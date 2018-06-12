小米招股书解读：没有红米就没有小米

没有红米就没有小米。

这是我在看完最新的小米CDR招股书之后最大的感受。

在小米提交招股书之前，关于小米的争议就从未停止过。其中一个质疑是：小米花大力气做的旗舰手机小米MIX系列其实卖不了几台，小米MIX的使命主要是树立小米的品牌形象，真正赚钱和走量的依然还是红米。

在看到招股书之前，我只能根据销售额和第三方数据来推测红米的销量更大，小米手机销量占比不高。

销量占比超过50%的红米手机

6月11日，中国证监会官网公布了小米CDR招股书，让一切都明朗了起来。

根据小米CDR招股书公布的数据，从2015年到2018年第一季度，小米的入门机和中端机加起来的销量占比都超过了50%，处于小米出货量的主力地位。

最夸张的是2016年，小米的高端旗舰机只卖出了8.1万台，而同年小米的入门机和中端机销量分别为1524.3万台和2678.1万台，分别是高端旗舰机的188倍和330倍。

我们来回忆一下2016年小米最贵的是哪款手机？对，就是当时作为概念机发布的小米MIX。

2016年的手机市场上都普遍还是16:9的低屏占比手机，小米MIX直接去掉了“额头”，手机上边框一下子变得非常窄，看起来非常惊艳。我的前同事、一位激进派米粉在看这场发布会的时候甚至看哭了。

终于有一款能让米粉感动的热泪盈眶的小米手机。

不过我的前同事在哭过之后并没有花三千多元买这样一款小米手机，他买的还是价格不到一千元的红米手机。

而红米正是小米销量和销售收入统计表中占据绝对优势的入门机和中端机，小米在招股书中进一步对此给出了详细的分类。

2015-2017年，小米出货量最多的是价格在800-1299元的红米手机。而即使是考虑到小米MIX第一代是概念机的情况，在量产的小米MIX2上市的2017年和2018年第一季度，它的销量也只有138.6万台和49.6万台，而2017年千元机红米卖出了4329.9万台。

全年销量100万台在手机行业中只能算是及格水平，即便是锤子科技这样的小厂，2017年手机销量也超过了100万台。而价格和产品定位都与小米MIX2很接近的一加手机2017年销量为400万台，在高端旗舰机市场中，一加的表现远胜于小米。

这也难怪在印度，小米占领了几乎大部分千元机、百元机市场，一加则占领了高端旗舰机市场。在小米出海的欧洲，知道redmi 5的外国人可能并不知道xiaomi MIX。

而且这还没对比小米的对手华为，无论是5000元的mate系列还是P系列，单款手机销量都在千万量级。OPPO和vivo的爆款r11和x20的平均价格都在3000元左右。小米从2015年开始的这三年里，平均售价都在800元左右，每年的涨幅都没有超过100元。

小米依旧是我所熟悉的那个小米，在无性价比不小米的基础上，我觉得更重要的是：

无红米不小米。

正是红米每年四五千万台手机的销量，支撑起了小米的铁人三项的商业模式，红米手机正是小米IPO所讲的“感动人心，价格厚道”的商业故事的起点。

2017年是小米手机出货量重回全球前五之年，小米全年出货量为9141万台，红米手机的出货量超过了7300万台。依托于这样庞大的销量，小米的互联网服务才能获取足够的用户，MIUI的游戏和广告业务才有足够的商业价值。

红米手机的用户画像

什么样的人在用红米手机？

这个群体其实很长一段时间内是有些被污名化的。而且根据2017年国家统计局的数据，2018年第一季度，城镇居民人均可支配收入10781元，农村居民人均可支配收入4226元，在我的印象里，用红米手机的人肯定是收入偏低的农村居民。

“穿着拖鞋，腰间挂着钥匙串，走街串巷的抠脚大汉”，这可能是很多人心中想象的大部分红米手机用户的形象。

但其实红米手机的用户一线城市偏多，小米2016年公布的数据显示，从城市分布密度来看，一线城市每百人就有11.4台红米手机，二线城市为每百人9台，三线城市为每百人4.7台。

除了城市分布，红米用户分布较多的年龄段依次为22-29岁、0-21岁以及30-39岁，整体偏年轻化，以学生族、上班族为主。从App使用时长来分析，红米用户属于移动互联网活跃人群，他们在视频、社交、工具、游戏、图书、新闻等方面有着较强的使用偏好。

这下就很有意思了，说不定那些嘴上嫌弃红米，觉得用红米很低端的人，口袋里就偷偷藏着一台红米的备用机。比如我的果粉同事Lin老师，用着苹果全家桶，包里还一直带着两台红米Note5。

所以，更准确的说，初入职场的上班族，大学生才是典型的红米手机用户，当然，还有我们的老朋友探险家闪米特和财新世界说CEO安替，都是米粉中红米手机的忠实用户。

红米手机用很低的价格解决了他们使用手机的痛点，比如探险家闪米特需要的是一台长续航的手机，大学生需要的是一个大屏手机，方便看PPT，追个美剧。

而这些红米用户，可能对“感动人心，价格厚道”感受更深，他们才是米粉中真正的信仰者。

所以在“没有红米就没有小米”这句话之后还应当再加一句——没有红米用户，就没有小米。