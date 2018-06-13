中兴通讯今日复牌 多家基金公司下调估值

每经记者 曾剑 每经编辑 贾运可

中兴通讯（000063，SZ）6月12日晚间公告称，公司和全资子公司深圳市中兴康讯电子有限公司（以下简称中兴康讯）已与BIS（美国商务部工业与安全局）达成《替代的和解协议》（以下简称《替代协议》），以替代中兴通讯于2017年3月与BIS达成的《和解协议》。

根据《替代协议》，中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款并更换上市公司和中兴康讯的全部董事会成员。BIS将做出自其签发2018年6月8日命令起为期十年（以下简称监察期）的新拒绝令，但在中兴通讯遵守协议和2018年6月8日命令的前提下，新拒绝令在监察期内将被暂缓执行，并在监察期届满后予以豁免。

此前，中兴通讯A股和H股于4月17日停牌。根据公司最新公告，其A股和H股均将自6月13日起复牌。

董事会成员全部更换

根据中兴通讯公告，BIS已于6月8日（美国时间）通过《关于中兴通讯的替代命令》（以下简称《替代命令》）批准《替代协议》立即生效。根据《替代协议》，中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款，包括在BIS签发6月8日命令后60日内一次性支付10亿美元，以及在BIS签发《替代命令》后90日内支付在监察期内暂缓的额外的4亿美元罚款。

值得一提的是，监察期内，若中兴通讯遵守监察条件和《替代命令》，监察期届满后4亿美元罚款将被豁免支付。按照约定，在中兴通讯及时全额支付10亿美元及将额外的4亿美元支付至美国银行托管账户后，BIS将终止其于4月15日（美国时间）激活的拒绝令，并将中兴通讯从《禁止出口人员清单》中移除。

《每日经济新闻》记者注意到，中兴通讯面临的并不是简单支付罚款这么简单，《替代协议》还包括其他多个条款。

比如，BIS将做出为期十年的新拒绝令。内容包括限制及禁止中兴通讯申请、获取、或使用任何许可证、许可例外，或出口管制文件及以任何方式从事任何涉及受《美国出口管理条例》约束的任何物品、软件、或技术等交易。不过，在中兴通讯遵守协议的前提下，新拒绝令在监察期内将被暂缓执行。

此外，中兴通讯高层面临“换血”。按照约定，中兴通讯将在BIS签发《替代命令》后30日内更换上市公司和中兴康讯的全部董事会成员。更换董事会成员后30日内，中兴通讯应在董事会设立由三位或以上的新独立董事组成的特别审计/合规委员会。同时，中兴通讯将在BIS签发《替代命令》后30日内与公司和中兴康讯的现任高级副总裁及以上所有的高层领导，以及任何参与、监督BIS于2017年3月签发的建议指控函或2018年4月15日拒绝令所涉行为，或其他对该等所涉行为负有责任的管理层或高级职员解除合同，并且禁止中兴通讯及其子公司或关联企业再聘用上述人员。

中兴通讯将在BIS签发《替代命令》后30日内自费聘任一名独立特别合规协调员，协调员将负责协调、监察、评估和汇报中兴通讯及其全球子公司或关联企业，在监察期内遵守1979年《美国出口管理法案》、条例、协议和《替代命令》的情况，并平等向中兴通讯总裁和董事会、BIS汇报。

公司将重新编制一季报

禁令事件尘埃落定，中兴通讯员工终于可以松一口气，但公司投资者面临的考验可能才刚刚开始。

记者注意到，中兴通讯表示，公司将在BIS终止2018年4月15日拒绝令后尽快恢复受拒绝令影响的经营活动。公司将全面评估上述拒绝令和协议对公司2018年第一季度报告的影响，重新编制及披露2018年第一季度报告。

根据中兴通讯4月28日发布的2018年一季报，公司当期实现营收288.8亿元，同比增长12.18%；归属净利润为16.87亿元，同比增长39.01%。不过，上市公司当时明确指出，其一季报未考虑BIS拒绝令的影响。

根据中兴通讯公告，经向深圳证券交易所申请，公司A股将于6月13日上午开市起复牌。与此同时，公司H股股票也将于6月13日起复牌交易。

《每日经济新闻》记者注意到，在中兴通讯股票停牌期间，陆续有40多家基金公司宣布对中兴通讯A股股票估值进行调整。整体来看，大多数基金公司都是将其估值，按停牌前31.31元的收盘价经2个跌停后得出的25.36元进行重估，或者下调20%即25.05元进行重估。富国基金等基金公司曾二度下调中兴通讯估值到20.04元或20.54元，相当于对其停牌前股价给出约四个跌停的判断。