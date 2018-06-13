电信运营商掀手机流量大战 不限量套餐达量就限速

自去年初开始，为了抢夺市场和用户，国内三大运营商陆续推出了各种不限量套餐，掀起了一场 “流量大战”。随着宣传和优惠力度越来越大，不限量套餐被推上风口浪尖。工信部近日要求运营商立即自查，规范宣传。业内认为，在提速降费的大背景下，运营商用流量换“留量”，导致用户增量的争夺将更加激烈。

广州日报全媒体记者 倪明

针对电信运营商“不限量”套餐内含隐藏限制条款等宣传问题，上周五工信部相关司局组织召开会议，明确要求运营商规范宣传。“要高度重视当前‘不限量’套餐宣传中存在的问题，全行业立即开展自查工作，切实规范此类套餐的宣传推广行为，不得夸大宣传，对于限制条款要标示醒目。”另外工信部还要求运营商完善套餐设计，重视用户体验，完善用户流量使用告知和提醒服务，切实提升服务水平。对此，三大运营商均表示将严格落实会议要求，立即开展自查，明示达量限速等条款，确保用户明明白白消费。

三大运营商对不限量套餐宣传中存在的问题整改如何？昨日上午，广州日报全媒体记者分别用手机和电脑登录广东移动、广东联通、广东电信APP和官网。在三大运营商APP中，记者看到，相比之前，各档不限量4G飞享套餐所包含的高速流量大大扩容，比如广东移动138元套餐所含流量从2GB增加到了20GB，所含通话时长从300分钟增加到了400分钟。对达量限速也有了明示。

记者以客户名义致电运营商客服，运营商客服表示，“不限量套餐，和以前同样费用的套餐比，流量变多了，流量用完了也能低速继续用，不会因为超出套餐流量导致高额流量费。”记者注意到，目前市场上运营商推出的各种不限量套餐中，并没有“断网”说法。

记者在调查中了解到，到目前为止，市场上并没有真正意义上的不限流量套餐的存在。三大运营商的不限流量套餐都有一个上网流量封顶，超过其中的额度之后，网速便会受到限制，再超过某一个额度，甚至可能出现暂时关闭数据网络的情况。但很多消费者并不了解这种“潜规则”，而此前各地运营商网上营业厅大多置顶宣传不限量套餐，只有点进商品详情页，才能看到用灰体或小字标识的限速方案。

专家：达量降速 的阈值应提高

“不限流量套餐有限速规定，是出于公平的原则，我认为是合法的。但这个规定的阈值应该比较高，我认为目前的环境下，第一档降速不应该低于40GB，且降速后应达到3Mbps以上的速度。因为低于3Mbps的网速，APP体验已非常差。”在电信分析师付亮看来，从2016年开始，运营商就有借不限量说法推广新套餐的做法，当时流量使用达到1GB、2GB就限速了，属于明显的虚假宣传。不过，近期运营商推不限量套餐，将限量的分水岭均定在20G，是在“取消国内流量漫游费”背景下的一种特殊情况。政府要求运营商取消国内流量漫游费，对运营商刚刚建立的4G套餐结构影响很大。

他认为，不限量的说法确实有些问题，但运营商大多在显著位置说明了限速条款，可以理解。他同时指出，不限量套餐原本最大的优势是简化套餐，但各种限速阈值、多用户共享、手机和宽带捆绑等等让不限量套餐变得越来越复杂。这是最令人迷糊的地方。

随着移动互联网时代的到来，流量成为刚需。“流量是三大运营商争夺的一个焦点，是运营商适应新消费需求的转型之举：用流量换‘留量’。‘流量大战’或许比共享单车竞争还要更猛烈。”网信盾高级研究员周健认为。