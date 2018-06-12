传小米最快7月9日、10日分别于上海、香港上市

小米上市方案 来源：香港信报

新浪科技讯 6月12日上午消息，据香港信报援引匿名市场人士报道称，即将在港上市的内地智能手机制造商小米，日前已向中证监递交中国预托证券（CDR）的上市申请，据市场消息指出，小米早前传出两个上市方案均已有时间表。

若小米于7月9日及10日分别在内地及香港上市，其公开招股将于6月25日至28日进行，并于28日定价；如以较迟方案分别在7月16日及17日于两地挂牌，公开招股料推迟在6月29日至7月5日期间进行，并于7月5日定价。

早前有传小米在港发售及CDR的集资额占比分别为70%及30%，昨日彭博却报道另一版本，指小米CDR的集资额由早前传出的30亿美元‘加码’至50亿美元（约390亿港元），与本港集资额同为50亿美元（约390亿港元）。

前期投资者对赌限时IPO

此外，小米CDR招股文件披露多项发行条件，指出CDR与小米在港上市的B类普通股享有相同权利，投票权为1股1票，小米实际控制人承诺，在上市3年内不可主动放弃公司的实制控制人地位。不过，若配股及供股等增发股份令CDR权益遭摊薄时，则存托人仅可根据CDR持有人行使相关股东会表决权。

据小米CDR招股文件显示，小米与上市前多轮融资的优先股股东之间有一项赎回协议，小米须在指定时限完成合格上市，即在2019年12月23日前，于港交所（00388）、美国纽交所或纳斯特完成上市并交易，而且上市市值不低于特订金额，否则除F轮优先股股东以外，其他股东有权要求小米以投资成本加年利率8%的价值或当时的公允价值（以较高者为准），赎回上市前股东所持优先股。

此外，小米的A轮至F轮投资者中，有不少曾经参与多轮投资，例如几乎每轮都有投资的晨兴资本、IDG资本、俄罗斯DST集团以及启明创投等，另外其他主要上市前投资者如GIC、顺为资本及All-Stars等，亦涉及A至E轮的融资，因此一旦小米未能如期上市的话，大部分上市前投资者均可行使赎回的权利。

雷军获百亿人币股权激励

另外，上述文件亦透露公司最新发展，4月份董事会曾向董事长雷军发行约6400万股公司股份作‘高管股权激励’，支付费用高达98.3亿元（人民币。下同），约122.3亿港元。

企业在上市之前先向股东派发股息其实并不罕见，但小米仅向雷军一人作‘股权激励’的做法，则较为少见。

小米也在文件披露首季业绩，截至3月底，第一季录得70.27亿元亏损，去年则录得约438.89亿元亏损。

小米解释称，由于公司优先股公允价值因估值上升，分别于首季及去年录得100.71亿元及540.72亿元优先股公允值损失。若果不计及相关的变动，小米首季经调整经营利润为16.99亿元，去年则为53.61亿元。