14亿美元罚款+更换全部董事 中兴复牌将有几个跌停？

4月16日，美国商务部一纸制裁令，让中兴通讯陷入了严重的危机，中兴通讯在A股和H股也随即宣布停牌。

虽然有举国上下的关心和支持，但中兴的8万多员工家庭和31万股东在这两个月中还是度过了难熬时光。如今中兴恢复正常业务在即，股民们也迎来了最后一个重磅消息。

6月12日晚间，中兴通讯发布公告称，该公司A股将于2018年6月13日上午开市起复牌。

公告还确认，根据协议，中兴通讯将支付合计14亿美元（约合人民币89亿元）民事罚款，并在BIS命令签署后30日内更换公司和中兴康讯的全部董事会成员。

中兴A股宣布复牌

中兴通讯6月12日晚间公告，公司及全资子公司中兴康讯已与美国商务部工业与安全局（以下简称“BIS”）达成《替代的和解协议》，以替代中兴通讯于2017年3月与BIS达成的《和解协议》。

▲图片来源：视觉中国

同时，BIS已于2018年6月8日（美国时间）通过《关于中兴通讯的替代命令》（以下简称“2018年6月8日命令”）批准协议立即生效。

根据协议，中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款，包括在BIS签发2018年6月8日命令后60日内一次性支付10亿美元，以及在BIS签发2018年6月8日命令后90日内支付至由中兴通讯选择、经BIS批准的美国银行托管账户并在监察期内暂缓的额外的4亿美元罚款（监察期内若中兴通讯遵守协议约定的监察条件和2018年6月8日命令，监察期届满后4亿美元罚款将被豁免支付）。

▲中兴通讯董事会成员以及2017年薪酬 每日经济新闻/制图

此外，中兴通讯将在BIS签发2018年6月8日命令后30日内更换公司和中兴康讯的全部董事会成员。更换董事会成员后30日内，中兴通讯应在董事会设立由三位或以上的新独立董事组成的特别审计/合规委员会。董事长可担任该委员会委员但不可担任该委员会主席。

每经小编注意到，目前中兴通讯董事会一共有14名成员，平均年龄约54岁。

仍有大量工作待完成

中兴通讯这一次虽然暂时解除了危机，但这并非意味着“安全上岸”。

每经小编注意到，之前的制裁相当于只是暂缓执行，美国商务部随时拥有重新激活拒绝令的权力。

为了不让这把“达摩克利斯”之剑落下，中兴通讯需要持续保持合规工作达到标准，具体内容包括：

中兴通讯将在BIS签发2018年6月8日命令后30日内与上市公司和中兴康讯的现任高级副总裁及以上所有的高层领导，以及任何参与、监督BIS于2017年3月签发的建议指控函或2018年4月15日拒绝令所涉行为或其他对该等所涉行为负有责任的管理层或高级职员解除合同，并且禁止中兴通讯及其子公司或关联企业再聘用上述人员。同时，中兴通讯应及时向BIS通报此项条款的执行情况，BIS可以自由裁量是否对相关人员进行豁免。

中兴通讯将在BIS签发2018年6月8日命令后30日内自费聘任一名独立特别合规协调员，协调员将负责协调、监察、评估和汇报中兴通讯及其全球子公司或关联企业在监察期内遵守1979年 《美国出口管理法案》、条例、协议和2018年6月8日命令的情况，并平等向中兴通讯总裁和董事会、BIS汇报。

中兴通讯将完成并提交九份遵守美国出口管制法律的审计报告，在根据公司与美国司法部达成的协议及任何相关法院命令而设置的独立合规监察官任期届满后，剩余六份审计报告将由协调员完成。

中兴通讯将为其领导、管理层及雇员、全球子公司、关联企业及中兴通讯所有及控制的其他实体的领导、管理层及雇员提供广泛的适用的出口管制培训。

多家基金下调中兴通讯估值

Wind数据显示，截至今年一季度末，共有189只基金重仓中兴通讯，其中更是有16只基金的第一大重仓股为中兴通讯；189只基金合计持股18741.7万，持股市值为56.5亿元。

中兴通讯4月17日收盘价为31.31元，自当日停牌之后，公募基金立刻于4月18日、4月19日展开首轮估值调整。中信保诚、富国、中欧、国海富兰克林、中邮创业、建信、嘉实等估值价格为25.05元；平安大华、兴全、兴业、华商等估值价格为25.36元。

不过随着中兴事件的起伏发展，公募基金也将估值一调再调。即便到了6月12日，仍有3家公司发布调整估值公告。

截止目前，公募基金对于中兴通讯最低估值价格为20.04元，如泰达宏利、国海富兰克林、嘉实、建信、富国等；另有部分为20.54元，如华商、东证资管；平安大华、新华为22.82元，上投摩根、长城、东吴等为25.05元，估值最高的是天治基金25.36元。而对于其港股的估值，目前最低的是16.38港元。

众所周知，公募基金下调估值是为了提前计提中兴通讯复牌后下跌的影响，以免基金净值虚高，未来中兴通讯复牌时净值产生大跌，引发连锁反应。

当然，中兴通讯复牌后的走势甚为关键，按照目前最多4个跌停、最少2个跌停的估值来估算，如果中兴通讯复牌少于4个跌停或2个跌停，那么对应的相关基金都存在套利空间，毕竟届时股价会高于其持有的股票估值，产生浮盈。

危机事件过程回顾

对于全体中兴人来说，过去两个月遭遇的所有压力、心酸也许是终生难忘的。

▲图片来源：视觉中国

4月16日，美国商务部宣布，禁止美国企业在未来7年内向中兴通讯销售元器件。中兴通讯在A股和H股市场随后宣布停牌，而其部分美国供货商的股价一度急跌。

4月17日，中兴通讯宣布启动危机应对工作组，全力以赴、直面危机。同日，商务部表示将密切关注事态进展，随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。

4月20日，中兴通讯在深圳总部召开新闻发布会，中兴通讯董事长殷一民表示，这样的制裁将使公司进入休克状态。

4月25日，中兴通讯公告显示，公司正在积极与美国政府相关部门沟通协调，“本公司管理层已决定采取相关美国法律下可采取的与该命令相关的某些行动”。

5月4日，中国商务部新闻发言人答记者问时表示，在3日至4日举行的中美经贸磋商中，中方就中兴公司案与美方进行了严正交涉。美方表示重视中方交涉，将向美总统报告中方立场。

5月9日，中兴通讯发布重大事项进展公告称，受拒绝令影响，公司主要经营活动已无法进行。

5月10日，据华尔街日报报道，美国商务部工业与安全局负责出口管制的一位发言人称，美国商务部正在审视中兴递交的申诉材料，并会对申诉材料给予及时考虑。

6月7日，美国商务部长罗斯7日宣布与中兴通讯公司达成新和解协议。

每经编辑 李净翰 郑直