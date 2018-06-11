苹果与高通法律纠纷即将分晓 中国的裁决结果最重要

新浪科技讯 北京时间6月11日晚间消息，国外媒体今日发表文章称，在经过一年多的指控，以及一连串的诉讼与反诉之后，苹果公司与高通之间数十亿美元的法律纠纷即将有所眉目。

苹果去年1月曾起诉高通，指控高通收取过高的芯片专利使用费，并拒绝归还承诺退回的10亿美元专利使用费。高通4月底宣布，已接到苹果的通知，暂停向高通支付2017年第一季度的iPhone专利费。

基于高通对每部手机可能收取的费用，苹果目前未向高通缴纳的专利费或达到25亿美元至45亿美元，相当于高通年营收的约1/5。7月，高通起诉苹果，称苹果侵犯其数项专利技术，主要与提高移动设备电池续航时间相关。苹果当时否认了高通的指控，并称高通的相关专利技术是无效的。

美国、中国和德国是苹果的三个最重要市场，这三个国家很快将举行听证会，为两家公司之间的纠纷提供一个说法。

下周，美国国际贸易委员会(ITC)将开始对高通声称苹果侵犯其3项专利一案举行听证会。高通请求ITC下令禁止进口所有未采用高通芯片的iPhone 7手机。

与此同时，德国曼海姆一家法院也将举行听证会，审理高通指控使用英特尔处理器的iPhone侵权一案。高通请求法院禁止受影响iPhone出口至德国。

目前，虽然法官初步同意高通的意见，但在欧洲专利局(EPO)做出受影响专利是否有效的裁决前，相信法院不会对此案进行宣判。

在中国这个全球最大的智能手机市场，国家知识产权局专利复审委员会已于本月开始举行听证会，下一步将评估苹果提出的“高通使用的专利均为无效”的诉求。

IDC移动产业分析师威尔·斯托费加(Will Stofega)预计，这些案件的审判结果会在今年第三季度出炉。

斯托费加还称：“这其中，中国的决定胜过其他所有国家。西欧市场也很重要，但无法与中国市场相提并论。在中国，高通和苹果正在争夺份额，他们不希望出现任何阻力。”

高通管理层认为，在高调的法律指控背后，最终真正能解决分歧的还是商业谈判。一旦证明了自己在法律上的优势，很可能就会达成和解，恢复正常的客户和供应商关系。

虽然和解的时间和条款仍不确定，但业界普遍认为，两大科技巨头最终将握手言和。而法律方面的裁决，也将为最终的和解方案提供了一个路线图。(李明)