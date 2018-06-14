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一直在提速降费 为何手机用户话费不降反升？

一直在提速降费 为何手机用户话费不降反升？
2018年06月14日 00:10 中国新闻网
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　　一直在提速降费 为何手机用户话费不降反升？

　　中新网客户端北京6月14日电（记者 吴涛）三大运营商提速降费已经步入第四个年头，期间不乏有“全国长途漫游费取消”、“国际漫游费大幅下调”等重磅利好，手机流量漫游费也将从7月1日起取消，可很多手机用户反映，每月话费一点没减少，甚至还增加了，这是为什么呢？

资料图：4G用户越来越多。图为沈阳市民在公交车上免费使用4G网络上网。中新社发 于海洋 摄资料图：4G用户越来越多。图为沈阳市民在公交车上免费使用4G网络上网。中新社发 于海洋 摄

　　人均话费不断攀升

　　在北京上班的李先生最近更换了手机套餐，将原来的每月58元套餐换成了88元套餐。“58元包括1GB流量，150分钟免费通话；88包括10GB不限速流量和50分钟通话。”在感觉到很“划算”的同时，李先生有个疑惑：“为什么话费开支越来越多？”

　　实际上，手机用户每月话费就是在增加。以中国移动为例，其财报显示，2015年平均每月每户收入（ARPU）为56元，2017年达到57.7元，看起来变化不大，但其中4G用户ARPU达到66.4元。数据显示，2017年底，中国移动4G用户数总数接近6.5亿户。

　　工信部数据也侧面证明了手机用户话费开支情况，其最新数据显示，1-4月，三家基础电信企业实现移动通信业务收入3145亿元，同比增长2.6%。而2017年1-4月，三家基础电信企业实现移动通信业务收入3066亿元，同比增长4.5%。

　　资料图：市民正在使用流量上网。中新社记者 侯宇 摄

　　流量成资费大头

　　那在提速降费的大背景下，为什么手机用户话费反而增加了呢？记者观察发现，在手机用户的话费开支中，流量花销占大头。

　　上述李先生给中新网提供的话费账单显示，88元的话费开销中，8元是语音话费，80元是流量费用。

　　流量收入猛涨的态势也频频见诸运营商的业绩报告。例如，中国电信2017年财报显示，手机上网和新兴ICT业务收入分別较上年增长33%和20%，成为收入增长的主要驱动力。实际上，最近几年，中国电信手机上网业务收入每年都有超过30%的增长，甚至达40%以上。

　　手机上网业务收入猛涨在另外两家基础运营商上表现也一样，而且整体来看，流量使用量增长态势还在持续。

　　据工信部最新的数据显示，2018年4月，当月户均移动互联网接入流量达到3.41GB，同比增长154%。而在2015年4月份，当时月户均移动互联网接入流量才突破300MB。

　　相比，今年1-4月，全国移动电话去话通话时长完成8441亿分钟，同比下降4.4%。2015年1-4月，全国移动电话去话通话时长完成9374亿分钟。这意味着，今年前四个月移动电话去话通话时长还比不过三年前。

　　而且，运营商及时调整了产品结构。原来很多套餐，超出套餐外打电话3毛钱1分钟，现在基本都是1毛多钱1分钟。

　　另外，运营商掌管套餐规则，可约定时间更改。例如中国电信的9元套餐卡，其说明显示，套餐资费有效期2年，到期后中国电信可调整资费内容。

资料图：用户在用手机流量看视频。中新网 程春雨 摄资料图：用户在用手机流量看视频。中新网 程春雨 摄

　　“地板价”套餐越来越少

　　除了流量使用越来越多，记者观察发现，一些“地板价”套餐消失不见，这或也是手机用户每月花销增加的一个原因。据《北京日报》报道，有这样的人群，他们不怎么去外地，就想找个便宜的本地套餐，可“地板价”套餐消失了。

　　“原来有5元、8元、10元套餐，现在套餐最低价是18元。”北京移动客服对中新网记者确认。而且，“地板价”套餐渐渐消失，每个运营商几乎都是这样做的。据了解，新办理套餐用户，中国联通套餐最低月租为10元；中国电信为月租9元的随心卡套餐。（注：日租卡不在统计范围内。）

　　另外，一些新号段套餐月消费基本都在百元或以上，比如新号段199号段最低月套餐要99元，198号段最低月套餐要138元。

　　电信行业独立分析师付亮称，1个月不形成1分钱话费的用户，运营商是不欢迎的，因为被叫免费后，他们可占用一部分网络资源，运营商只能通过低价套餐，或收来电显示费保证一个较低的月收入。

　　另外，付亮还表示，目前的政策是运营商有自主定价权，用户有套餐选择权，如果运营商停售某套餐，你没有什么办法去约束。

资料图：各类手机卡。资料图：各类手机卡。

　　资费降价空间有多大？

　　虽然人均话费没减少，但实际上，无论是通话费还是流量资费，都是一直在下调的。今年3月份，工信部部长苗圩介绍，降费方面，用户资费在不断下降，三年来，宽带用户资费下降了90%，移动用户资费下降了83.5%。

　　记者观察发现，今年以来，随着不限量套餐的火爆，流量资费降幅明显。以上述88元套餐为例，包括10GB不限速流量，折合下来，每GB流量的价格已经低至10元以下。但去年下半年，每GB流量价格多集中在20-30元。

　　可期盼的是，今年提速降费仍然“不歇脚”。具体目标，7月1日起取消流量“漫游”费，确保今年流量资费降幅30%以上，推动家庭宽带降价30%、中小企业专线降价10%-15%，进一步降低国际及港澳台漫游资费。

　　通信行业专家项立刚向中新网记者表示，今年流量资费降价的可能性非常大，降价空间也存在，“应该是鼓励多用多优惠，这种降价方式符合运营商的发展，也切合用户需求，因为消费者对流量的消耗越来越大。”（完）

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