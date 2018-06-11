工信部：运营商全面自查不限流量套餐 规范宣传推广

新京报快讯(记者 马婧)近日，工信部发布消息称，6月7日，针对基础电信企业“不限量”套餐隐藏限制条款等宣传问题，工业和信息化部相关司局组织召开会议。

会议要求，电信运营商高度重视当前“不限量”套餐宣传中存在的问题，全行业立即开展自查工作，切实规范此类套餐的宣传推广行为，不得夸大宣传，对于限制条款要标示醒目。进一步规范经营行为，营销宣传时要做到真实、准确，实行明码标价，对资费方案限制性条件以及有效期等需用户注意的事项，要履行提醒义务，不得片面夸大或混淆优惠幅度，确保用户明明白白消费。

此外，电信运营商还应完善套餐设计，重视用户体验，探索更加符合用户需求的资费模式，加强资费公示，完善用户流量使用告知和提醒服务，切实提升服务水平。

会上，三家基础电信企业均表示将严格落实会议要求，立即开展自查，规范宣传经营行为，确保用户明明白白消费。

此前，有相关媒体报道，三大运营商和一些虚拟运营商纷纷推出“不限流量”套餐，价格便宜，打出了全国不限流量、定向不限流量的旗号，吸引消费者办理。不过，流量使用达到一定限额后会被限速等附加条件，却并不为人所知，遭到用户的诟病。