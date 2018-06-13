中兴市值一日蒸发超160亿 中金维持推荐评级

复牌首日A股跌停，H股暴跌40%，中兴市值一日蒸发超160亿！四成股东排队等卖出，中金维持推荐评级

停牌近2个月，中兴事件终于达成和解，代价是14亿美元罚单，加之此前的8.9亿美元罚单，总计22.9亿美元！今日，中兴通讯股票复牌，A股开盘跌停，超过800万封单、230多亿资金排队卖出，港股则直接暴跌40%！

值得注意的是，中兴通讯的大跌将导致一波基金踩雷。一季报显示，共有192只基金持有中兴通讯，共持有1.875亿股，持股市值一天就跌去5.87亿元。

截至目前，已有40多家基金公司调低估值，下调幅度大多在2个或4个跌停。

A股跌停港股暴跌，230亿资金排队卖出

总计22.9亿美元的巨额罚单、30天内更换全部董事会成员和高管、为期十年的拒绝令等，这一系列达成和解的代价叠加到中兴通讯的股价上：

A股开盘直接跌停，市值蒸发超过百亿，超过8亿股的封单、市值达230亿资金排队卖出，如果再扣除大股东持有的12.7亿股，将近有40%的股东在排队卖出。截至下午收盘，只成交145万股，成交额仅4000万元。

中兴通讯港股以16港币价位开盘，跌幅为37.5%。之后跌幅扩大，最低跌至14.980港元/股，跌幅超40%。值得注意的是，中兴通讯港股开盘后成交极为活跃，目前成交额已超过32亿港元，换手率高达27%，创出历史纪录。截至下午3点10分，中兴通讯港股跌幅为40.78%。

值得注意的是，仅今天一天，中兴通讯的A股和港股市值合计蒸发超过160亿元，而这比14亿美元（89.73亿元）的罚款还要多70亿元。A股跌停，市值跌去107.59亿元；港股方面，如果以16港元/股价位计算，中兴通讯港股市值跌72.52亿港币，折合52.94亿元人民币。

192只基金踩雷，估值下调2-4个跌停

中兴通讯的大跌将导致一波基金踩雷。

据东方choice数据，一季报显示，共有192只基金持有中兴通讯，共持有1.875亿股，持股市值为52.84亿元，市值一天跌去5.87亿元。

如果按一季度末公布的基金持有人来看，假设到目前未发生变动的话，有6只基金持股数超过500万股，分别是南方成分精选混合型基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、富国中证国企改指数分级证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基、工银瑞信互联网加股票型证券投资基金以及嘉实稳健开放式证券投资基金，持股数量为1260万股、954.7万股、783.1万股、718.2万股、650万股以及555.4万股。

不少基金已经对中兴通讯进行估值调整理。截至目前，已有40多家公募基金公司对中兴通讯的估值进行了下调。

今日早间，诺德基金公告称，决定自2018年6月12日起，对旗下基金所持有的“中兴通讯”股票进行估值调整，中兴通讯按照20.04元进行估值。

昨日，平安大华基金公告显示，自2018年6月11日起，对公司旗下基金（交易型开放式指数基金除外）所持有的股票“中兴通讯”进行估值调整，估值价格为22.82元。

泰达宏利基金则第二次调整中兴通讯估值，自2018 年06月 11 日 起 ， 对公司旗下基金持有的中兴通讯重新估值 ，按20.04元/ 股的价格 进行估值 。

富国基金等也曾二度下调中兴通讯估值到20.04元或20.54元。

综合多家基金公司来看，下调幅度大多在2个或4个跌停，下调后的估值在20.04元到25元之间。

如果股价最低跌至20元的话，中兴通讯A股市值将为838.6亿元。那么持股的192只基金的总市值将从目前的52.84亿元跌至31.31亿元。

机构：利空基本出清 甚至维持推荐评级

截至目前已有多家券商发布关于中兴通讯的研报，其中中信证券称中兴事件告一段落，标志着通信板块的重大利空基本出清，预计中兴通讯合理股价为20.34元；中金公司认为中兴通讯业绩短期大幅波动的可能性较低，甚至维持中兴通讯推荐评级。

中信证券：预计中兴通讯合理股价为20.34元

中信证券的最新研报显示，预计中兴通讯合理股价为20.34元，相比于停牌股价31.31元下跌约35%。从行业来看，4月17日至6月7日，通信（中信）指数下跌6.81%。如今中兴事件告一段落，标志着通信板块的重大利空基本出清。中兴事件后，预计国家将加大对上游芯片、关键元器件的扶持力度，产业界也明显开始强调自主可控，行业确定性提升，给出中性偏乐观的预计。

中金公司：中兴通讯业绩短期大幅波动概率低，暂维持原先目标价不变

中金公司称，中兴仍然是全球第四大电信设备制造商，客户粘性较高，业绩短期大幅波动的可能性较低。维持中兴通讯推荐评级，AH股目标价暂分别维持40元人民币、40港元不变。

中泰证券：中兴仍然有充分的时间来恢复元气

中泰证券表示，本轮和解要求，6月8日起30日内筹措10亿美金，60日内再筹措4亿美金，以2017年年报，货币资金334亿元人民币，短期借款 147亿元，为了满足解禁条件，短期流动性将面临压力，解决处罚资金是当务之急。

其认为，即将到来的5G时代，中兴仍然有充分的时间来恢复元气，基于其在5G标准领域构建的深厚基础，聚焦于全球市场份额的提升。公司过去几年在5G领域的高投入积累了有目共睹的成绩，而工程师红利仍将是其长期竞争优势，网络设备整体实力已稳居第一梯队，国内庞大的市场体量也将在5G商用阶段支撑其快速发展。公司事实上没有过多参与到3G的海外竞争中，意味着海外市场对其整体份额基本属于增量。长远来看，公司依然值得重点关注和战略性配置。