新浪科技> 电信 > 正文

三星中国市场败落 为守欧美与苹果死磕专利侵权案

三星中国市场败落 为守欧美与苹果死磕专利侵权案
2018年06月14日 00:05 国际金融报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　三星中国市场败落 为守欧美与苹果死磕专利侵权案

　　6月12日，据国外媒体报道，三星拒绝赔偿苹果5.38亿美元专利费，并向法院提出申请，因不服判决要求重审。三星认为，陪审团作出的5.38亿美元（其中5.33亿美元为侵犯苹果三项设计专利，而530万美元则系侵犯苹果两项实用专利）赔偿判决数额“过高”，无法获得证据支持。

　　此外，三星还要求苹果退还另一项有关多指触控的专利侵权案的赔偿金，约为1.45亿美元。三星认为由于该专利后来失效，苹果必须退还所付的款项。

　　《国际金融报》记者就此事采访三星中国手机业务公关团队，对方表示不太了解具体情况，而就拒赔上诉问题，至记者截稿也未能收到相关回复。

　　业内专家对此分析认为，三星此举旨在维系品牌影响力和声誉度，因为一个显见的事实是三星近年在中国市场的持续低迷。据赛诺数据发布的最新报告显示，2018年第一季度三星在中国智能手机市场上的销量仅为214万台，排名第九位，市场份额仅占0.8%。

　　拒赔专利案，维系欧美市场

　　三星苹果的专利案还要追溯到7年前。

　　2011年4月，苹果公司因为三星第一代Galaxy手机与iPhone的相似程度极大，在向三星发出专利授权要约遭到三星拒绝以后，将三星告上法庭。

　　2012年8月，美国加州地方法院作出一审判决，称三星电子侵犯苹果若干专利，须向对方赔偿10.5亿美元，对此三星表示不服，并提起上诉。

　　同年12月7日，苹果与三星在圣何塞联邦法庭再次开庭，重新审理该案。

　　此后数年间，双方经历尝试和解、再审、再诉多个回合，直至今年的5月，美国陪审团重新审理并达成一致裁决：三星将赔付金额改为5.38亿美元，其中5.33亿美元为侵犯苹果三项设计专利，而530万美元为侵犯苹果两项实用专利。

　　据悉，在三星提出拒绝赔偿并上诉动议后，苹果需要在6月21日之前对这一动议作出回应，并且听证会定于7月6日举行。

　　针对三星的动议，北京郝俊波律师事务所主任律师郝俊波认为，在没有终审之前，三星有权拒赔、上诉，作为一家科技巨头公司，三星不可能藐视美国的法律，目前也只是走法律既定的程序。至于上诉后的审判结果，可能维持现状也有可能改判，但在目前的阶段，三星不需要执行这个判决书的内容。

　　第一手机界研究院院长孙燕飙则表示，三星拒绝赔偿苹果专利费，从根本上来说并非钱多钱少的问题，而是为了维护品牌的声誉度。“欧洲和美国非常重视专利和产权，三星一旦接受该判决，意味着承认专利侵权，这对三星的名誉会造成极大的冲击”。

　　孙燕飙认为，目前三星在亚太地区和中国市场表现欠佳，欧美市场是三星必须要守住的领域，所以在法律允许的范围内，三星肯定会在这件案子上死磕下去。

　　中国市场低迷，经销商月卖几台

　　就在6月7日，三星发布了Galaxy A9 Star，这是一款中端定位的机型，售价2999元，面向时尚年轻群体并由华晨宇代言。此前，在广州发布Galaxy S9/S9+时，还邀请当红小生井柏然现场助阵。“小鲜肉”开始成为三星的一个招牌。

　　在孙燕飙看来，寻找“小鲜肉”明星，是因为三星看到在中国国内市场，最大的竞争对手来自OPPO和vivo，“最早的时候，时尚概念是由三星包装而来，苹果和华为都是商务，但现在时尚概念最强劲的阻击对手是OPPO和vivo，现在这两款品牌借助综艺和泛娱乐的方式，把市场炒热并猛力抢夺市场份额，所以三星也必须紧随其后”。

　　根据赛诺数据显示，2016年上半年开始，三星在中国国内市场的份额开始被挤出前五位，位居华为、OPPO、苹果、vivo和小米之后，排名第六。到2017年，三星在中国市场全年总销量为一千多万台，市场份额滑落到2.2%，而早在2014年，三星曾排名第一，占据20%以上的市场份额。

　　在上述赛诺2018年第一季度报告中，三星手机销量214万台，已经落到第九位，市场份额为0.8%，OPPO以1852万台的总销量排名第一，是三星第一季度总销量的8.6倍；vivo销量1734万台，占据第二，是三星的8.1倍。

　　三星手机并不好看的数据同样在线下商场得到直观的印证。

　　在上海的苏宁易购门店走访时，《国际金融报》记者发现三星展柜没有一名消费者驻足观看，工作人员也显得清闲无事，而一旁的华为、oppo展柜则聚集了五六人，时不时向销售人员了解手机的具体信息。三星展柜工作人员告诉记者，“三星卖得不算好，主要是这几年都是更新旗舰机，价格偏高，中低端产品升级换代节奏较慢，让其他厂商抢占了市场。”不过该人士强调Galaxy S9卖得还不错，但具体数据并未透露。

　　在太平洋数码广场，经销商逢人便主动问询购买需求，当记者回答要看三星的手机时，经销商们多少有点不解，而在记者接触的多家经销商店里，基本没有三星的样品。

　　“因为卖的少，三星手机都不给用户体验了。”其中一名经销商这样向记者表示。另有经销商这样对记者说，“这几年三星在国内市场都很差，这里面很少能现场直接拿到三星的货，我一个月也就卖几台三星手机。”

　　在记者的走访调查中，发现太平洋数码广场以出售华为、OPPO，vivo和苹果为主，记者接触的几家经销商也是力荐vivo x21、OPPO R15和华为Mate 10等手机产品。

　　孙燕飙分析称，三星在中国走向败落有多重原因：“一方面，智能手机从其发展走势来看，应该说苹果的系统更加具备代表性，三星避其锋芒，本想从外观和使用体验入手，极力推行全面屏技术从而引领潮流，但note7的爆炸事件切断了这个潮流，对整个三星也造成了极大的负面影响；另一方面，这几年中国厂家迅速崛起，在性价比上步步紧逼，最终导致三星在中国市场上节节败退。”

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有