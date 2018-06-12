运营商自查整改不限量套餐宣传：将明示限速等条款

三大电信运营商针对“不限量”套餐宣传行为的整改开始落地。

6月11日，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商齐齐公布了针对“不限量”套餐宣传中不规范行为的自查、整改措施。

其中，中国电信称，为贯彻落实“提速降费”政策、满足用户快速增长的流量需求，中国电信推出了“不限流量型”套餐，大幅降低流量单价，为用户提供更多实惠和选择。此类型套餐的特点是“不限流量、达量降速”：每月用户可使用的总流量没有上限；“达量降速”主要是参考国际运营商通用规则，兼顾用户流量需求、移动网络容量和网络使用的公平性。

中国电信称，在上述套餐推广过程之中，出现了宣传不规范问题。

“根据工信部要求，我们已经全面启动各经营单位的自查与整改工作，重点包括以下几个方面：一是要求进一步醒目明示‘达量降速’条款；二是要求进一步规范所有销售和客户服务渠道，明确向用户提示‘达量降速’条款；三是要求进一步完善资费公示、用户流量使用告知和提醒服务。”中国电信称，真诚欢迎广大用户和社会各界对其工作进行监督与批评。

中国移动的回应口径与中国电信类似，也称根据工信部要求，该公司近日已启动了所属各单位的自查与整改工作，重点包括以下几个方面：

一是要求进一步规范套餐包含流量的宣传，对于采用了“不限流量、达量降速”规则的套餐，在媒介宣传材料中明示“达量限速”等条款；

二是要求进一步规范销售和客户服务渠道，在套餐销售和客户服务过程中，向用户明示相关限速条款；

三是要求进一步完善资费公示、用户流量使用告知和提醒服务。

据中国移动方面介绍，为贯彻落实国家“提速降费”政策，满足用户快速增长的流量需求，中国移动近期陆续推出了“任我用”、“移动王卡”和“全球通尊享计划”等一系列大流量套餐。在其推出的部分大流量套餐中，采用了“不限流量、达量降速”的规则：每月用户可使用的总流量没有上限；当用户每月流量达到一定使用量后，网络接入速率自动下降。

当天晚间，中国联通也发布了相关自查整改措施。

联通称，根据工信部要求，中国联通已全面启动各级经营单位的自查与整改工作，确保在套餐宣传、资费公示、业务单据中均明确告知用户。重点包括以下几个方面：一是规范各档套餐产品的套内流量宣传，全面排查大流量套餐宣传推广中存在的不规范行为；二是规范各销售和服务渠道经营行为，在醒目位置向用户提示套餐的流量、速率等资费条款；三是进一步完善套餐设计，规范资费公示、用户流量使用告知和提醒服务，切实提升服务水平。

针对电信运营商“不限量”套餐隐藏限制条款等宣传问题，工信部6月7日召开会议要求基础电信企业规范“不限量”套餐宣传行为。工信部明确提出有关要求：

一是要求企业提高认识。要认真贯彻落实党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，在企业提供经营服务过程中，始终从用户需求角度出发，进一步提升服务意识，切实增强用户的获得感。

二是要求企业规范宣传。要高度重视当前“不限量”套餐宣传中存在的问题，全行业立即开展自查工作，切实规范此类套餐的宣传推广行为，不得夸大宣传，对于限制条款要标示醒目。

三是要求企业举一反三。要进一步规范经营行为，营销宣传时要做到真实、准确，实行明码标价，对资费方案限制性条件以及有效期等需用户注意的事项，要履行提醒义务，不得片面夸大或混淆优惠幅度，确保用户明明白白消费。

四是要求企业强化服务。要进一步深化供给侧结构性改革，完善套餐设计，重视用户体验，探索更加符合用户需求的资费模式，加强资费公示，完善用户流量使用告知和提醒服务，切实提升服务水平。

会上，三家基础电信企业均表示将严格落实会议要求，立即开展自查，规范宣传经营行为，确保用户明明白白消费。