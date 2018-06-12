中兴案落定 将支付10亿美元罚款

加上中兴通讯已根据2017年3月和解协议向美国政府支付的8.92亿美元罚金，中兴通讯因禁运事件向美国政府缴纳的罚金将高达22.9亿美元（约合146亿元人民币）。中兴最新发布的财报数据显示，2017年中兴营收1088亿元人民币，净利45.54亿元人民币。

《财经》记者 谢丽容 周源/文 马克/编辑

中美多维博弈，终有一子落定。

据CNBC报道，美国商务部长威尔伯·罗斯(Wilbur Ross)在美国当地时间6月7日表示，美国已与中兴公司达成协议，结束对后者实施的严重制裁。美国已派遣执行小组进入中兴公司，中兴通讯必须30天内更换董事会和管理层。美国将暂停这项为期十年的禁止令，但如果中兴再次出现违规情况，美国将重启制裁。

美国商务部官网称，根据新协议，中兴通讯必须向美国政府支付10亿美元罚款，并在商务部将中兴通讯从被拒人员名单中删除之前，另行拨付4亿美元的代管资金（如果再次违规，将没收托管资金）。

加上中兴通讯已根据2017年3月和解协议向美国政府支付的8.92亿美元罚金，中兴通讯因禁运事件向美国政府缴纳的罚金将高达22.9亿美元（约合146亿元人民币）。中兴最新发布的财报数据显示，2017年中兴营收1088亿元人民币，净利45.54亿元人民币。

新协议还要求中兴通讯保留由美国商务部选定的特殊合规协调员团队，为期10年。他们的职能将是实时监控中兴通讯是否遵守美国出口管制法律，并要求中兴通讯更换整个董事会和高级领导层。如果在十年期内发生额外违规，美国商务部可以随时启动禁令。

罗斯承认，这是美国商务部史上首次对一个公司祭出如此严厉的合规惩罚。

中兴将更换董事会和高级领导层

《财经》记者独家获悉，中兴通讯董事长、CEO、CTO都将更换，可能还要更换部分执行副总裁（EVP）。

中兴很有可能将成为中国首个国企体制，但美国政府监督的全球科技公司。

在罗斯公布这一消息的前一天下午，中兴通讯在内部召开了一个复工动员大会，向全体员工详细还原此次禁售事件始末。会议形式很特别，事件始末以文件方式下发至中兴通信三级干部手中，由各三级干部向手下员工口头传达。

这次大会传达了三位高管的讲话，分别是董事长殷一民、总裁赵先明和新任党委书记田东方。上周，中兴通讯宣布田东方担任新党委书记，田此前曾任西安微电子技术研究所所长。西安微电子技术研究所是中兴通讯第二大股东，股比为34%。中兴新通信设备有限公司最大股东为深圳市中兴维先通有限公司，股比为49%；深圳航天广宇工业有限公司为其第三大股东，股比14.5%。

中兴通讯员工从这次会议上得到的信息是，中兴与美国的谈判进入了实质性阶段，但中兴通讯高层并没有在这次会议上向员工详细阐述新和解条款包括什么。

多位中兴员工告诉《财经》记者，自特朗普释放和解信息之后，中兴内部已经至少开过三次不同形式的复工动员会。6月8日，中兴还将召开全体反思大会。

美国国会反对声音减弱

美国商务部公布和中兴通讯最新的和解协议后，美国当地时间6月7日上午10点，美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)随即公开表示，逆转中兴的处理，需要经过国会同意。

和此前国会提出的明确反对意见不同，舒默此次仅提及“需要经过国会同意”，对执政当局的处理意见并未有明确反弹。

美国国会和白宫在中兴问题上的分歧此前即已显现。5月22日包括舒默和共和党党鞭康宁（John Cornyn）在内的27名两党参议员联合致信行政部门，要求其避免软化立场。

5月17日和23日众院拨款委员会和参院银行委员会分别以夹带方式通过了限制行政当局与中兴达成和解的条款。5月24日，众院也通过了2019年国防授权法的修正案，禁止联邦政府使用中兴的产品和技术，并禁止国防部与任何跟中兴有业务往来的销售商签订新的采购合同。此法案涉及国防预算，将在下月排入参议院的审查日程。

只是目前包含这类条款的法案仍处在委员会级别和国会审查阶段，对行政当局尚无约束力。行政当局完全可以自行与中方达成协议。

当然特朗普也不能毫无顾忌。跟国会的沟通和互动一直在进行。两党参议员22日联合致信后，商务部长罗斯和财政部长姆努钦23日傍晚就和共和党议员会面。会后康宁指出，行政部门向他们保证与中兴案相关的国家安全问题和进行中的中美贸易谈判是被区隔开的。商务部长罗斯也在5月24日表示，正考虑向中兴内部派驻合规监督机构。5月25日上午姆努钦和罗斯再次向参院共和党相关议员通报中兴方案，并希望他们降低公开批评的调门，给行政当局足够空间来协商此事。此后康宁表态支持向中兴派驻合规官员。

但特朗普也可以利用国会作为跟中方要价的手段。

参加了参议院银行委员会5月23日会议的政府和国会关系专家亚当斯（David Adams）告诉《财经》记者，行政部门改变国会态度的方法包括加大对中兴的处罚力度或督促中兴承诺并做出可核验的企业改革。

前商务部副部长莱因施（William Reinsch）认为，行政部门公布了对中兴的处罚细节，部分反对给中兴松绑的国会力量就可能消失。

高通很可能是直接获利者

消息公布后，美国高通公司盘前大涨5.1%，恩智浦盘前拉升6.56%。此前华尔街日报援引知情人士消息称，中国政府将在短期内有条件地批准高通对荷兰恩智浦的收购。中国反垄断部门将于下周与高通的法律团队举行会晤，敲定最后细节。中国最终可能会附加若干条件。

高通440亿美元收购恩智浦半导体的交易有效期截至2018年6月8日下午5点，这与美国商务部宣布中兴案最后结果仅不到两天时间。

在此之前，高通已多次延长这笔交易的有效期限，原因是尚未得到中国商务部的批准。如果得不到中国商务部的批准，则高通需要向恩智浦半导体支付20亿美元的解约费。

要完成这笔交易，高通共需要得到全球9个国家监管部门的批准。到目前为止，高通已获得了其中8个部门的批准。

高通是全球最大的移动芯片设计公司，恩智浦收购飞思卡尔后成为全球最大的车用半导体制造商，并且是车用半导体解决方案与通用微型控制器（MCU）的市场龙头。目前高通的资本市值908亿美元，恩智浦半导体的资本市值约419亿美元。

中兴通讯为违规行为付出了沉重的代价，巨额罚款之外，未来十年都将在悬崖边上起舞。结合中美贸易大战背景，中兴事件虽然只是个例，但其命运与中美贸易谈判走势息息相关；反之，中兴又是中美贸易磋商中的一张牌，中美贸易磋商仍在继续，中国的代价将不止于此，收获也将出人意料。