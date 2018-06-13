报告：到2025年中国5G用户数将占全球总数逾40%

资料图：体验者在高铁列车车厢内用手机和笔记本电脑连接该技术发出的信号后享用超高速无线网络通信。 中新社记者 侯宇 摄

报告：中国将成为5G时代赢家 2025年用户数将占全球逾40%

中新社北京6月13日电 (记者 闫晓虹)最新研究报告显示，预计到2025年中国的5G用户数将达到5.76亿，占全球总数逾40%。

安永13日发布的《中国扬帆启航引领全球5G》报告称，中国正在5G的发展竞赛中处于世界领先地位，自上而下的国家发展议程加上一系列关键计划都在大力支持打造一个完整的生态系统，全球5G统一标准预计约于明年完成，而中国将5G商用发布时间表提前至2019年，很可能成为全球最先部署5G的几个主要市场之一。

为了在2020年之前推出5G商用，中国政府和电信行业都在采取必要措施。中国国内电信设备制造商正大力投资于5G研发和专利开发相关项目。各家中国电信运营商都已宣布从2019年开始投资5G网络部署，并建立5G创新中心，在各大城市实施外部实地测试。5G网络推广策略不像4G那样激进，这意味着中国5G服务将采取在长期范围内逐步推进的路线。报告预计，2019年到2025年间，中国5G资本支出将达到1.5万亿元人民币。政府的大力支持与行业资本投资已经使中国形成了自足的5G产业环境。这将建立一个庞大的生态系统，涵盖设备制造商、芯片供应商、电信运营商和应用与平台提供商，这样的生态系统将大大降低产业链的投资风险。

报告认为，早期的5G网络很可能用作热点技术，对一线城市现有的移动宽带形成补充。由于具备超高数据速率、更高的容量以及更短的时延，5G为多项即将改变人们生活的应用带来了新机遇，包括3D视频和拟真媒体、自动驾驶汽车以及智慧城市等。5G还将大大支持人工智能、机器人和物联网等其他技术，在中国市场带来不容小觑的巨大潜能。随着网络扩大和新服务增加，5G的采用规模将快速扩大。

报告同时也指出，受短期基础设施、设备和应用供应的局限，5G在中国国内的部署和采用将会循序渐进，不会在短期内完全改变或者颠覆电信领域及其他行业。(完)