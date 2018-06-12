广电诉电信：未获授权播央视节目 涉不正当竞争

原标题：广东广电诉广东电信：指其未获授权播央视节目涉嫌不正当竞争

澎湃新闻记者 陈宇曦 综合报道

世界杯临近，围绕世界杯播出的纠纷也密集出现。

6月11日，广东省广播电视网络股份有限公司官方微信公众号发布文章称，针对广东电信涉嫌不正当竞争非法传播央视3、5、6、8频道节目行为，2018年6月1日，广东广电网络通过广东法院诉讼服务网向广东省高级人民法院递交了上诉状等材料，正式对中国电信广东分公司提起反不正当竞争诉讼。

广东广电网络称，中广影视卫星有限责任公司是中央电视台授权3、5、6、8（高、标清）频道节目版权管理的直属单位。经央视授权，中广影视卫星有限责任公司（中央卫星电视传播中心）享有3、5、6、8整频道（高、标清）节目加密电视信号转播经营权，任何视频网站、IPTV不得侵权播出。在广东省内，中广影视卫星公司将央视3、5、6、8（高、标清）这四套节目的转播权独家授予了广东省广播电视网络股份有限公司。除广东广电网络外，广东省内其他所有视频网站、IPTV中播出中央电视台3、5、6、8整频道（高、标清）节目均属侵权行为。

广东广电网络称，中国电信广东分公司在未获授权情况下在IPTV传播央视3、5、6、8节目涉嫌不正当竞争。

中广影视卫星有限责任公司即中央广播电视总台旗下公司。中央广播电视总台官方网站在6月5日的一则声明显示，中央广播电视总台拥有本届俄罗斯世界杯中国大陆地区独家全媒体转播权及分授权权利，将通过电视频道、央视网站、新媒体客户端等全程直播本届世界杯全部比赛场次。

中央广播电视总台称：“未经我台书面授权，任何机构或个人不得在中国大陆地区通过电视、广播、互联网、移动通讯网、IPTV、互联网电视、移动媒体电视、各类应用软件及其他任何音视频转播技术或平台以直播、延迟播出、点播、轮播、下载或剧场院线播放、公共场所播放等其他任何方式使用2018年世界杯比赛的音视频节目内容、广播电视信号或任何相关素材。”

不只是广东广电网络和中国电信广东分公司，6月9日，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司在其官方微信公号发布文章称，2018年6月8日，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司正式向长沙市中级人民法院递交诉讼状，起诉中国电信股份有限公司湖南分公司在IPTV业务中盗播其独家受权的央视3、5、6、8（高、标清）频道节目。湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司是中广影视卫星有限责任公司在湖南省内独家授权转播中央电视台3、5、6、8整频道（高、标清）节目的机构。湖南省内其他所有视频网站、IPTV中播出中央电视台3、5、6、8整频道（高、标清）节目均属侵权行为。

本届俄罗斯世界杯将在6月14日揭幕，7月15日举行决赛，球迷可以通过央视、优酷和中国移动旗下咪咕三大渠道观看比赛。

其中，优酷和中国移动是通过与央视的合作，获得了本届世界杯的直播权。一位知情人士向澎湃新闻记者介绍，优酷和中国移动获得央视授权的价格分别约16亿元和10亿元。

5月22日，基于中国移动与中央广播电视总台的全面战略合作，中国移动咪咕公司正式成为2018央视世界杯新媒体及电信传输渠道指定官方合作伙伴，用户可以通过咪咕视频手机客户端和PC客户端观看全部场次世界杯赛事的直播和点播内容；同时中央广播电视总台还将通过中国移动家庭视频产品“魔百和”依法合规地向用户提供全部场次央视世界杯高清内容。

5日29日，阿里巴巴旗下视频网站优酷宣布成为2018世界杯央视指定新媒体官方合作伙伴，并拿到2018年俄罗斯世界杯包括赛事直播、视频点播、赛场花絮等多项权益。优酷称，本次世界杯期间，国内用户将能够直接在优酷手机客户端和PC端观看全部场次世界杯比赛高清直播，还可以通过CIBN酷喵影视在智能电视上或通过天猫魔盒、天猫魔屏收看世界杯赛事高清内容。

值得一提的是，在世界杯播放安排出炉后，据媒体报道，广电总局发布相关文件称，2018年世界杯比赛不允许在互联网电视平台上进行赛事的直播和延时播出，否则均属于违规。

互联网电视平台不得从事直播服务并非新规，早在2011年，为了规范互联网电视盒子行业，原国家广播电影电视总局办公厅发布181号文，即《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》。该文对互联网电视的业务、内容和运营都进行了规范。如：互联网电视集成平台只能选择连接广电总局批准的互联网电视内容服务机构设立的合法内容服务平台；目前阶段，互联网电视内容服务以向用户提供视频点播和图文信息服务为主，暂不开展广播电视节目直播类服务。