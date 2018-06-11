联通排查大流量套餐不当宣传 部分套餐超量后会降速

原标题：联通全面排查大流量套餐不当宣传行为，部分套餐超量后会降速澎湃新闻记者 周玲

6月11日，中国联通表示：根据工信部要求，中国联通已全面启动各级经营单位的自查与整改工作，确保在套餐宣传、资费公示、业务单据中均明确告知用户。

重点包括以下几个方面：一是规范各档套餐产品的套内流量宣传，全面排查大流量套餐宣传推广中存在的不规范行为；二是规范各销售和服务渠道经营行为，在醒目位置向用户提示套餐的流量、速率等资费条款；三是进一步完善套餐设计，规范资费公示、用户流量使用告知和提醒服务，切实提升服务水平。

中国联通称，为贯彻落实国务院、工信部“提速降费”政策要求，中国联通针对用户日益增长的手机流量服务需求，推出了冰激凌、互联网卡等大流量4G套餐产品，大幅降低流量单价。在部分大流量套餐设计中，为保证网络安全和网上所有用户的公平使用权，公司参考全球运营商通用规则，对使用流量超过一定量的用户实施降速使用的限制，但仍可保证用户基本的网络数据流量使用需要。

中国联通称将认真贯彻落实党的“十九大”精神，坚持以人民为中心的发展思想，始终秉持以“客户为本”的经营服务理念，不断提高产品与服务的品质，全面增强用户获得感。

针对电信运营商“不限量”套餐隐藏限制条款等宣传问题，工信部6月7日召开会议要求基础电信企业规范“不限量”套餐宣传行为。工信部明确提出有关要求：

一是要求企业提高认识。要认真贯彻落实党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，在企业提供经营服务过程中，始终从用户需求角度出发，进一步提升服务意识，切实增强用户的获得感。

二是要求企业规范宣传。要高度重视当前“不限量”套餐宣传中存在的问题，全行业立即开展自查工作，切实规范此类套餐的宣传推广行为，不得夸大宣传，对于限制条款要标示醒目。

三是要求企业举一反三。要进一步规范经营行为，营销宣传时要做到真实、准确，实行明码标价，对资费方案限制性条件以及有效期等需用户注意的事项，要履行提醒义务，不得片面夸大或混淆优惠幅度，确保用户明明白白消费。

四是要求企业强化服务。要进一步深化供给侧结构性改革，完善套餐设计，重视用户体验，探索更加符合用户需求的资费模式，加强资费公示，完善用户流量使用告知和提醒服务，切实提升服务水平。

会上，三家基础电信企业均表示将严格落实会议要求，立即开展自查，规范宣传经营行为，确保用户明明白白消费。