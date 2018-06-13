中兴通讯复牌：A股跌停 港股开盘大跌37.5%

新浪科技讯 6月13日上午消息，中兴通讯A股（000063.SZ）、港股（00763.HK）今日双双复牌。中兴通讯港股开盘价16港元，大跌9.6港元，跌幅为37.5%。A股开盘跌停，报28.18元，下跌3.13元，跌幅为10%，封单658万手。

12日晚间，中兴通讯发布公告称，中兴通讯和全资子公司深圳市中兴康讯电子有限公司已与BIS达成《替代的和解协议》以替代中兴通讯于2017年3月与BIS达成的《和解协议》。BIS已于2018年6月8日（美国时间）通过《关于中兴通讯的替代命令》批准协议立即生效。

根据协议，中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款，包括在BIS签发2018年6月8日命令后60日内一次性支付10亿美元，以及在BIS签发2018年6月8日命令后90日内支付至由中兴通讯选择、经BIS批准的 美国银行托管账户并在监察期内暂缓的额外的4亿美元罚款（监察期内若中兴通讯遵守协议约定的监察条件和2018年6月8日命令，监察期届满后4亿美元罚款将被豁免支付）。

在中兴通讯根据协议和2018年6月8日命令及时全额支付10亿美元及将额外的4亿美元支付至美国银行托管账户后，BIS将终止其于2018年4月15日（美国时间）激活的拒绝令并将中兴通讯从《禁止出口人员清单》中移除。如果上述条件均满足且中兴通讯已从《禁止出口人员清单》中移除，BIS将对外公布。

此外，中兴通讯将在BIS签发2018年6月8日命令后30日内更换本公司和中兴康讯的全部董事会成员。中兴通讯将在BIS签发2018年6月8日命令后30日内与本公司和中兴康讯的现任高级副总裁及以上所有的高层领导，以及任何参与、监督BIS于2017年3月签发的建议指控函或2018年4月15日拒绝令所涉行为或其他对该等所涉行为负有责任的管理层或高级职员解除合同，并且禁止中兴通讯及其子公司或关联企业再聘用上述人员。

6月8日-12日，已至少有11家基金公司下调中兴通讯股票估值，此次基金公司多数按照20.04元/股调整中兴通讯A股估值，相较中兴通讯停牌前31.31元的收盘价，看空近4个跌停的水平。