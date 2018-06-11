工信部：今年移动流量资费将下降30%以上

国家实施“提速降费”三年以来，通过提速不提价、流量不清零、取消语音通话的长途和漫游费等措施，我国宽带用户的单价下降了90%，移动通信用户的单价下降了83.5%。

工信部表示，今年将进一步落实好提速降费的各项措施。

在今年全国两会期间，工信部部长苗圩在人民大会堂“部长通道”回答记者提问时表示，在移动流量资费方面，除了7月1日起要取消移动流量的漫游费之外，还要促进移动流量每G每个月的资费下降，到年底移动流量资费要比去年下降30%以上。

国家统计局最新发布的5月份全国居民消费价格数据显示，1-5月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨2.0%，而通信工具和通信服务同比下降2.5%和0.8%，是居民生活主要消费类别中为数不多的呈现下降趋势的类别之一。

基础设施能力的增强、网络资费的不断降低，促进用户普及程度加快提高、业务使用量大幅增长。今年一季度，全国固定宽带家庭普及率达到78.9％，移动宽带用户普及率增长至86.3％，两项普及率指标双双提前完成国家“十三五”规划目标，逐步达到中等发达国家水平。

移动数据服务也已深度渗透到用户日常生活的方方面面，手机流量使用量呈指数增长，2018年4月当月户均使用移动互联网流量3.4GB，比去年同期增长154%，流量消费潜力保持高速释放态势。

工信部有关负责人指出，我国信息通信行业的发展仍面临一些问题亟待解决。比如数字鸿沟仍然存在；电信企业营销宣传行为需进一步规范，存在片面夸大或混淆优惠幅度等问题；用户套餐设计有待完善，需探索更加符合用户需求的资费模式、强化资费公示。

上述负责人称，2018年工信部会同有关部门和企业，组织实施“深入推进网络提速降费 加快培育经济发展新动能2018专项行动”，将使广大消费者和全社会进一步享受到信息通信发展带来的成果。

工信部披露的数据显示，近年来网络供给能力持续增强，企业加大网络投资力度，实现高速宽带网络普遍覆盖城乡。截至4月，完成固定资产投资671亿元，比上年同期增长16%。全国新增光纤宽带（FTTH/O）端口4000万个，电信普遍服务扎实推进，超过95%的行政村实现光纤宽带网络通达；新建4G基站12万个，总数达340万个，4G网络覆盖全国95%的行政村和99%的人口。

今年5月，财政部、工信部联合印发《关于深入推进电信普遍服务试点工作的通知》并组织开展2018年度试点申报工作，进一步加快农村及偏远地区4G网络建设，助力乡村振兴和脱贫攻坚。

宽带用户速率快速提升，宽带用户继续向高速率迁移，固定和移动宽带速率保持快速提升势头。截至4月，全国光纤宽带用户占比达85.6%，4G用户渗透率达到72.9%，均居全球领先行列。

第一财经记者了解到，多地电信企业实施新一轮免费提速，全国使用100M及以上宽带的用户增加3700万户，在宽带用户中占比达到47%，北京、上海、重庆、成都、郑州等数十个城市已经开始提供千兆宽带业务。此外，通信行业标准《公众固定宽带接入业务上下行速率配置要求》完成编制，已进入报批流程，标准实施后将显著提升用户宽带上行速率。

根据宽带发展联盟发布的《中国宽带速率状况报告》，2018年第一季度我国固定宽带网络平均下载速率突破20M大关，达到20.15Mb/s，同比提升54.9%；移动宽带用户使用4G网络访问互联网时的平均下载速率达19.12Mb/s，同比提升54.3%，我国网速已进入全球第一梯队。

在公共场所无线网络建设方面，北京、上海、天津、河北等省市已建成统一认证接入的免费无线上网网络，重庆市等地正在推进相关工作。初步统计，全国各地已在6.6万热点区域部署了55万个接入点设备，在行政服务大厅、交通枢纽、核心商圈、旅游景区、体育文化场馆等场所为广大群众提供免费上网服务，今年还将新覆盖8000多个热点区域，在更大范围为用户提供网络接入。