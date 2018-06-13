中兴通讯今日复牌 公募基金预估2到4个跌停

来源：每日财经

昨日晚间，中兴通讯发布公告表示将于今日复牌。由于中兴通讯为公募基金重仓股，其自4月17日因故停牌以来，重仓基金在近两个月时间之内持续下调估值。

Wind数据显示，截至今年一季度末，共有189只基金重仓中兴通讯，其中更是有16只基金的第一大重仓股为中兴通讯；189只基金合计持股18741.7万，持股市值为56.5亿元。

中兴通讯4月17日收盘价为31.31元，自当日停牌之后，公募基金立刻于4月18日、4月19日展开首轮估值调整。中信保诚、富国、中欧、国海富兰克林、中邮创业、建信、嘉实等估值价格为25.05元；平安大华、兴全、兴业、华商等估值价格为25.36元。

不过随着中兴事件的起伏发展，公募基金也将估值一调再调。即便是今日，仍有3家公司发布调整估值公告。截止目前，公募基金对于中兴通讯最低估值价格为20.04元，如泰达宏利、国海富兰克林、嘉实、建信、富国等；另有部分为20.54元，如华商、东证资管；平安大华、新华为22.82元，上投摩根、长城、东吴等为25.05元，估值最高的是天治基金25.36元。而对于其港股的估值，目前最低的是16.38港元。

众所周知，公募基金下调估值是为了提前计提中兴通讯复牌后下跌的影响，以免基金净值虚高，未来中兴通讯复牌时净值产生大跌，引发连锁反应。当然，中兴通讯复牌后的走势甚为关键，按照目前最多4个跌停、最少2个跌停的估值来估算，如果中兴通讯复牌少于4个跌停或2个跌停，那么对应的相关基金都存在套利空间，毕竟届时股价会高于其持有的股票估值，产生浮盈。