒绝赔偿苹果5.38亿美元专利费，并向法院提出申请，因不服判决要求重审。三星认为，陪审团作出的5.38亿美元（其中5.33亿美元为侵犯苹果三项设计专利，而530万美元则系侵犯苹果两项实用专利）赔偿判决数额“过高”，无法获得证据支持。

此外，三星还要求苹果退还另一项有关多指触控的专利侵权案的赔偿金，约为1.45亿美元。三星认为由于该专利后来失效，苹果必须退还所付的款项。

《国际金融报》记者就此事采访三星中国手机业务公关团队，对方表示不太了解具体情况，而就拒赔上诉问题，至记者截稿也未能收到相关回复。

业内专家对此分析认为，三星此举旨在维系品牌影响力和声誉度，因为一个显见的事实是三星近年在中国市场的持续低迷。据赛诺数据发布的最新报告显示，2018年第一季度三星在中国智能手机市场上的销量仅为214万台，排名第九位，市场份额仅占0.8%。

拒赔专利案，维系欧美市场

三星苹果的专利案还要追溯到7年前。

2011年4月，苹果公司因为三星第一代Galaxy手机与iPhone的相似程度极大，在向三星发出专利授权要约遭到三星拒绝以后，将三星告上法庭。

2012年8月，美国加州地方法院作出一审判决，称三星电子侵犯苹果若干专利，须向对方赔偿10.5亿美元，对此三星表示不服，并提起上诉。

同年12月7日，苹果与三星在圣何塞联邦法庭再次开庭，重新审理该案。

此后数年间，双方经历尝试和解、再审、再诉多个回合，直至今年的5月，美国陪审团重新审理并达成一致裁决：三星将赔付金额改为5.38亿美元，其中5.33亿美元为侵犯苹果三项设计专利，而530万美元为侵犯苹果两项实用专利。

据悉，在三星提出拒绝赔偿并上诉动议后，苹果需要在6月21日之前对这一动议作出回应，并且听证会定于7月6日举行。

针对三星的动议，北京郝俊波律师事务所主任律师郝俊波认为，在没有终审之前，三星有权拒赔、上诉，作为一家科技巨头公司，三星不可能藐视美国的法律，目前也只是走法律既定的程序。至于上诉后的审判结果，可能维持现状也有可能改判，但在目前的阶段，三星不需要执行这个判决书的内容。

第一手机界研究院院长孙燕飙则表示，三星拒绝赔偿苹果专利费，从根本上来说并非钱多钱少的问题，而是为了维护品牌的声誉度。“欧洲和美国非常重视专利和产权，三星一旦接受该判决，意味着承认专利侵权，这对三星的名誉会造成极大的冲击”。

孙燕飙认为，目前三星在亚太地区和中国市场表现欠佳，欧美市场是三星必须要守住的领域，所以在法律允许的范围内，三星肯定会在这件案子上死磕下去。

中国市场低迷，经销商月卖几台

就在6月7日，三星发布了Galaxy A9 Star，这是一款中端定位的机型，售价2999元，面向时尚年轻群体并由华晨宇代言。此前，在广州发布Galaxy S9/S9+时，还邀请当红小生井柏然现场助阵。“小鲜肉”开始成为三星的一个招牌。

在孙燕飙看来，寻找“小鲜肉”明星，是因为三星看到在中国国内市场，最大的竞争对手来自OPPO和vivo，“最早的时候，时尚概念是由三星包装而来，苹果和华为都是商务，但现在时尚概念最强劲的阻击对手是OPPO和vivo，现在这两款品牌借助综艺和泛娱乐的方式，把市场炒热并猛力抢夺市场份额，所以三星也必须紧随其后”。

根据赛诺数据显示，2016年上半年开始，三星在中国国内市场的份额开始被挤出前五位，位居华为、OPPO、苹果、vivo和小米之后，排名第六。到2017年，三星在中国市场全年总销量为一千多万台，市场份额滑落到2.2%，而早在2014年，三星曾排名第一，占据20%以上的市场份额。

在上述赛诺2018年第一季度报告中，三星手机销量214万台，已经落到第九位，市场份额为0.8%，OPPO以1852万台的总销量排名第一，是三星第一季度总销量的8.6倍；vivo销量1734万台，占据第二，是三星的8.1倍。

三星手机并不好看的数据同样在线下商场得到直观的印证。

在上海的苏宁易购门店走访时，《国际金融报》记者发现三星展柜没有一名消费者驻足观看，工作人员也显得清闲无事，而一旁的华为、oppo展柜则聚集了五六人，时不时向销售人员了解手机的具体信息。三星展柜工作人员告诉记者，“三星卖得不算好，主要是这几年都是更新旗舰机，价格偏高，中低端产品升级换代节奏较慢，让其他厂商抢占了市场。”不过该人士强调Galaxy S9卖得还不错，但具体数据并未透露。

在太平洋数码广场，经销商逢人便主动问询购买需求，当记者回答要看三星的手机时，经销商们多少有点不解，而在记者接触的多家经销商店里，基本没有三星的样品。

“因为卖的少，三星手机都不给用户体验了。”其中一名经销商这样向记者表示。另有经销商这样对记者说，“这几年三星在国内市场都很差，这里面很少能现场直接拿到三星的货，我一个月也就卖几台三星手机。”

在记者的走访调查中，发现太平洋数码广场以出售华为、OPPO，vivo和苹果为主，记者接触的几家经销商也是力荐vivo x21、OPPO R15和华为Mate 10等手机产品。

孙燕飙分析称，三星在中国走向败落有多重原因：“一方面，智能手机从其发展走势来看，应该说苹果的系统更加具备代表性，三星避其锋芒，本想从外观和使用体验入手，极力推行全面屏技术从而引领潮流，但note7的爆炸事件切断了这个潮流，对整个三星也造成了极大的负面影响；另一方面，这几年中国厂家迅速崛起，在性价比上步步紧逼，最终导致三星在中国市场上节节败退。”