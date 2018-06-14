“休克”56天：中兴董事长将空降

“休克”56天后的中兴近期有望开工，董事长将空降，高管团队30日内全面“换血”，还有十年观察期。下一步走向何方？

来源：独角鲸科技

作者 | 马婧 梁辰

编辑 | 童北晨 陈维城

“就像一个在幽暗中行走久了的人，突然看见了光，复牌对于中兴意味着新的开始，尽管代价沉重”。6月13日，中兴通讯内部一不愿具名的人士对独角鲸科技说。

对于33岁的中兴来说，今年4月16日美国商务部工业与安全局激活了对中兴通讯和中兴康讯公司拒绝令的决定成为史上最大“黑天鹅”。20日，中兴董事长殷一民在会上表示，这样的制裁使公司立即进入“休克状态”。

然而，这次突然重现“光明”却突遭一记来自市场的“闷棍”。

6月13日，停牌56天后的中兴通讯A+H股同步复牌。早间开盘，中兴通讯 A股一字跌停，报28.18元。而中兴H股在开盘集合竞价阶段，下跌37.5%报16港元/股，最终报收14.96港元，跌幅达41.56%。

当晚，中兴连发三则公告，公司将于6月29日上午9时在深圳总部召开2017年度股东大会。这次全面“部署”中兴接下来的高管“换血”和新的人事安排，以及包括2017年年报、选举非独立董事、选举独立非执行董事、融资计划等16项提案。

为了这次复牌，中兴支付高达14亿美元的罚金，此前，中兴通讯已缴纳了8.9亿美元的罚款，至此其复牌代价为缴纳罚单金额累计超过22.9亿美元（约为146亿元人民币）。

同时，现任高管将全面出局、向银行申请300亿元+60亿美元等综合授信额度，新的管理团队将带领中兴走向何方？

董事长将空降 现有高管团队“出局”

现有中兴高管团队面临全面“出局”的局面，同时新的董事长将“空降”。

作为双方和解协议的一部分，中兴需要在一个月内更换公司和中兴康讯的全部董事会成员，现任高级副总裁及以上所有的高层领导。

12日晚间，中兴通讯发布公告披露重大事项进展并宣布复牌。公告显示，中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款，30天内更换全部董事会高管、聘请协调员督导、为期10年的拒绝令等。

13日晚间，高管团队人事任命进一步明确，中兴通讯再披露三则公告提出，关于《公司章程》拟删掉“董事长必须从担任公司董事或高级管理人员三年以上的人士中产生”，另将部分条款变更为“非独立执行董事不少于董事会成员的三分之一”、“独立非执行董事不少于董事会成员的三分之一”。

外界普遍关心高管大换血之后，谁来掌舵中兴？

独角鲸科技经过多方求证获悉，根据新的规定以及中兴现有的管理团队，目前可以确定的是董事长人选将“空降”，总裁人员将从中兴内部产生，诸为民大概率当选。

有知情人士评价，诸为民人品非常好，在高层干部中很有威信，不过现在年轻干部可能不太了解他。

知情人士对独角鲸科技表示，中兴从原来的创业元老中找人才能稳住局面，因为从外面调来的人并不了解中兴。

而接近中兴的知情人士表示，在接下来的三十天，中兴各方应该对其股权结构进行协商，预计会有一定的调整。

一位中兴员工告诉独角鲸科技，关键还是看后续中兴的股权结构怎么变。如果没有大变化，那么从原来那波创业元老里面挑一些就行了。如果要维先通退出，现在所有高级副总裁以上的高管又都解雇，那么确实就找不到什么合适人选了。

目前上市主体中兴通讯的最大股东是深圳市中兴新通讯设备有限公司（简称“中兴新”），持股30.34%，而中兴新大股东是深圳中兴维先通设备有限公司（简称“中兴维先通”），持股49%。中兴维先通是由侯为贵及38名早年中兴创业元老及现任中兴高管作为自然人100%投资的私人公司。其董事长侯为贵持股18%，殷一民持股5%。

“在中兴内部管理人员的层级是一二三四五层干部，高级副总裁以上是一层二层，以下就是副总裁，是三层干部。一般来说，从副总裁到总裁的跨度太大了，不太可能。”

此前，有媒体报道称，中兴解除了两位高管的职务。中兴执行副总裁兼首席技术官徐慧俊，以及负责公司运营的黄达斌(Huang Dabin)已不再履行其常规职责。

独角鲸科技查询工商注册信息后发现，中兴通讯股份有限公司在今年5月29日，进行了高级管理人员备案（董事、监事、经理等）变更。

新董事会候选人 拥有英美财务和法律背景

13日晚间，中兴通讯公告披露了5位非独立董事候选人，3位独立非执行董事候选人。上述候选人多为“老中兴”人，以及具备英美等国际财务和法律知识。

今年4月，美国激活拒绝令后，中兴进行了强化合规管理，要求每个员工重新学习欧美法律、法规、反贿赂等知识，参加合规考试要做到100分（满分）才算通过。

有分析人士表示，中兴本次新提名的人选，既强化了中兴人走上管理岗位的可能，又增加了外部具备国际视野的人才，弥补中兴在本次事件中因国际法律、财务等多种原因带来的失利。

根据上述人员的履历来看，5位非独立董事候选人皆有中兴通讯控股股东的股东或间接股东的工作背景，其中诸为民和方榕曾在中兴通讯任职；独立非执行董事候选人共计3人，蔡曼莉具有证监会工作背景，而鲍毓明拥有中美两国最高法院出庭律师资格，鲍毓明拥有英格兰及威尔士和香港律师资格，并在上市与并购方面有经验。

具体来看，1966年出生的诸为民是一位“老中兴”，这次被提名为第七届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时(即 2019 年 3 月 29 日)止。

诸为民1991年开始在中兴半导体开发部工作，曾担任中兴控股副总经理；018 年至今任深圳市中兴国际投资有限公司及其部分附属公司董 事长/董事;现兼任深圳市中兴维先通设备有限公司、深圳市新宇腾跃电子有限 公司、深圳市富德康电子有限公司董事 。

本次获得提名的方榕，将被选为公司第七届董事会非独立董事。她于1995年开始在中兴新任职，2009 年至今任中兴发展有限公司董事、常务副总裁。

而这次被提名为第七届董事会独立非执行董事的蔡曼莉，于2002年到2015年曾任职中国证监会，2015年至今任易瑞盛资产管理有限公司总经理、金杜律师事务所高级顾问；2016年至今兼任四川新网银行股份有限公司外部监事。

同为第七届董事会独立非执行董事的Yuming Bao（鲍毓明），具有中国律师资格与美国联邦最高法院出庭律师资格。而作为第七届董事会独立非执行董事的吴君栋，拥有知识产权硕士学位，英格兰及威尔士和香港律师资格，在公司上市与并购方面有经验。

员工随时准备复工 复工时间不明

独角鲸科技从多个信息源获悉，中兴通讯员工最快将于6月14日复工。一位业内人士表示，中兴不仅全额支付了在职员工工资，为了留住海外员工甚至对新员工加薪。不过，对于复工消息，中兴通信表示以公司公告为准。

中兴通讯山东分公司员工向独角鲸科技表示，目前公司还没通知具体开工时间。不过，公司在一个月前便通知“随时准备好”开工。按照公司要求，即时不能工作，也要做好随时开工的准备。开工是必然，我们也一直在努力做好这个准备。“在停工期间，我们工资照发，一线员工没受到影响，领导层有局部调整。”

另据中国移动内部人士透露，此前派驻移动的中兴工程师，大部分是反包商（项目承包方），不算是中兴的正式员工，但合同是跟中兴签署的，也代表中兴在中国移动干活。自有人员，有的原来就驻场，跟进移动接口，就没撤出，不让干活，每天待着，工资按月照发。个别人员撤离。“项目承包方没活儿干就先撤了，用极低的底薪养着，但不少人借此机会离职了。”“目前仍未回归工作岗位，尚未复工。”

据接近中兴的知情人士透露，对于中兴通讯而言,现在最关键的事情是在美国商务部的禁令结束以后，第一时间恢复对客户的产品交付和服务,恢复客户关系。同时重新建立内部员工、外部供应链、资本方以及媒体舆论对中兴的信心。

12日中兴通讯公告显示，其将在BIS终止2018年4月15日拒绝令后尽快恢复受2018年4月15日拒绝令影响的经营活动。此外，根据新的和解协议，只有等中兴通讯支付完总额达10亿美元的罚款和4亿美元的保证金后，美国商务部才能解除中兴与美国公司业务往来的禁令。

一位中兴通讯内部员工告诉独角鲸科技，这段时间公司已经做好全方位准备，一旦拒绝令被解除，会第一时间恢复对客户和合作伙伴的服务，现在就是耐心等待美国方面解除拒绝令。

中兴通讯披露的2017年年报显示，其当年用于工资相关费用支出为211.1亿元人民币，同比增加8.8%。未调整前的2018年第一季度财报显示，合并子公司后支付职工工资等相关现金为39.03亿，同比增长3.1%。

多位业内人士认为，此次中兴事件对底层员工影响不大。一位行业分析师告诉独角鲸科技，当前任务是恢复士气，裁员或有可能存在，但不是短期内的事情。更换管理层后，最重要的是恢复和客户的关系，由于变化巨大，可能会引发长期的震荡。