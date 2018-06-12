新浪科技> 电信 > 正文

工信部： 今年移动流量资费 将下降30%以上

工信部： 今年移动流量资费 将下降30%以上
2018年06月12日 05:40 第一财经日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　祝嫣然

　　国家实施“提速降费”三年以来，通过提速不提价、流量不清零、取消语音通话的长途和漫游费等措施，我国宽带用户的单价下降了90%，移动通信用户的单价下降了83.5%。

　　工信部表示，今年将进一步落实好提速降费的各项措施。

　　在今年全国两会期间，工信部部长苗圩在人民大会堂“部长通道”回答记者提问时表示，在移动流量资费方面，除了7月1日起要取消移动流量的漫游费之外，还要促进移动流量每G每个月的资费下降，到年底移动流量资费要比去年下降30%以上。

　　基础设施能力的增强、网络资费的不断降低，促进用户普及程度加快提高、业务使用量大幅增长。今年一季度，全国固定宽带家庭普及率达到78.9%，移动宽带用户普及率增长至86.3%，两项普及率指标双双提前完成国家“十三五”规划目标，逐步达到中等发达国家水平。

　　移动数据服务也不断渗透，2018年4月当月户均使用移动互联网流量3.4GB，比去年同期增长154%，流量消费潜力保持高速释放态势。

　　工信部有关负责人指出，我国信息通信行业的发展仍面临一些问题亟待解决。比如数字鸿沟仍然存在；电信企业营销宣传行为需进一步规范，存在片面夸大或混淆优惠幅度等问题；用户套餐设计有待完善，需探索更加符合用户需求的资费模式、强化资费公示。

　　第一财经记者了解到，多地电信企业实施新一轮免费提速，全国使用100M及以上宽带的用户增加3700万户，在宽带用户中占比达到47%，北京、上海、重庆、成都、郑州等数十个城市已经开始提供千兆宽带业务。

　　根据宽带发展联盟发布的《中国宽带速率状况报告》，2018年第一季度我国固定宽带网络平均下载速率突破20M大关，达到20.15Mb/s，同比提升54.9%；移动宽带用户使用4G网络访问互联网时的平均下载速率达19.12Mb/s，同比提升54.3%，我国网速已进入全球第一梯队。

　　在公共场所无线网络建设方面，北京、上海、天津、河北等省市已建成统一认证接入的免费无线上网网络，重庆市等地正在推进相关工作。初步统计，全国各地已在6.6万热点区域部署了55万个接入点设备，在行政服务大厅、交通枢纽、核心商圈、旅游景区、体育文化场馆等场所为广大群众提供免费上网服务，今年还将新覆盖8000多个热点区域，在更大范围为用户提供网络接入。

宽带工信部
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有