华为手机那项“很吓人的技术”有多玄？

如今，智能手机发布前的预热中，“一项很吓人的技术”似乎成了标配，锤子有、小米有、华为也有。

几场发布会看下来，各家“很吓人的技术”都不一样。锤子的“吓人技术”是用语音和触控进行交互的TNT显示器，对于用TNT的消费者，我们都得小声一点，不要打扰他们了；小米的“吓人技术”看起来是小米8透明探索版上Android手机首次搭载的3D结构光和压感屏幕指纹技术，但实际上小米8最吓人的技术还是低出同配置产品一大截的售价。

首发华为吓人技术的荣耀Play发布会上，余承东亲自登场带来了名为GPU Turbo的技术，其号称，玩游戏更稳定、日常操作更流畅，“高端手机可以更持久流畅，稳定满帧运行大型游戏，中档手机全面超越竞品，千元机也可以玩大型游戏”。

但GPU Turbo技术到现在都还蒙着一层神秘面纱。

GPU Turbo究竟能让手机出现多大提升？

余承东在发布会上称GPU Turbo能让“图形处理效率提升60%，SoC能耗降低30%”，不过这个数字应用到手机上究竟能有多大的提升呢？我们不妨实机对比一下。

左为荣耀V10，右为荣耀Play

这场对比中，搭载GPU Turbo技术的自然是刚发布的荣耀Play。该手机拥有麒麟970处理器、6GB RAM、64GB ROM和6.3英寸2340x1080分辨率屏幕。

未搭载GPU Turbo的参照机型则是去年发布的荣耀V10。这款手机在发布时的配置堪称顶尖：麒麟970处理器，6GB RAM+128GB ROM和6英寸2160x1080分辨率屏幕。

荣耀Play的分辨率比荣耀V10高8.3%。理论上，这对跑分有一定负面影响。

左为荣耀V10，右为荣耀Play

荣耀V10的AnTuTu跑分为207986，荣耀Play的AnTuTu跑分为200061，荣耀V10得分比荣耀Play高3.96%，在误差范围内。不过需要指出的是，实际上荣耀Play比V10更快完成整套测试。

荣耀Play玩《王者荣耀》截图

而在《王者荣耀》中，荣耀Play与V10的帧率和稳定性，其实差不太多——都能长时间保持在60帧左右，完整玩一局也不会有掉帧的现象，和那些得到腾讯专项优化的手机体验相差无几。严格来说，荣耀Play的给我感觉还要更流畅，考虑到分辨率更高一些，所以更难能可贵。

荣耀V10玩《王者荣耀》截图

对了，哪怕是同一个版本的《王者荣耀》，荣耀Play是默认高帧率模式开启的，而荣耀V10则没有，需要手动开启。

另外几个游戏《QQ飞车》、《穿越火线》、《刺激战场》、《全军出击》、《荒野行动》的情况和《王者荣耀》也差不多——两款手机的表现大体相似，荣耀Play流畅性稍好——这里就不再一一赘述了。

GPU Turbo应该怎么理解？

Turbo的本意是汽车中使用的涡轮增压器。后来英特尔将Turbo Boost概念引入了PC行业，用以描述处理器加速，于是Turbo在处理器相关行业里又有了超频的含义，而且很多时候Turbo还被缩写为T。比如高通旗下经典的MSM8255T处理器芯片就是指经过提频的1.4GHz版MSM8255，而原版MSM8255是1GHz的主频。

所以简单地从字面意思来理解，GPU Turbo是一种依靠GPU对系统进行流畅性提升的技术。

先明确一点，CPU更擅长复杂逻辑控制，GPU因为大量ALU和并行结构设计，更擅长数学运算（这也是AI和“挖矿”多使用GPU而非CPU的原因）。

via meituan

实际上，早在Android 4.0时代，Google就在系统中加入了GPU强制渲染，以提高手机的流畅性。其原理则是专注于图形处理的GPU强制进行图像渲染，可以得到比CPU渲染2D图像更快的速度。当然，兼容性和功耗增加是这个效果的前提和后话。

如此看来，GPU提升系统流畅性也不算是一个新出现的概念？

再则，除了Google这种系统提供方，为了提高手机，尤其是低配手机的流畅性，终端厂家也早就有过努力。

2016年7月，三星在印度推出了Galaxy J2 Pro。这款手机配置平平无奇，仅2GB RAM+16GB ROM，其最大的亮点便是首发了三星用来提升手机运行速度的TST技术——TST，全称“Turbo Speed Technology”（咦，这个名字很眼熟啊，手机厂家对产品加速技术的命名都在往涡轮增压靠？）。

三星当时表示，在使用了这项技术之后，小内存的手机能比双倍内存的手机最多可以快上40%（咦，这个效果数据也有点眼熟？）。

那么华为的GPU Turbo与上文提到的“GPU强制渲染”和“TST”两种技术有多大关系呢？

我们不妨来看看华为对GPU Turbo的解释。

华为给媒体的参考资料提到，“GPU Turbo软硬协同的图形处理加速技术，打破了软硬件的边界，在系统底层对传统的图形处理框架进行了重构，实现了软硬件协同”，“GPU Turbo可以在游戏不支持HDR的情况下，通过GPU Turbo达到类似的HDR画质（具体落地视华为和荣耀与第三方游戏厂商沟通进度确定），并且可以定制各种画面效果，如怀旧模式，锐化模式，卡通模式等”。

华为内部工程师向PingWest品玩透露，到目前为止，GPU Turbo仍旧是一件保密程度较高技术，于是，哪怕是官方解释都有点说了等于没说的意味。但从这句解释和GPU Turbo命名来看，PingWest品玩猜测，该技术应该与处理器的多线程优化以及系统端的图形处理接口调用有关。

这多少给人以玄学的意味，不过，对于此，三星的TST也是半斤八两。他们对TST的解释是：

TST会降低包括电话、短信等自带应用的大小和后台内存占用，同时还将它们放到了一个专门的主屏幕上，优化内存管理引擎，智能释放内存。

但这些软件优化技术的后续效果，还需要等时间来进一步验证。反正三星后续的旗舰流畅性也依然有待提高。