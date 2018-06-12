“非洲手机之王”传音登陆A股夭折:借壳新界泵业失败

原标题：“非洲手机之王”传音登陆A股计划夭折：借壳新界泵业失败

澎湃新闻记者 徐宏文

有“非洲之王”美誉的手机行业隐形冠军传音，计划以借壳上市的方式登陆A股以失败告终。

新界泵业集团股份有限公司（新界泵业，002532）6月12日晚间公告称，因交易各方未能就交易方案的重要条款达成一致意见，公司决定终止筹划本次重组事项。此前3月1日，新界泵业公告称，拟通过资产置换及发行股份购买资产的方式，收购深圳传音控股股份有限公司（以下简称“传音控股”）的控制权。

新界泵业公告，公司原本拟筹划重大资产重组事项，拟置入资产为传音控股不低于51%的股份，拟置出资产为公司截至2017年12月31日的相关资产及负债。此次失败之后，新界泵业承诺，自本公告披露之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

因为传音不在国内销售手机，在国内用户中的知名度并不算高。

传音控股，这家由原波导手机海外市场团队创立的手机厂商，把主业放在了非洲市场，销售的也主要是功能型手机。并凭借一系列针对当地用户的特色设计，赢得了当地市场。2017年，传音开始走出非洲，进入印度、东南亚等新兴市场，产品除了功能机，也拓展到了智能手机。

新界泵业的公告显示：传音控股注册资本7.2亿元人民币。法定代表人为竺兆江。主要从事移动通信终端设备的设计、研发、生产和销售等业务。主要产品为手机等移动通信终端产品，目前销售区域主要集中在非洲、中东、南亚、南美和东南亚等全球新兴市场国家所在区域。

但新界泵业的公告没有具体披露传音控股的业务状况。据之前第三方市场调查公司IHS中国研究总监王阳的爆料，传音2017年的手机出货量高达1.2亿台，其中占主要数量的是功能机，达9000万台，智能机则超过3500万台，继续蝉联非洲大陆手机销量榜第一，超过三星等品牌。

如果这一数据属实的话，传音手机出货量仅次于华为1.53亿台，与OPPO的1.1亿台相当。

传音控股的官网称，传音是一家致力于为全球新兴市场国家提供当地消费者最喜爱的移动通信产品以及移动互联网服务的公司，旗下拥有新兴市场著名手机领导手机品牌TECNO、itel、Infinix和Spice。经过10余年的发展，传音现已成为手机行业的中坚力量，在撒哈拉以南的非洲国家市场份额超过40%。自成立以来，传音共在全球销售了超过2.46亿台双卡手机。

新界泵业2010年12月31日登陆深交所中小板，主营各类水泵及控制设备的研发、生产与销售，实际控制人为许敏田、杨佩华夫妇。

新界泵业将于6月14日13时至14时，在全景路演天下召开终止重大资产重组投资者说明会。