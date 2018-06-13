想要真正套餐不限量 可能要等到5G实现了

三大运营商说：“我们改！”

原标题：套餐不限量，大优惠还是文字游戏？

来源：国是直通车

“追女神、看直播、流量尽兴用，追剧、吃鸡、告别蹭WIFI~”在北京移动客户端不限量套餐的页面上，这句宣传语，表现出流量不受限后的用户体验。

然而电信运营商的“不限量”套餐却是不能真的可劲儿用，用急眼的。目前市面上的“不限量”套餐都存在“达量限速”的状况。名为“不限量”的流量套餐用到一定程度就会被限制速度，这样看来，“不限量”确实名不符实。

6月11日，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商先后公布了针对“不限量”套餐宣传中不规范行为的自查、整改措施。

在呼吁提速降费的背景下，为什么“不限量”流量套餐没法不限量？

国是直通车 侯雨彤 制图

宣传问题

三大运营商先后发布自查整改措施，是因为前些日子被请去“喝茶”了。

6月7日，针对电信行业“不限量”套餐的宣传问题，工信部相关司局召开会议。工信部要求，企业要规范宣传。要高度重视当前“不限量”套餐宣传中存在的问题，全行业立即开展自查工作，切实规范此类套餐的宣传推广行为，不得夸大宣传，对于限制条款要标示醒目。

中国移动的自查与整改工作，重点在要求进一步规范套餐包含流量的宣传，对于采用了“不限流量、达量降速”规则的套餐，在媒介宣传材料中明示“达量限速”等条款；在套餐销售和客户服务过程中，向用户明示相关限速条款；进一步完善资费公示、用户流量使用告知和提醒服务。

中国联通与中国电信在回应宣传不规范问题上，与中国移动的声明大同小异。都表示将进一步醒目明示“达量降速”条款。

从上述几个声明可以看出，目前对于“不限量”套餐的管制不是管它是不是有限制，而是运营商有没有明白地把限制告诉消费者。像是在banner上写个大大的“不限量”，却让使用到一定流量就开始限制速度的条款放在不起眼的地方的行为是不被接受的。

虽然规范宣传是必须的，但是为什么“不限量”套餐不能真的不限呢？

条件限制

中国电信在公告中称，“达量降速”主要是参考国际运营商通用规则，兼顾用户流量需求、移动网络容量和网络使用的公平性。为什么限速会与公平有关？这就不得不提国外运营商采用的移动互联网公平使用原则。

有国外数据称，Vodafone欧洲网络流量中，65%的流量被10%的用户占据。这样的情况在其他售卖不限量流量套餐的品牌中也有发生。对于运营商来说，低价值用户没有为他们带来更多收益，反而需要他们支出更多维护费用。对于其他用户来说，他们可能花了同样的钱却没办法享受高速、稳定的移动网络。

高数据流量带来的各种问题已经在更早的时候让国外运营商伤过脑筋。为了缓解网络拥挤，AT&T索性在2010年取消了无限量流量套餐。而其他保留不限量套餐的运营商则制定了公平使用原则，并采取了上限22GB到50GB不等的流量管控措施。

移动数据公平使用原则体现在服务合约中，旨在确保用户在使用移动数据服务时不滥用、不浪费，不损害其他用户的网络体验。当一些用户在账单中产生了高于上限的流量时，运营商有权对这一部分用户采取限制手段以保证其他用户均可使用高速网络。

这个曾让国外运营商伤脑筋的情况到了中国，体现出了更加可观的数据。工信部数据显示，截至2018年4月，我国4G用户总数达10.8亿户，4月当月户均移动互联网接入流量达到3.41GB，同比增长154%。

一些用户的使用习惯在庞大的用户基数下创造了超高流量账单。有种情况是，用户直接将移动网络分享热点到电脑，进行软件、游戏、影音的大量下载。

各家不限量流量套餐的价格都因市场竞争而进一步压低，使用热点下载比使用有线网络便宜太多。但在现有移动网络条件下，大量下载甚至使用下载加速器会导致网络拥堵并影响其他用户使用。

如此看来，用户想要使用真正意义上什么限制都没有的不限量套餐，还需要一段时间的等待。

5G解困？

从国内外现状来看，不限量套餐做不到“不限”，技术方面的考虑占很大比例。那么从今年开始在中国十几个城市试点的5G网络是否打破不限量套餐的限制呢？

独立电信分析师付亮在接受媒体采访时指出，既不限量又不限速，目前阶段网络带宽条件下尚不现实，5G网络时基站负载大幅度提升，整体来看有可能实现。

在技术上，5G能够改善4G网络在基站负载上的不足，这为真正实现不限量套餐的“无限制”创造了可能。

北京邮电大学教授曾剑秋告诉国是直通车，5G的高速率将为用户带来更快的上传、下载速度。“5G的速率是4G的十倍以上，等到5G的时候，用户就不会有 “卡”的现象了。无论是用手机也好，还是看节目也好，就不会存在速度不够的问题了。这一点是用户最能够感受得到的。”

速度快了，还需要网络“强壮”。5G技术使用的毫米波技术，能够大大增加了频谱带宽，负担更多设备。这种技术搭配5G的小基站布建架构，可以解决4G大基站不能解决的“末梢通信”，让用户使用超大流量时又快又稳定。

5G在技术上有望解决难题，但在商业上，运营商不一定还会保持现在的模式。付亮曾表示，届时对于运营商提供的套餐，流量规模也许将不再是用户最主要的关注点，因此，套餐设计及计费模式也有可能向提供不同内容、不同功能和服务等方面来演进和划分。

随着5G网络的发展，自由使用手机流量的那一天已经不太远。但在现有条件下，将所有限制如实告知用户，而不是陷入“抢地盘”一般的宣传大战，是运营商需要做到