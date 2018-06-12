不限量套餐猫腻多 工信部出手后三大运营商齐整改

移动互联网时代，流量就是“刚需”，不少运营商顺势推出不限量套餐。可是，这些套餐存在限速等诸多限制，但在宣传上，又淡化这些限制。所以，很多消费者对这些套餐存在质疑。

近日，工信部要求，不限量套餐的宣传推广行为，不得夸大宣传，对于限制条款要标示醒目等。11日，三大运营商均表示已开展自查并整改，将规范宣传推广行为，在醒目位置向用户提示相关条款等，让用户明明白白消费。

资料图：市民正在使用流量上网。中新社记者 侯宇 摄

不限量套餐限制多

不限量套餐诞生后受到网友的诸多吐槽，首先就是限速。据了解，目前所有的不限量套餐，用户使用流量超出一定量后均有限速限制。

例如，最近中国移动力推的88元畅享不限量套餐，用户当月流量使用超过10GB后，上网限速最高1Mbps，当月累计使用流量超100GB后，限速至最高128Kbps。

中国电信和中国联通的不限量套餐也存在类似限制，只是限速阀门不一。据专家介绍，一档限速多是降至3G水平，二档限速阀门为2G网络水平。

记者对目前市面上的不限量套餐进行了梳理，中国移动主要有“任我用卡”、“移动王卡”和畅享不限量套餐等；中国联通为“大小冰神卡”；中国电信为“天翼不限量套餐”，他们有一个共性，均存在“达量降速”的特点。

另外，除了基础运营商，一些号称定向不限量的互联网卡也存在类似问题，甚至限制更多。

记者近来调查发现，以优酷和中国电信合作的“大小鱼卡”为例，其说明显示，“优酷视频专属流量不包括优酷客户端内图片、文字、弹幕加载、打开优酷视频时加载图片、文字等产生的流量。”播放第三方广告也单收流量费。

某定向流量卡说是不限流量，但设定了种种要求，用户难以做到不使用套餐外流量。APP截图

猫腻：宣传上淡化这些限制

虽然不限量套餐存在诸多限制，可是宣传上，很多情况下，运营商都淡化了这些限制：“不限量”字大，“限速”字小，甚至对限速只字不提。

5月份，记者在北京地铁6号线走访发现，在地铁广告牌上，中国电信打出不限量129元套餐广告，对超出流量后限速等限制只字不提。实际上，这款套餐，当月国内手机流量超过20GB后，上网速率降至1Mbps，次月恢复。

11日，记者观察，在中国移动官网，北京地区首页部分宣传不限量套餐的banner中，对超出流量后限速的限制都没有标注。中国联通官网亦如此。

在一些互联网卡中，其定向不限量套餐，限制条件多“藏”在几万字的用户隐私协议(或说明、用户须知等)中。谁使用APP时会细读隐私协议？又如何在上万字的说明中发现这些？用户知情程度可想可知。

资料图：三大运营商表示规范宣传。中新网吴涛 制图

三大运营商后续如何整改？

针对基础电信企业“不限量”套餐隐藏限制条款等宣传问题，近日，工信部提出明确要求，此类套餐的宣传推广行为，不得夸大宣传，对于限制条款要标示醒目等。

工信部还要求，要进一步规范经营行为，营销宣传时要做到真实、准确，实行明码标价，对资费方案限制性条件以及有效期等需用户注意的事项，要履行提醒义务，不得片面夸大或混淆优惠幅度，确保用户明明白白消费。

三大运营当时均表示，立即开展自查，规范宣传经营行为，确保用户明明白白消费。

11日，三大运营商再次回应。中国移动表示，近日已启动了所属各单位的自查与整改工作，重点包括以下几个方面：一是要求进一步规范套餐包含流量的宣传，对于采用了“不限流量、达量降速”规则的套餐，在媒介宣传材料中明示“达量限速”等条款；二是要求进一步规范销售和客户服务渠道，在套餐销售和客户服务过程中，向用户明示相关限速条款；三是要求进一步完善资费公示、用户流量使用告知和提醒服务。

中国电信称，根据工信部要求，已经全面启动各经营单位的自查与整改工作，重点包括以下几个方面：一是要求进一步醒目明示“达量降速”条款；二是要求进一步规范所有销售和客户服务渠道，明确向用户提示“达量降速”条款；三是要求进一步完善资费公示、用户流量使用告知和提醒服务。

中国联通表示，已全面启动各级经营单位的自查与整改工作，确保在套餐宣传、资费公示、业务单据中均明确告知用户。重点包括以下几个方面：一是规范各档套餐产品的套内流量宣传，全面排查大流量套餐宣传推广中存在的不规范行为；二是规范各销售和服务渠道经营行为，在醒目位置向用户提示套餐的流量、速率等资费条款；三是进一步完善套餐设计，规范资费公示、用户流量使用告知和提醒服务。(记者 吴涛)