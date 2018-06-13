来源：北京商报

中兴通讯遭多家基金公司下调估值

北京商报讯（记者 苏长春）尽管美国商务部宣布与中兴通讯达成和解协议，但近期仍有部分基金公司再度下调中兴通讯股票估值。6月12日，泰达宏利和平安大华基金不约而同发布了“关于旗下基金持有中兴通讯股票估值调整的公告”。

据北京商报记者不完全统计，6月8日-12日，已至少有11家基金公司下调中兴通讯股票估值，这也是继4月25日前中兴通讯股票估值被大批基金公司下调后，再次遭遇估值下调。北京商报记者注意到，此次基金公司多数按照20.04元/股调整中兴通讯A股估值，相较中兴通讯停牌前31.31元的收盘价，看空近4个跌停的水平。

6月12日，泰达宏利和平安大华基金发布了“关于旗下基金持有中兴通讯股票估值调整的公告”。平安大华基金公告显示，自2018年6月11日起，对公司旗下基金（交易型开放式指数基金除外）所持有的股票中兴通讯A股进行估值调整，估值价格为22.82元。

泰达宏利基金也在公告中表示，公司已于2018年4月18日起对旗下基金所持有的中兴通讯A股进行了估值调整，按照25.05元/股进行估值。为使基金估值更加公平合理，公司与基金托管人协商一致，自2018年6月11日起，对公司旗下基金持有的中兴通讯重新估值，按20.04元/股的价格进行估值。

据北京商报记者不完全统计，除了泰达宏利和平安大华外，6月8日-11日，至少有11家基金公司发布“旗下基金持有中兴通讯股票估值调整的公告”。如6月8日，富国基金就发布公告表示，自2018年6月7日起，对旗下证券投资基金持有的中兴通讯股票进行估值调整。其中，中兴通讯A股按照20.04元进行估值；中兴通讯H股按照港元16.38元进行估值。也就是说，相较4月17日停牌前中兴通讯A股31.31元的收盘价，富国基金看空近4个跌停。

随后几日，广发基金、工银瑞信、安信基金、国海富兰克林基金等多家基金公司也发布下调中兴通讯估值的公告，中兴通讯A股多数按照20.04元/股进行估值。

不过，11家下调中兴通讯股票估值的基金公司中，也有两家基金公司调整的估值相对稍高，其中平安大华调整的估值为22.82元，华商基金调整的估值为20.54元。

值得一提的是，早在4月25日前，就已有至少40家公募基金公司对中兴通讯估值进行下调，调整的估值多为25.05元，较中兴通讯停牌前收盘价下调近两个跌停。

6月7日，美国商务部长罗斯宣布，与中兴通讯达成新和解协议，结束对中兴通讯实施的严重制裁，那么基金公司为何再度下调中兴通讯股票估值？

对此，前海开源执行总经理杨德龙对北京商报记者表示，尽管美国与中兴通讯达成和解，但中兴通讯遭遇的罚款金额非常大，对上市公司来说无疑是个利空，部分基金公司可能担心复盘后会出现多次跌停，因此中兴通讯的股票估值会再度遭到下调。

盈码基金研究员杨晓晴也表示，中兴通讯再度被下调估值有两大原因，首先，美国对中兴开出的惩罚措施过于严重，对中兴中伤非常大；其次，中兴通讯将暂时不被纳入MSCI相关指数，被外资拉涨的预期落空。