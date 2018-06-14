受资本热捧 多位专家看好小米互联网模式升值潜力

【环球网科技报道 记者 心月】6月11日，证监会官网披露了小米发行CDR招股申请书。此前有传闻称小米已敲定基石投资者，但接近小米IPO项目的中介人士透露，目前投资人尤其是基石投资者“入围”竞争激烈，给出的估值普遍在750亿美元至850亿美元之间，已经有一批机构给出超过800亿美元的估值，目前尚未敲定任何基石投资者。与此同时，各大机构分析师也向投资人发出了对小米的分析报告。

作为小米IPO的承销商之一，高盛分析师认为小米的市值在700亿美金至860亿美元之间;小米香港IPO承销商之一的摩根士丹利在本周的一份报告中表示，小米当前的公允价值最高可达到848亿美元;摩根大通银行分析师在另外一份报告中表示，因现金流增速强劲，小米当前的公允价值是710亿美金至920亿美元。

此外，中信里昂证券分析师在报告中指出，小米通过独特而成功的商业模式，建立了一个巨大的互联网服务平台，他们认为小米的市值在800亿美元到900亿美元之间;瑞信分析师则在报告中指出，作为一家创新驱动的互联网公司，小米非常适合“冰山理论”，互联网服务利润是冰山下面的90%，他们认为小米的市值在710亿美元到940亿美元之间。

中国人民大学管理学博士、华夏基石管理咨询集团高级合伙人、首席战略与组织专家苗兆光表示，判断一家公司的价值有很多方法，看财务报表只是其中之一。美中不足的是，财务报表只能反映公司的过去和现在，很难看出公司的未来。对于创新型的新经济公司尤其如此，当一家公司的商业模式、生态系统还未完全跑通时，数据往往并不支持人们的判断。

苗兆光认为，尽管小米现在发展得非常好，但小米模式还没有完全显露真正实力，还有巨大的空间，小米的未来将会成为新一代的互联网平台型企业。值得注意的是，小米手机业务比较突出，是小米获取用户的主要入口，在这些用户的基础上，小米衍生出了IoT、大数据、云计算、人工智能等业务。一旦这些业务能够反哺手机业务，将是小米模式完全走通的一个标志。小米的开放生态即使是谷歌、亚马逊这样的企业也不具备，在这一轮互联网的开放潮流中，中国似乎领先了西方，小米亦有机会成为一家引领时代潮流的世界级公司。

清华大学经管学院金融系教授朱武祥也表达了类似的观点：保守估值低估了小米集团变革性高速发展赋予的巨大价值。小米采用了全新的“赋能交易”，通过交易(外部非并购类投资)将一部分企业纳入自己的阵营，然后打开企业边界，将手机业务发展的资源能力赋能给这些企业，迅速地从一家手机企业转化为生态型企业。小米在裂变经济的基础上实现了变革性的成长速度，企业成长赋予企业价值，新经济企业的高速发展则赋予了企业更大的价值。

复旦大学管理学院会计学系教授、博士生导师李若山则表示，按照国际会计准则，2017年度小米公司巨亏439亿，而到年底时，净资产为-1272亿元;而如果不按国际会计准则，而是按美国或其他国家的会计准则来看，小米2017年度则盈利54亿元，两者相差高达493亿元。按照国际通用的会计准则和不按照国际通用的会计准则来编制财务报表，在关键重要的数据上有如此之大反差的原因在于可转换可赎回优先股以公允价值计量导致的账面亏损。由于优先股在上市后将转换为普通股，按照港交所计算规则会出现公允价值损失，而除掉这部分可转换可赎回优先股公允价值、以股份为基础的薪酬、投资公允价值增益净值、无形资产摊销这些因素的影响，小米2017年经调整后净利润为53.62亿元，盈利能力还是不错的。

北京师范大学金融研究中心主任钟伟表示，小米的未来最像的就是亚马逊。两家公司都坚持把好东西做便宜，对未来都有清晰的路线，最重要的是两者都不存在一个确定的边界。在这样的公司面前，传统的估值方法是失效的，因为传统估值追求的是确定性，创新新公司面对的则是充满不确定性的精彩世界。

麻省理工学院新媒体行动实验室主任、比较媒介系教授王瑾在比较小米与亚马逊时，认为小米要更进一步，更能代表无边界的协同生态圈。她认为，亚马逊建立的是围墙里的花园，小米建立的却是多个伙伴共同形成的开放的生态圈，搭建了一个枢纽型(hub)的生态系统。跨界生态圈有两种，一种是垄断型的生态圈，另一种是协同型的生态圈。小米属于后者，无论在美国还是中国，它都是协同型生态圈的最佳实践者。