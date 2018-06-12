新浪科技> 电信 > 正文

运营商自查整改不限量套餐宣传：将明示限速等条款

运营商自查整改不限量套餐宣传：将明示限速等条款
2018年06月12日 07:44 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　三大电信运营商针对“不限量”套餐宣传行为的整改开始落地。

　　6月11日，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商齐齐公布了针对“不限量”套餐宣传中不规范行为的自查、整改措施。

　　其中，中国电信称，为贯彻落实“提速降费”政策、满足用户快速增长的流量需求，中国电信推出了“不限流量型”套餐，大幅降低流量单价，为用户提供更多实惠和选择。此类型套餐的特点是“不限流量、达量降速”：每月用户可使用的总流量没有上限；“达量降速”主要是参考国际运营商通用规则，兼顾用户流量需求、移动网络容量和网络使用的公平性。

　　中国电信称，在上述套餐推广过程之中，出现了宣传不规范问题。

　　“根据工信部要求，我们已经全面启动各经营单位的自查与整改工作，重点包括以下几个方面：一是要求进一步醒目明示‘达量降速’条款；二是要求进一步规范所有销售和客户服务渠道，明确向用户提示‘达量降速’条款；三是要求进一步完善资费公示、用户流量使用告知和提醒服务。”中国电信称，真诚欢迎广大用户和社会各界对其工作进行监督与批评。

　　中国移动的回应口径与中国电信类似，也称根据工信部要求，该公司近日已启动了所属各单位的自查与整改工作，重点包括以下几个方面：

　　一是要求进一步规范套餐包含流量的宣传，对于采用了“不限流量、达量降速”规则的套餐，在媒介宣传材料中明示“达量限速”等条款；

　　二是要求进一步规范销售和客户服务渠道，在套餐销售和客户服务过程中，向用户明示相关限速条款；

　　三是要求进一步完善资费公示、用户流量使用告知和提醒服务。

　　据中国移动方面介绍，为贯彻落实国家“提速降费”政策，满足用户快速增长的流量需求，中国移动近期陆续推出了“任我用”、“移动王卡”和“全球通尊享计划”等一系列大流量套餐。在其推出的部分大流量套餐中，采用了“不限流量、达量降速”的规则：每月用户可使用的总流量没有上限；当用户每月流量达到一定使用量后，网络接入速率自动下降。

　　当天晚间，中国联通也发布了相关自查整改措施。

　　联通称，根据工信部要求，中国联通已全面启动各级经营单位的自查与整改工作，确保在套餐宣传、资费公示、业务单据中均明确告知用户。重点包括以下几个方面：一是规范各档套餐产品的套内流量宣传，全面排查大流量套餐宣传推广中存在的不规范行为；二是规范各销售和服务渠道经营行为，在醒目位置向用户提示套餐的流量、速率等资费条款；三是进一步完善套餐设计，规范资费公示、用户流量使用告知和提醒服务，切实提升服务水平。

　　针对电信运营商“不限量”套餐隐藏限制条款等宣传问题，工信部6月7日召开会议要求基础电信企业规范“不限量”套餐宣传行为。工信部明确提出有关要求：

　　一是要求企业提高认识。要认真贯彻落实党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，在企业提供经营服务过程中，始终从用户需求角度出发，进一步提升服务意识，切实增强用户的获得感。

　　二是要求企业规范宣传。要高度重视当前“不限量”套餐宣传中存在的问题，全行业立即开展自查工作，切实规范此类套餐的宣传推广行为，不得夸大宣传，对于限制条款要标示醒目。

　　三是要求企业举一反三。要进一步规范经营行为，营销宣传时要做到真实、准确，实行明码标价，对资费方案限制性条件以及有效期等需用户注意的事项，要履行提醒义务，不得片面夸大或混淆优惠幅度，确保用户明明白白消费。

　　四是要求企业强化服务。要进一步深化供给侧结构性改革，完善套餐设计，重视用户体验，探索更加符合用户需求的资费模式，加强资费公示，完善用户流量使用告知和提醒服务，切实提升服务水平。

　　会上，三家基础电信企业均表示将严格落实会议要求，立即开展自查，规范宣传经营行为，确保用户明明白白消费。

运营商套餐流量
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有