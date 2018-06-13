工信部:一季度受理电信用户申诉17057件 同比升36.3%

原标题：工信部：一季度共受理电信用户申诉17057件 同比上升36.3%

6月13日消息，据工信部官网消息，一季度，工信部及各省（自治区、直辖市）电信用户申诉受理机构共受理电信用户申诉17057件，同比上升36.3%，环比下降25.0%；季度百万用户申诉率为8.6人次，同比上升1.8人次，环比下降3.1人次。

其中，用户服务类申诉占比42.1%，环比上升9.1个百分点；收费争议类申诉占比41.1%，环比下降11.8个百分点；网络质量类申诉占比16.8%，环比上升2.8个百分点。

垃圾短信举报方面，一季度，12321网络不良与垃圾信息举报受理中心受理垃圾短信举报50940件，环比上升18.0%，同比上升130.9%。其中，点对点类垃圾短信举报13523件，占举报总量的26.5%，较上季度下降0.1个百分点，被举报率为8.1件/百万用户，环比上升14.1%；端口类举报25106件，占举报总量的49.3%，较上季度下降1.5个百分点，被举报率为16.1件/亿条，环比上升11.8%；疑似伪基站发送短信相关举报12311件，占举报总量的24.2%，较上季度上升1.6个百分点。

从内容上看，垃圾短信中营销类占比74.8%，主要涉及金融保险推销、商品零售营销等；涉嫌违法类占比为25.2%，主要涉及欺诈、非法经营活动等。相关电信运营企业已对发送垃圾短信的号码及端口进行处置，内容涉嫌违法犯罪的已提请公安部门处理。

不良手机应用举报方面，一季度，12321网络不良与垃圾信息举报受理中心共接到不良手机应用有效举报137229件次，同比下降60.9%，环比上升19.8%。同时，一季度，12321网络不良与垃圾信息举报受理中心还接到诈骗电话号码举报7549件次，环比下降15.34%。

工信部提醒称，广大用户要从正规渠道下载手机应用软件，安装时注意阅读服务协议、用户隐私政策和手机权限调用说明，增强防范意识，维护自身合法权益。在下载使用WiFi（无线局域网）分享类手机应用软件时，应防范可能存在的风险，谨慎分享自己的WiFi密码，加强自我保护，强化风险意识。勿将本人手机卡或本人身份证随意提供和倒卖给他人使用，不给不法分子可乘之机，切实保护自身合法权益。（老喵）