小米最快6月25日在港招股 受CDR影响香港集资或减3成

新浪港股讯 据香港经济日报报道，科技巨企小米在中港两地上市进入倒数，消息指小米将会争取6月25日起在港招股，力争成为近两年新股集资王，但受CDR（Chinese Depository Receipt，中国存托凭证）影响，本港集资额或由546亿港元降至390亿港元。

首季蚀70亿人币 涉优先股转换

中证监昨晨公布小米发行CDR的招股说明书，确认创办人雷军手持57.9%投票权，并披露截至今年3月底首季录得70.1亿元人民币账面亏损，主要涉及100.7亿元人民币可转换可赎回优先股公允值变动。

综合市场消息，小米6月25至28日在港招股，争取于28日晚定价。不过，最新市传小米在中港两地的集资规模或会‘五五开’，两地分别集资50亿美元（约390亿港元），实际分配仍需取决两地市场的需求。上周有外电指，小米计划在港集资70亿美元（约546亿港元）。

若小米计划在港集资390亿元，将成为历来第8大集资新股，亦是继邮储行（01658）2016年9月上市后最大宗上市个案。

另外，小米在CDR招股说明书首次披露截至3月底的首季营运表现，季度营业收入344.1亿元人民币，其中智能手机收入约232亿元人民币，继续是主要收入来源，但占总收入比例由去年全年的70.3%降至67.5%。若扣除非经常损益因素，包括可转换可赎回优先股公允值变动，集团首季经调整净利润为10.4亿元人民币。

累计未弥补亏损 达1352亿人币

值得注意是，截至3月底止，小米有一笔高达1，352亿元人民币的‘累计未弥补亏损’，同样由于可转换可赎回优先股公允值变动导致。新经济公司上市前，多数进行多轮融资以支持业务扩充，发行优先股融资是业界常见选项之一，由于上市后优先股将转换为普通股，以致最新会计年度出现一笔优先股公允值损失，相关损失被归类为非现金项目，对企业经营活动及现金流影响不大。

小米正在本港进行路演，投资界将焦点放在集团的IoT（Internet of Things，物联网）生态。海通证券电子行业分析师陈平指，相对阿里巴巴及百度，小米IoT平台优势在于智能手机成功打下‘米粉’基础，令手机用户的互联网服务选择更丰富，相信小米会透过系统平台MIUI、影视及云服务等多方位布局，更深入发掘互联网市场。